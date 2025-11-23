¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¤â¤¦°ì²¡¤·¡ªÍî¤È¤»¤½¤¦¤Ê½÷À¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹°ì¸À£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
°ÕÃæ¤Î½÷À¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¡Ö¤â¤¦°ì²¡¤·¡×¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë¤â¤¦°ì²¡¤·¡ªÍî¤È¤»¤½¤¦¤Ê½÷À¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹°ì¸À¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀµ¼°¤Ë¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤à
¡Ö·è¿´¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤â¤¦°ì²¡¤·¡×¤òÁê¼ê¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯Í½´¶¤¬¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÊÖ»ö¤òÊ¤¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦À¿¼Â¤ÊÂÖÅÙ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö²¶¤Îµ¤»ý¤Á¡¢ËÜÅö¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È¶¯µ¤¤ÊÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë
¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÈà»á¸õÊä¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³Ë¿´¤ËÇ÷¤ëÌä¤¤¤òÅê¤²³Ý¤±¤Æ¡¢Áê¼ê¤ò¥É¥®¥Þ¥®¤µ¤»¤ë¤Î¤â¼ê¤Ç¤¹¡£Íî¤È¤»¤½¤¦¤Ê³Î¿®¤¬¤Þ¤À¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â·àÅª¤Ê¸ú²Ì¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡Öº£Æü¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹·¯¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë
¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¾å¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¿È½Å»ë¤Ê¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥È½ªÈ×¤Ç¹¥°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¸òºÝ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤Þ¤À°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤±¤Éµ¢¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡Ä¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë
¡ÖËÜµ¤¤Ç»ä¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Î¥¤ì¤¬¤¿¤¤ÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¡ÖÊç¤ëÁÛ¤¤¡×¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÊýË¡¤Ç¤¹¡£¤º¤ë¤º¤ë¤ÈÊÌ¤ì¤ò°ú¤±ä¤Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍýÀÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¿Â»ÎÅª¤Ë´Ø·¸¤ò¿Ê¤á¤ë
¡Ö»ä¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÈà»á¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢½÷À¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤È¡¢¿¿¿´¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µö¤·¤ò¸ð¤¦¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤À¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤¢¤ê¤²¤Ê¸ýÄ´¤Ç¿Ò¤Í¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö·¯¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È¤Ê¤ó¤À¤«Íî¤ÁÃå¤¯¡×¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤Û¤Î¤á¤«¤¹
¡ÖÁê¼ê¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤À¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢´¶³Ð¤ËÁÊ¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¡Ö·è¤á¼ê¡×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤«¤Ä¤Ë·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï´í¸±¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£·¡Û¡Ö²¶¤Ç¤è¤±¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍê¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë
¡ÖÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¤Õ¤ÈÈá¤·¤²¤Ê´é¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢¡Ö´ï¤ÎÂç¤¤µ¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÁêÃÌ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢À¿°Õ¤¢¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¸ýÀè¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¼¡¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ç¡¼¥È¤É¤¦¡©¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¼¡¡¹Äó°Æ¤¹¤ë
¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¿¤é¡¢Á´Éô°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¡¼¥È¡×¤ÇÁê¼ê¤Î´¿¿´¤òÇã¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ÌµÆñ¤Ê°Æ¤À¤È¡Ö¤Ê¤Ë°ì¿Í¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È°ú¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£¹¡Û¡Ö·¯¤È¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¯¤Æ»þ´Ö¤òËº¤ì¤ë¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤ËÈù¾Ð¤à
¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È¡¢°ìµ¤¤Ë°õ¾Ý¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ê¤É¤Ë¥µ¥é¥ê¤È¸ý¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢µ¤¼è¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¶õ¿¶¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ë¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê°ÂÆ£ÈþÊæ¡Ë
