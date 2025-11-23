¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡í·ÚEV¥Ð¥È¥ë¡í¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¡ª¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥¹¥º¥¥Ó¥¸¥ç¥óe¡¾¥¹¥«¥¤vsÃæ¹ñBYD¥é¥Ã¥³¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¥á¡¼¥«¡¼¤âÂ³¡¹......!?
¥¹¥º¥ ¥Ó¥¸¥ç¥óe¡¾¥¹¥«¥¤¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó270Ò¤òÁÛÄê¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÆâÁõ¤È¶áÌ¤Íè´¶¤Î¤¢¤ë³°´Ñ¤¬Í»¹ç¡£Çä¤ì¤ë¤«!?
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¤Ç¡¢¥¹¥º¥¤ÈÃæ¹ñBYD¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿·ÚEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤À¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤É¤¦¥¹¥´¤¤¤Î¤«¡©¡¡BYD¤¬·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ë»²Æþ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ·ÚEV¤ÏÉáµÚ¤¹¤ë¤Î¤«!?
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBYD¡¢½é¤Î·ÚEV¤ÇÏÃÂê¤Î¥é¥Ã¥³
10·î29Æü¤«¤é11·î9Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿JMS¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ë2025¡£¤½¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥º¥¤ÈÃæ¹ñBYD¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿·ÚEV¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¥¹¥º¥¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥óe¡Ý¥¹¥«¥¤¡£ÎëÌÚ½Ó¹¨¼ÒÄ¹¤ÏÊý¸þÀ¤ò¤³¤¦¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¡¢½µËö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿³°½Ð¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËºÇÅ¬¤Ê·ÚEV¤òÌÜ»Ø¤¹¡×
¥¹¥º¥¤Î³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¸ì¤ë¡£
¡Öº£¡¢¥¹¥º¥¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¡¢¼«Á³¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¸¼¨¼Ö¤Ï¤Û¤Ü»ÔÈÎ»ÅÍÍ¤Ë¶á¤¤´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅíÅÄ·ò»Ë¡Ê¤±¤ó¤¸¡Ë»á¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡Ö¥¹¥º¥¤Ï"¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤EV"¤ÎÎÌ»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ëEV¤È¤·¤Æ¤Îe¥Ó¥¿¡¼¥é¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¥¹¥º¥¤¬È©´¶³Ð¤Ç¤È¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ó¥¸¥ç¥óe¡Ý¥¹¥«¥¤¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¼ûÍ×¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡×
BYD ¥é¥Ã¥³¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÌó240Ò¡¢¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸»ÅÍÍ¤ÏÌó370Ò¤òÁÛÄê¡£2026Ç¯²Æ¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê
°ìÊý¡¢BYD¤¬JMS2025¤Ç½é¸ø³«¤·¤¿·ÚEV¡¦¥é¥Ã¥³¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ²÷¤À¡£¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢ÉÕ¤¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î"¥É¥ëÈ¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼"¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀÚ¤ê¹þ¤àÀß·×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
BYDÆüËÜË¡¿Í¼ÒÄ¹¤ÎÎ³ØÎ¼¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤¬¤¯¤ê¤ç¤¦¡Ë»á¤Ï¤³¤¦¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡Öº£Ç¯1·î¤«¤é9·î¤Þ¤Ç¤ÎEVÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¡¢BYD¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÀª¤¤¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¥é¥Ã¥³¤ÏÆüËÜÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¾èÍÑ¼ÖÉôÌç¤òÅý³ç¤¹¤ëBYD¥ª¡¼¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÅìÊ¡»û¸ü¼ù¡Ê¤¢¤Ä¤¡Ë¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ã¥³¤ÏBYD½é¤Î³¤³°ÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Öµ¬³Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤·¡¢º¸±¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ëÁõÈ÷¤òÂ¿¿ôºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
