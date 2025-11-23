ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡ßÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¡Ö¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¿´¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¡×¼Â¼Ì½é¶¦±é¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡¡»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤Î91ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÆæ¤á¤¤¤¿½÷À¡¦¤¹¤ß¤ì¤ò±é¤¸¤¿ÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ò¾èµÒ¤È¤·¤Æ¾è¤»¤ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡¦±§º´Èþ¹ÀÆó¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡£À¼¤Î¶¦±é¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤Æ¼Â¼Ì½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»þ´Ö¤ò¶¦Í¤·¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡È±¿Å¾¼ê¡É¤ÈÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡È¾èµÒ¡É¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òº¹¤¹¤ëÍ½¹ðÊÔ
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È±§º´Èþ¹ÀÆó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤ÜÆó¿Í¤¤ê¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦´Ø·¸À¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¼Ì½é¶¦±é¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¤ÇÀ¼¤Î¶¦±é¤ò¤·¤Æ°ÊÍè¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼Çµï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤È¡È½é¤á¤Æ¡É¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥£¡¼¤È¥Ï¥¦¥ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ò°ìÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢º£²ó¤´°ì½ï¤¹¤ë¤È¤¡¢µ÷Î¥¤¬ºÇ½é¤«¤é¼«Á³¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¡¢¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â»£±Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¡¢¼Çµï¤ò¤¹¤ë¡½¡½¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤â¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡ÛËÜÅö¤è¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¡£»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ±û¤Ë´Ý¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢¼þ°Ï¤¬LED¥¦¥©¡¼¥ë¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ï¹µ¼¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¼Çµï¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î¶õ´Ö¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ÷Î¥¤ò¼«Á³¤È¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Î»þ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏËèÆü¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤»¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¿¶¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤¢¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÈÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤È¡¢º£²ó¤Î¡È²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÆó¿Í¼Çµï¤Ï¡¢µ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½¤¬Á¡ºÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤ÏÄ¹Ç¯¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ç°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤È¤¤ËºÙ¤¤ÌÜ¤Î±ü¤Ë¥¦¥ë¤Ã¤È¤·¤¿¸÷¤¬½É¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤¬±¿Å¾ÀÊ¡¢»ä¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤ËÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»þ¡¹¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¡È¿´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ëÆÃÊÌ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡ÛºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤ÎÄ¹µ÷Î¥µÒ¤Ç¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¡É¤°¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÀÆó¤ÏÀïÁè¤ÎÆ÷¤¤¤ä¡¢¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈËÜÍè¤Ê¤éÓÌ¤®¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤´¶¾ð¡É¤Ë¿¨¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤½¤³¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤ä±³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¤¯°ã¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¹ÀÆó¤È¤¹¤ß¤ì¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´ñÀ×¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ÅÄÍÎ¼¡ºîÉÊ¤Ç¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ò¤¹¤ëÌò¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ
¡½¡½ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»³ÅÄºîÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÄ©ÀïÅª¤Ê°áÁõ¡×¡ÖÄ©ÀïÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡È¤è¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¤¥ë¤¬¡ÈÄ©ÀïÅª¡É¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤âÇº¤ó¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡ºîÉÊ¤Ç¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ò¤¹¤ëÌò¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÄ©Àï¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î½ªÈ×¤Ç¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹ÀÆó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡£µß¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤¬¤É¤ì¤À¤±²÷Å¬¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤¹¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¼Â¤Ç¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£84ºÐ¡¢¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ï85ºÐ¡£¡ÖÌò¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