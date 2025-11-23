¡Ö¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¦¤ä¤Þ¤È¤ò¾å²ó¤ë1°Ì¤Ï¡©
¿ÍÊ¸³Ø¤«¤é¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤Þ¤Ç9³ØÉô29³Ø²Ê¤¬ÅÔ¿´¤Î»ÍÃ«¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸·ë¤·¡¢¹ñºÝÀ¤È¥«¥È¥ê¥Ã¥¯Àº¿À¤Ë´ð¤Å¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶µÍÜ¶µ°é¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾åÃÒÂç³Ø¡£³ØÉô¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¤Ó¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥ê¥Ù¥é¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ä¶µ°é¤ò½Å»ë¤·¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î10¡Á11Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÌ¾ÌçÂç³Ø½Ð¿È¤ÎÍÌ¾¿Í¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÃËÀÍÌ¾¿Í¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁªÂò»è¤Ë¤ÏÃæÂà¼Ô¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹
¡Ú8°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤Ï¡¢ÃËÀ5¿ÍÁÈYouTuber¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥³¥à¥É¥Ã¥È¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¤ä¤Þ¤È¤µ¤ó¡£¾åÃÒÂç³Ø¤ÎÁí¹ç¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ØÉô¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºß³ØÃæ¤ËYouTube³èÆ°¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢µÙ³Ø¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯4·î¤Ë¼«¼çÂà³Ø¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
YouTuber¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëBRDOCK¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBIRDOG¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¡ÈÆüËÜ¤ò³Í¤ë¡É¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¤ÆÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖYouTube¤Ç¤Î¼«Í³¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤º¡¢¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ã¼ÔÀÄ½Õ·Ï¤Îyoutuber¤À¤«¤éÍÌ¾Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤Þ¤µ¤«»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤Þ¤È¤¯¤ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥³¥à¥É¥Ã¥È¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î9¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î°¤ÉôÎ¼Ê¿¤µ¤ó¡£°ìÈÌ¼õ¸³¤Ç¾åÃÒÂç³ØÍý¹©³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¡¢Â¿Ë»¤Ê·ÝÇ½³èÆ°¤È³Ø¶È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºß³ØÃæ¤ËÆñ´Ø»ñ³Ê¤Î¡Öµ¤¾ÝÍ½Êó»Î»î¸³¡×¤Ë¤â¹ç³Ê¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤ÏÆ±ÂçÂç³Ø±¡¤Ë¤â¿Ê³Ø¤·¡¢2018Ç¯¤Ë½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡ÖÀ¤³¦°ä»º¸¡Äê1µé¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤â¡ÈÆ¬Ç¾ÇÉÃ´Åö¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤äÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØZIP¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Çî¼±¤Ö¤ê¤ÈÃÎÀ¤¬¸÷¤ë¥È¡¼¥¯¤ÇÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÃÎÀ¤È¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡ÖºÇ¶áSnow Man¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸¤¤»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¾åÃÒÂç³Ø½Ð¿È¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë¡ÖË»¤·¤¤·ÝÇ½³èÆ°¤Î¹ç´Ö¤ËÊÙ¶¯¤òÂ³¤±¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î»ñ³Ê¤Þ¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÅØÎÏ²È¤Ê°ìÌÌ¤Ë¤È¤Æ¤âÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬Ç¾ÇÉ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÏÌÀ¤ë¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿·²ÇÏ¸©¡Ë¡¢¡ÖÍý·Ï½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Î¤â°Õ³°¤Ç¡¢ÃÎÅª¤Ê°ìÌÌ¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÙ¶¯Ç®¿´¤Ê»ÑÀª¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÉÙ»³¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
2位:やまと(コムドット)/53票
1位:阿部亮平(Snow Man)/71票
