IVE¡¦¥ê¥º¡¢³¤ÊÕ¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û

IVE¤Î¥ê¥º¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÓ¤ÎÄ¹¤µ¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¥ê¥º¡¢ÂÁÈ¤ßSHOT
¥ê¥º¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÖHawaii¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤ÊÕ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥ê¥º¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥ê¥º¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢Í¼Êë¤ì¤Î³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿¤É¤³¤«Ñ³¤²¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤ó¤¯¤é¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ê¥º¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï10·î31Æü¡Á11·î2Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦KSPO DOME¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖSHOW WHAT I AM¡×¤ò³«Ëë¡£º£¸å¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÏ°è¤Ø¤È³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þ¥ê¥º ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯11·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£2021Ç¯12·î1Æü¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØELEVEN¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØLOVE DIVE¡Ù¡ØAfter LIKE¡Ù¤¬3Ï¢Â³¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥æ¥¸¥ó¤È¶¦¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤ê²°¤À¤¬¡¢¿Æ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Èµ¤¤µ¤¯¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£