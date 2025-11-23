¡Ö¥Ó¥ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÉÀµ¼°Ì¾¾Î¤¬¤¢¤Ã¤¿...¡ª¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ó¥ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Ó¥ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Î¡¼¥Ò¥ó¥È¤ÇÀµ²ò¤·¤¿¤¤ÌäÂê¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡Êbuilding¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ó¥ë¤È¤Ï¡¢µï½»¤½¤ÎÂ¾¤ÎÌÜÅª¤ò¤â¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿·úÃÛÊª¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¤Çºî¤é¤ì¤¿Ãæ¹âÁØ¤Î·úÊª¤ò»Ø¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¹¥¥ë¤äÇ½ÎÏ¡¢·Ð¸³¤Ê¤É¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼êË¡¤Î¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù
¡¦¡ØTalknote Magazine¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô