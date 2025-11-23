¡Ú¿¹²í»Ë¤Î»ëÅÀ¡Û2025Ç¯11·î22Æü Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢vs¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¿À¸Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤¬Ä®ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£º£Ç¯¤ÎÉüÄ´¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¤ÏÄ®ÅÄ¤«¤é¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£·ÀÌó¤Ë¤è¤êÄ®ÅÄ¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¤Ïµ¯ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ëÄ®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬°ì¤Ä¸º¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
6Ê¬¡¢¿À¸Í¤Î¼é¤ê¤¬´Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Ãæ»³ÍºÂÀ¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¡£¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÆ£ÈøæÆÂÀ¤¬Á°ÀîÂãÌé¤ÎÁ°¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÇÄ®ÅÄ¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£¤³¤Î1ÅÀ¤ÇÄ®ÅÄ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¥Ê¥Ã¥¿¤Ï22Ê¬¤Î¿À¸Í¤Î¹¶¤á¤À¤Ã¤¿¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é±¦¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Æþ¤ì¤¿¥¯¥í¥¹¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë°æ¼ê¸ýÍÛ²ð¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÉÕ¶á¤«¤é¤Î¶¯Îõ¤Ê°ìÈ¯¤ÏÆ±ÅÀÃÆ¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Ã«¹¸À¸¤¬Èþµ»¤ÇÃÆ¤¤À¤·¤¿¡£¤³¤Î¥»¡¼¥Ö¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï32Ê¬¡¢¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÁêÇÏÍ¦µª¤¬È´¤±½Ð¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢·æ½Ð¤·¤¿Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÁêÇÏ¤¬¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³°¤¹¤ï¤±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸åÈ¾¡¢¿À¸Í¤ÏÂçÇ÷Í¦Ìé¤òÅêÆþ¤·¤Æ¾õ¶·¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤À¤¬56Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤ÆÎÓ¹¬Â¿Ïº¤¬Æ£Èø¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òÆ£Èø¤¬¹ë²÷¤Ëº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¥È¥É¥á¤Î3ÅÀÌÜ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¿À¸Í¤Î¹¶¤á¤ò62Ê¬¤ÎµÜÂåÂçÀ»¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤À¤±¤ËÍÞ¤¨¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡£Ä®ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2Ç¯Á°¤Þ¤ÇJ2¤Ë¤¤¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢J2¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢¾º³Ê1Ç¯ÌÜ¤ÇACL·÷³ÎÊÝ¡¢¤½¤·¤ÆJ1¤Î2Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÆüËÜºÇ¸Å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤È¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®ÀÓ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤À¡£