ØÉð»Î¤Î°ìÊ¬¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤Î»³ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¹ÀÆóÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤â¤¦°ìËÜ»£¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢LED¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÈÌÀÉô¤¬¡ÈÂÀÍÛ¤òºî¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ë¤Î±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤é¥é¥¤¥È¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ë¤òÈ´¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Þ¤¿¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¸÷¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÍ¤é¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§º´Èþ¤Ç¤â¤¹¤ß¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤ÎÌÚÂ¼¤ÈÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢¡ÖËÍ¡¢¼¡¤Ï·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±Ìò¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥¹¥Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Öº£¤Î¡¢¤½¤ì¤À¤è¡£º£¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤¨¡¢¤¤¤ÞÁÇ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡È¼«Á³¤Ê½Ö´Ö¡É¤òÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ±Ç²è¤ËÀ¸¤«¤¹Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»³ÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥«¥à¤òÄÌ¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÁë³«¤±¤Æ¡×¤È¡£Áë±Û¤·¤ËÄ¾ÀÜ¡¢±é½Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤È´ÆÆÄ¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬ÇÜ¾Þ¤µ¤óÂ¦¤ÎÁë¤ò¥µ¥Ã¤È³«¤±¤Æ¡£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬Áë¤òÊÄ¤á¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÉáÃÊ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò»È¤Ã¤ÆÊâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ë²¿¤«ÅÁ¤¨¤ËÍè¤ë»þ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤ÎÀèÃ¼¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤À¤±¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»þÂå¡×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤â
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡ÉÎ©¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢Ç¯Îð¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¡Èº£¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡É¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢¡Ö»à¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ç¤è¤¯¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë½»¿¦¤µ¤ó¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö»à¤Ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Èº£¡É¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ä»³ÅÄÁÈ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡È¤Ò¤È¤Ä¤Î»³¡É¤ò°ì½ï¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤¿¹¬¤»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤äµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ëÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌò¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á³¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ÈÆó½½²ó¤¯¤é¤¤¤À¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿´Ø·¸À¤ä»þ´Ö¤Þ¤Ç¡È¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¡É¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤±ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È°ì¤Ä¤Î»³¤òÅÐ¤í¤¦¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢Æ§¤óÄ¥¤ë»þ¤Ï°ì½ï¤ËÆ§¤óÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡È¥º¥ì¡É¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿º£¤¤¤Á¤Ð¤ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¡È±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö·¯¤Î¤¢¤Î¡È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î±Ç²è¡É¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤¬»£¤Ã¤¿¤Î¤«¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È±Ç²è¤ËÊÑ¤ÊÀþ¤Ï°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¤ËLINE¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤¬Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¡¢ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºîÉÊ¤Ë¡ÈÆ÷¤¤¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¤«±Ç²è¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤Î¸½¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¡È±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬¸½¾ìÁ´ÂÎ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡Ûº£¤Ï±Ç²è¤â¼«Âð¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¡È±¿Å¾¼ê¡É¤ÈÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¡È¾èµÒ¡É¤Î¿ÍÀ¸¤¬¸òº¹¤¹¤ëÍ½¹ðÊÔ
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È±§º´Èþ¹ÀÆó¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤ÜÆó¿Í¤¤ê¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦´Ø·¸À¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¼Ì½é¶¦±é¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤â¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÉÔ»×µÄ¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤è¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡ÛËÜÅö¤è¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤ÎÊý¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¡£»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ±û¤Ë´Ý¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¡¢¼þ°Ï¤¬LED¥¦¥©¡¼¥ë¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ï¹µ¼¼¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