BYD¤Î¤³¤Î°ì¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ë¡£Á´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·¼ÖÈÎÇä¤Î4³ä¶á¤¯¤ò·Ú¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇä¤ì¶Ú¤Ê¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ê¤Î¤À¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥é¥Ã¥³¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎN¡ÝBOX¡¢¥¹¥º¥¤Î¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥¿¥ó¥È¤¬·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Ô¾ì¤Ë¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤òÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢»£±Æ¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯¤ò¸Ø¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î»³ËÜ²Â¸ã»á¡£¥¹¥º¥¤ÈBYD¤Î·ÚEV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´÷Øß¡Ê¤¤¿¤ó¡Ë¤Ê¤¯¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡¡
¡Ö¥Ó¥¸¥ç¥óe¡Ý¥¹¥«¥¤¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÈÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ø¤ó¤±¤É¡¢¤¨¤¨°ÕÌ£¤Ç¥¹¥º¥¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ý¥Ã¥×¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¨¤¨´¶¤¸¤ä¡£ÆÃ¤ËÆâÁõ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÇË°¤¤¬¤³¤Ê¤¤¤·¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£ÌäÂê¤ÏÃÍÃÊ¤ä¡×
¤½¤·¤Æ¡¢JMS2025³«ºÅÁ°¤«¤éÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÌ¾Á°¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ó¤Ç¤¨¤¨´¶¤¸¡£ÆüËÜ¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¤è¤¦¸¦µæ¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¡£Çä¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀµÄ¾¤è¤¦¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¸º¤Ã¤Æ¤ëÃÏÊý¤Î"¥¢¥·¼Ö"¤Ë¤Ï¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ä¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼ÌÖ¤ÎÀ°È÷¤ä¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¿®Íê¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬¾¡Éé¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤ä¤Ê¡×¡ÚÈÎÇä²Á³Ê¤Ï200Ëü±ßÂæÁ°È¾¤«!?¡Û
Æü»º¥ê¡¼¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎEV¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤·¤ÆÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¿¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤Ï¡¢BYD¤Î¥é¥Ã¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖBYD¤Î¥é¥Ã¥³¤ÏËÜµ¤¤Ç¤¹¡£·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÏÆüËÜ¸ÇÍ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°Õµ¤¹þ¤ß¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¹ñÂô»á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÍÏÀÜ¡£
¡ÖÄÌ¾ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÏÎ¾¥µ¥¤¥É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤È²°º¬¤òÍÏÀÜ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Ã¥³¤Ï²°º¬¤Ë¹âµé¼Ö¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼ÍÏÀÜ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤µ¤Ó¤ÎËÉ»ß¤ä¼ÖÂÎ¶¯ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¾×ÆÍ°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë°Â²Á¤Ê¥É¥é¥à¥Ö¥ì¡¼¥¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥Ã¥³¤ÏÁ°¸å¤È¤âÃÍ¤ÎÄ¥¤ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÁ´À¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢ÅíÅÄ»á¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëEV¤Î¸½¾õ¤È¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ë¥é¥Ã¥³¤ÎÀïÎ¬Åª°ÕµÁ¤ò¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎEV¥·¥§¥¢¤Ï2¡ó¼å¤È¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¼çÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü»º¤Î¥µ¥¯¥é¤È»°É©¤ÎeK¥¯¥í¥¹EV¤Ç¤¹¡£BYD¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¡¢¥¢¥Ã¥È¥¹¥ê¡¼¡¢¥·¡¼¥ë¡¢¥·¡¼¥é¥¤¥ª¥ó7¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËEV¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×
¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¡¢ÆüËÜÀìÍÑµ¬³Ê¤Ç¤¢¤ë·Ú¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³¤³°¤ÎÂç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬·Úµ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤³¤ó¤ÊÂçÃÀ¤Ê·èÃÇ¤òÃ»´ü´Ö¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼·Ð±Ä¤Ç¤¢¤ëBYD¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡×
µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅíÅÄ»á¤ÏÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤È¤Ê¤ëÆü»º¤Î¥µ¥¯¥é¤Î²Á³Ê¤¬260Ëü±ß¼å¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¥é¥Ã¥³¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â250Ëü±ß°Ê²¼¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð200Ëü±ßÂæÁ°È¾¤Ë¼ý¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤¿¤À¤·¡¢100Ëü±ßÂæ¤Ç½Ð¤¹¤È¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ò²õ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¥¹¥º¥¤Î¥Ó¥¸¥ç¥óe¡Ý¥¹¥«¥¤¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¡ÖEV³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥º¥¤¬ºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï"¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È·¿"¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤º¼ÂÍÑÅª¤Ê¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÀßÄê¤·¡¢¤½¤³¤«¤éµÕ»»¤·¤ÆºÇ¤â¥³¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ò·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²Á³Ê¤ÈÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¼ÂÅª¤Ê¾¦ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥º¥¤é¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡£ÅöÁ³¡¢¥é¥Ã¥³¤ÎÆ°¸þ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï200Ëü±ßÂæÁ°È¾¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ú·ÚEV¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë"Âç¤¤ÊÊÉ"¡Û
¤¿¤À¡¢·ÚEV¤ÎÉáµÚ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï·ÚEVÈÎÇä¥Ð¥È¥ë¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬º£Ç¯9·î12Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ó¥À½é¤Î¾èÍÑ·ÚEV¡¦N¡ÝONEe¡§¤¬¤½¤ì¡£WLTC¥â¡¼¥É¤Ç295Ò¤È¤¤¤¦¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢ÈÎÇäºÇÁ°Àþ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¡£
¤¢¤ë´ØÅì¤Î¥Û¥ó¥ÀÈÎÇäÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤¦ËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤ÏÆß¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤âÂç¤¤¯¡¢Çä¤ì¶Ú¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÎN¡ÝBOX¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤É¤ÎÅ¹ÊÞ¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î½¼ÅÅ¸ý¿ô¤ÏÌó6Ëü8000¡£EVÉáµÚ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£
ÊÌ¤Î´ØÅì¤ÎÈÎÇäÅ¹´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢²Á³ÊÌÌ¤ÎÊÉ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢"200Ëü±ß¤ÎÊÉ"¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÚEV¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤Ï²Á³Ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÂô»á¤Ï¡¢¥é¥Ã¥³¤ÎÅÐ¾ì¤¬»Ô¾ì¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥Ã¥³¤ÎÅÐ¾ì¤Ç·Ú¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥º¥¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ë¤â²Ð¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë"BYD¥·¥ç¥Ã¥¯"¡£º£¸å¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤â»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ñÂô»á¤Ï¡¢·ÚEV¤¬ÆüËÜ¤ÎEVÉáµÚ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âEV¤È¤¤¤¦¾è¤êÊª¤ÏËÜÍè¡¢"À¸³è¤Î¥¢¥·"¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Æ¥¹¥é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç²ÃÂ®ÎÏ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ð¤«¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é°Â²Á¤Ê·ÚEV¤¬¥Ù¥¹¥È¡£ÆÃ¤Ë²áÁÂ²½¤¬¿Ê¤àÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥¬¥½¥ê¥óµëÌý¤Ë±ýÉü40Ê¬¤«¤«¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£¼«Âð½¼ÅÅ¤Ê¤é¤½¤ì¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¡£ÅÅµ¤¤Ê¤éÆüËÜÃæ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×
ÅíÅÄ»á¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÃÏ°è°ÜÆ°¤¬¼çÂÎ¤Ç¡¢¼«Âð½¼ÅÅ¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤ë·ÚEV¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë"EV¤ÎºÇÅ¬²ò"¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·ÚEV¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤ÇEV¤¬µÞÂ®¤ËÉáµÚ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¡×
¼Â¤ÏJMS2025¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ä¥Û¥ó¥À¤â·ÚEV¤Î»îºî¼Ö¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¥¹¥º¥¤ÈBYD¤Î»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë"·ÚEV¥Ð¥È¥ë"¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤¬¡¢EVÉáµÚ¤Î¹æË¤¤È¤Ê¤ë¤«!?
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¡¡»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã