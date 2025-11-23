¡È27Ê¬Âæ¤¬8¿Í¡É¤ÎÄ¶µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤¬27Ê¬37ÉÃ62¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØµÏ¿¤ò¹¹¿·¡¡¡ÚMARCHÂÐ¹³Àï¡Û
¡þÎ¦¾å MARCHÂÐ¹³Àï2025(22Æü¡¢Ä®ÅÄ»ÔÎ©Î¦¾å¶¥µ»¾ì)
MARCHÂÐ¹³Àï2025¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¹õÅÄÄ«ÆüÁª¼ê(4Ç¯)¤¬27Ê¬37ÉÃ62¤ÎÂç³Ø¿·µÏ¿¤ÇÁö¤êÈ´¤¤Þ¤·¤¿¡£
³Æ¹»¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¤½¤í¤¦ºÇ½ª4ÁÈ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹õÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢ÃæÈ×¤ò²á¤®¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢27Ê¬37ÉÃ62¤ÎÂç²ñµÏ¿¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£º£Ç¯¡¢Â´¶È¤·¤¿ÄáÀîÀµÌéÁª¼ê¤ÎÂç³ØµÏ¿(27Ê¬43ÉÃ33)¤ò¹¹¿·¤¹¤ë²÷Áö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎÆ£ÅÄÂçÃÒÁª¼ê(3Ç¯)¤Ï27Ê¬40ÉÃ50¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀÁª¼ê(2Ç¯)¤â27Ê¬43ÉÃ92¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¡£7°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¤Î茺¸ýÂçÏÂÁª¼ê(1Ç¯)¤Ï1Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¤â27Ê¬53ÉÃ85¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢¾å°Ì8¿Í¤¬27Ê¬Âæ¤ÎÄ¶µÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¡£³ÆÂç³Ø¾å°Ì10Ì¾¤Î¹ç·×¥¿¥¤¥à¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï5¿Í¤Î27Ê¬Âæ¤òµÏ¿¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤¬28Ê¬01ÉÃ08¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡£3ÁÈ¤Ç¤â¾åÌî»³·ý»ÎÏ¯(1Ç¯)¤¬28Ê¬20ÉÃ82¤ÇÁÈ¥È¥Ã¥×¡¢º´¡¹ÌÚÂçµ±Áª¼ê(2Ç¯)¤â28Ê¬26ÉÃ34¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶¿¸´ÆÆÄ¤¬¡Ö³ØÆâ¤Î16¿Í¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¢º¬±ØÅÁ¤òÁ°¤ËÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¸Ä¿Í¥È¥Ã¥×10
1°Ì 27Ê¬37ÉÃ62 ¹õÅÄÄ«Æü(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯)¢¨Âç²ñ¿·¡¢ÀÄ³Ø¿·
2°Ì 27Ê¬40ÉÃ50 Æ£ÅÄÂçÃÒ(Ãæ±ûÂç³Ø3Ç¯)¢¨Âç²ñ¿·¡¢ÃæÂç¿·
3°Ì 27Ê¬43ÉÃ92 ÀÞÅÄÁÔÂÀ(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯)
4°Ì 27Ê¬49ÉÃ90 ±§ÅÄÀî½ÖÌð(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯)
5°Ì 27Ê¬51ÉÃ51 ÈÓÅÄæÆÂç(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯)
6°Ì 27Ê¬52ÉÃ18 Î¯ÃÓ°ìÂÀ(Ãæ±ûÂç³Ø4Ç¯)
7°Ì 27Ê¬53ÉÃ85 茺¸ýÂçÏÂ(Ãæ±ûÂç³Ø1Ç¯)
8°Ì 27Ê¬55ÉÃ93 º´Æ£°¦ÅÍ(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯)
9°Ì 28Ê¬07ÉÃ75 º´Æ£Í°ì(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯)
10°Ì 28Ê¬08ÉÃ26 ¹Ó´¬Êþô¦(ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø4Ç¯)
1°Ì 28Ê¬01ÉÃ08 ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø
2°Ì 28Ê¬11ÉÃ59 Ãæ±ûÂç³Ø
3°Ì 28Ê¬48ÉÃ45 Ë¡À¯Âç³Ø
4°Ì 29Ê¬03ÉÃ81 Î©¶µÂç³Ø
5°Ì 29Ê¬25ÉÃ26 ÌÀ¼£Âç³Ø