¼Çµï¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Î¶õ´Ö¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Îµ÷Î¥¤ò¼«Á³¤È¶á¤Å¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤Î»þ¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤¹¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏËèÆü¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤»¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£»£±ÆÁ°¤Ë¤ÏÌÚÂ¼¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¤¥¨¡¼¥¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¿¶¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤¢¤Î¤È¤¤¬°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¤ÈÇÜ¾ÞÀé·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎµÒÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»Ñ¤È¡¢º£²ó¤Î¡È²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¡É¤È¤¤¤¦Ìò¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÆó¿Í¼Çµï¤Ï¡¢µ÷Î¥´¶¤ÎÊÑ²½¤¬Á¡ºÙ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¡È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤ÏÄ¹Ç¯¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡Ù¤Ç°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Î¤È¤¤ËºÙ¤¤ÌÜ¤Î±ü¤Ë¥¦¥ë¤Ã¤È¤·¤¿¸÷¤¬½É¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤¬±¿Å¾ÀÊ¡¢»ä¤Ï¸åÉôºÂÀÊ¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼±Û¤·¤ËÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ÎÌÜ¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´¶¾ð¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»þ¡¹¥É¥¥Ã¤È¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼±Û¤·¤Ë¡È¿´¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡É¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤·Á¤Î¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç¼Çµï¤ò¤¹¤ëÆÃÊÌ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡ÛºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤ÎÄ¹µ÷Î¥µÒ¤Ç¡¢¼ýÆþÌÌ¤Ç¤â¡È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¡É¤°¤é¤¤¤ÎÇ§¼±¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ÀÆó¤ÏÀïÁè¤ÎÆ÷¤¤¤ä¡¢¿¨¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´¶¾ð¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÈËÜÍè¤Ê¤éÓÌ¤®¤¿¤¯¤â¤Ê¤¤´¶¾ð¡É¤Ë¿¨¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊâ°ìÊâÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢´¶¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·Áê¼ê¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤â¤·¤½¤³¤ËÎ¢ÀÚ¤ê¤ä±³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Á´¤¯°ã¤¦´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¹ÀÆó¤È¤¹¤ß¤ì¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤ë´Ø·¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´ñÀ×¤ò¡¢ËÍ¼«¿È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»³ÅÄÍÎ¼¡ºîÉÊ¤Ç¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ò¤¹¤ëÌò¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ
¡½¡½ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»³ÅÄºîÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿·¤¿¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û°áÁõ¹ç¤ï¤»¤Î»þ¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë¡ÖÄ©ÀïÅª¤Ê°áÁõ¡×¡ÖÄ©ÀïÅª¤Ê¥á¥¤¥¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡È¤è¤·¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤¾¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë½÷À¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Í¥¤¥ë¤¬¡ÈÄ©ÀïÅª¡É¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¿¤Á¤âÇº¤ó¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»³ÅÄÍÎ¼¡ºîÉÊ¤Ç¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ò¤¹¤ëÌò¤Ê¤ó¤Æ½é¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈÄ©Àï¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ëº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û¤È¤Æ¤âÀÚ¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÀ¸¤Î½ªÈ×¤Ç¤ª¶â¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¹ÀÆó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡£µß¤ï¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô»ÜÀß¤¬¤É¤ì¤À¤±²÷Å¬¤Ç¤â¡¢¿Í¤È¿¨¤ì¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹ÀÆó¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤¹¾ìÌÌ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÀÚ¼Â¤Ç¶»¤¬Äù¤á¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ïº£84ºÐ¡¢¤¹¤ß¤ì¤µ¤ó¤Ï85ºÐ¡£¡ÖÌò¡×¤È¤·¤ÆÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÌò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ØÉð»Î¤Î°ìÊ¬¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë°ÊÍè19Ç¯¤Ö¤ê¤Î»³ÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¹ÀÆóÌò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤â¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡Ö¤â¤¦°ìËÜ»£¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢LED¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ê¿§¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¾ÈÌÀÉô¤¬¡ÈÂÀÍÛ¤òºî¤ë¡É¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ó¥ë¤Î±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤é¥é¥¤¥È¤ò¥Ñ¥Ã¤ÈÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥Ó¥ë¤òÈ´¤±¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Þ¤¿¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¡£¤½¤Î¸÷¤ÎÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ËÍ¤é¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±§º´Èþ¤Ç¤â¤¹¤ß¤ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤ÎÌÚÂ¼¤ÈÇÜ¾Þ¤µ¤ó¤È¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡¢¡ÖËÍ¡¢¼¡¤Ï·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±Ìò¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î»¨ÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¥¹¥Ã¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡Öº£¤Î¡¢¤½¤ì¤À¤è¡£º£¤Î¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤¨¡¢¤¤¤ÞÁÇ¤Î²ñÏÃ¤Ç¤¹¤è¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡È¼«Á³¤Ê½Ö´Ö¡É¤òÆ¨¤µ¤º¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ±Ç²è¤ËÀ¸¤«¤¹Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£»³ÅÄÁÈ¤Î¸½¾ì¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤¿¤Á¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥«¥à¤òÄÌ¤·¤Æ»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤É¤í¤Ã¤³¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÃæ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¡ÖÁë³«¤±¤Æ¡×¤È¡£Áë±Û¤·¤ËÄ¾ÀÜ¡¢±é½Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ®¿´¤µ¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤¤¤ë¤È´ÆÆÄ¤¬Íè¤ë¤Î¤¬¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç¤ï¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢ËÍ¤¬ÇÜ¾Þ¤µ¤óÂ¦¤ÎÁë¤ò¥µ¥Ã¤È³«¤±¤Æ¡£¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éËÍ¤¬Áë¤òÊÄ¤á¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÉáÃÊ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤ò»È¤Ã¤ÆÊâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ë²¿¤«ÅÁ¤¨¤ËÍè¤ë»þ¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥¤ÎÀèÃ¼¤¬¾²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ª»Ñ¤À¤±¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤ÎÇ®ÎÌ¤ä¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¡Ö°µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦»þÂå¡×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤â
¡½¡½¤ªÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡É¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÚÇÜ¾Þ¡Û»ä¤Î¤Û¤¦¤¬¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡ÉÎ©¾ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¡¢Ç¯Îð¤½¤Î¤â¤Î¤è¤ê¤â¡¢¡Èº£¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡É¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¡¢¡Ö»à¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ÈÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ç¤è¤¯¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë½»¿¦¤µ¤ó¤Ë»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö»à¤Ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¹Í¤¨¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖÀ¸¤¤ë¤³¤È¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Èº£¡É¤òÃúÇ«¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÌÚÂ¼¤¯¤ó¤ä»³ÅÄÁÈ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡È¤Ò¤È¤Ä¤Î»³¡É¤ò°ì½ï¤ËÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½Ì£¤ï¤¨¤¿¹¬¤»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤·¡¢¿´¤äµ¤»ý¤Á¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤¨¤ëÊý¡¹¤È½Ð²ñ¤¨¤ëÆü¡¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌò¤È¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ä¹¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÍ§¿Í¤¬¡Ö²¶¤¿¤Á³¤¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ÈÆó½½²ó¤¯¤é¤¤¤À¤è¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÈÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¤Âå¤ÎÊý¤È»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿´Ø·¸À¤ä»þ´Ö¤Þ¤Ç¡È¤¤¤Ã¤¿¤ó¥ê¥»¥Ã¥È¡É¤µ¤ì¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤À¤±ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÍÏÇ¤¤¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È°ì¤Ä¤Î»³¤òÅÐ¤í¤¦¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤â¤Ã¤È°ì½ï¤ËÇ®¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢Æ§¤óÄ¥¤ë»þ¤Ï°ì½ï¤ËÆ§¤óÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡È¥º¥ì¡É¤¬¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤¿º£¤¤¤Á¤Ð¤ó´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¡È±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌÚÂ¼¡Û»³ÅÄ´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö·¯¤Î¤¢¤Î¡È¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î±Ç²è¡É¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤Î´ÆÆÄ¤¬»£¤Ã¤¿¤Î¤«¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤È±Ç²è¤ËÊÑ¤ÊÀþ¤Ï°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°ÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¤ËLINE¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¡¢ËÜµ¤¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢´ÆÆÄ¤¬Ä©Àï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÇ®ÎÌ¡¢ºîÉÊ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬ºîÉÊ¤Ë¡ÈÆ÷¤¤¡É¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥Æ¥ì¥Ó¤«±Ç²è¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤Î¸½¾ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢»³ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¡È±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤¬¸½¾ìÁ´ÂÎ¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÇÜ¾Þ¡Ûº£¤Ï±Ç²è¤â¼«Âð¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë»þÂå¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡×¤È»×¤¨¤ëºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡ØTOKYO¥¿¥¯¥·¡¼¡Ù¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£