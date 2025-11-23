23Æü(Æü)¤Ï´ØÅì¤ÈÅìËÌËÌÉô¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤Å·µ¤¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë
3Ï¢µÙÃæÆü¤È¤Ê¤ë23Æü(Æü¡¦¶ÐÏ«´¶¼Õ¤ÎÆü)¤Ï¡¢À²¤ì¤Æ¹Ô³ÚÆüÏÂ¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢´ØÅì¤ÈÅìËÌËÌÉô¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüÃæ¤Îµ¤²¹¤ÏºòÆü(22Æü)¤è¤ê¹â¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æüº¹¤·¤¬¾¯¤Ê¤¯ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¹þ¤à´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢ºòÆü¤Û¤Éµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²Æì¤ä¶å½£¡ÁÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÀ²Å·
Åì¥·¥Ê³¤¤ÈÆüËÜ¤ÎÅì¤Ë2¤Ä¤Î¹âµ¤°µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅì¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅì¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤Î¹âµ¤°µ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢Ìë¤Ë¤Ï´ØÅì²¤ËÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏËÌÉô¤ÈÆîÀ¾Éô¤ÏÃëº¢¤«¤éÆü¤¬º¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÞ¤Ê±«¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìÉô¤Ï¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤ÈÅìËÌËÌÉô¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë±«¤â
´ØÅì¤Ï2¤Ä¤Î¹âµ¤°µ¤Î´Ö¤ËÆþ¤ê¡¢³¤¤«¤é¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤ÈÆî¤Þ¤¿¤ÏÀ¾¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç±À¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÀéÍÕ¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤Ê¤É±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Íë¤¬ÌÄ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤Î»±¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌËÌÉô¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Û¤É±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£±è´ßÉô¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Îµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤äÍîÍë¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åì³¤¤«¤éÀ¾¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤ÍÛµ¤¡¡ËÌ³¤Æ»¤â´¨¤µÏÂ¤é¤°
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü(22Æü)¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤½ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ï26¡î¡¢¶å½£¤«¤éÅì³¤¡¢ËÌÎ¦¤Ï18¡î¤«¤é20¡î¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Ãë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤Î²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¤ÏºòÆü(22Æü)¤è¤êÄã¤¯¡¢15¡îÁ°¸å¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤âÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅìËÌ¤ÈËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤¬È´¤±¤Æ¡¢´¨¤µ¤ÏÏÂ¤é¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
