¡Öthat rings a bell¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤Ê¤ó¤À¤«¥à¥º¥à¥º¤¹¤ë¾õÂÖ¤Î¤³¤È...¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öthat rings a bell¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¡Ö¾â¤¬ÌÄ¤ë¡×ÍÍ»Ò¤È¤É¤¦´Ø·¸¤¹¤ëÉ½¸½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡ÖÊ¹¤³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öthat rings a bell¡×¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ëÀá¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÉ½¸½¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÆü¾ï²ñÏÃ¤Ç»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖThat story rings a bell. Did you tell me this before?¡×
¡Ê¤½¤ÎÏÃ¡¢Ê¹¤³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¤è¡£Á°¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô