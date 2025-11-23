¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¡¡¥¢¥á¥ê¥«ÏÂÊ¿°Æ¤ò»Ù»ý¡ÖÊ¿ÏÂË¾¤Þ¤Ì¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤À¤±¡×
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿°Æ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ù»ý¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï21Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÈG7¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥í¥·¥¢¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î¹¶·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬Äó¼¨¤·¤¿28¹àÌÜ¤ÎÏÂÊ¿°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉðÎÏ¤Ç¹ñ¶¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÀÈ¼å¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆâÍÆ¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢EU¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¡Ë¤äNATO¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë·èÄê¤â¡Ö²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËNATOÈó²ÃÌÁ¤ò³ÎÌó¤µ¤»¤ë¹àÌÜ¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÏÂÊ¿°Æ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ£¤ò»É¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤È¶ÛÌ©¤Ë¶¨Ä´¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ´ÂÎ¤Î°ÂÁ´¤È¼«Í³¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»Ù±ç¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£