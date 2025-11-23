¡ÚAMG GT 4¥É¥¢¤Î½¸ÂçÀ®¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ë¸ÂÄê¼Ö¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÙÅÐ¾ì
AMG GT 4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î½¸ÂçÀ®
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ¤Ï2015Ç¯11·î18Æü¤è¤ê¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG¤Î4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT53 4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯+¡ÊISG¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ª¤è¤Ó¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤òÈ¯Çä¡¢¼õÃí¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÈJMS2025¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥³¥ó¥»¥×¥ÈAMG GT XX¡Ù¡¡Á´47Ëç
¤Ê¤ª¡¢¡ØGT53¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤«¤é¤âÃíÊ¸²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT53 4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯+¡ÊISG¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ
¡ØGT53¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¸ÂÄê30Âæ¡¢¡ØGT63S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤¬5Âæ¤Î¸ÂÄê¤Ç¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT 4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¹âÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØGT53¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î²Á³Ê¤Ï2550Ëü±ß¡¢¡ØGT63S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï3685Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GT53¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT53 4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯+¡ÊISG¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Þ¥Ì¥Õ¥¡¥¯¥È¥¥¡¼¥¢¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ì¡¼¥Þ¥°¥Î¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¡ØAMG¥¤¥¨¥í¡¼¡¦¥Ö¥ì¡¼¥¡¦¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¾å°Ì¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¤ÎÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¡¢¡ØAMG¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸II¡Ù¡¢¡Ø21¥¤¥ó¥ÁAMG¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡ÊÃÃÂ¤¡Ë¡Ù¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
±ð¾Ã¤·¤Î¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î³°Áõ¿§¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡¢¡ØAMG¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸II¡Ù¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥à»ÅÍÍ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¥ê¥¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿ÎÏ¶¯¤µ¤È¡¢GT¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT53 4¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯+¡ÊISG¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ
¤µ¤é¤Ë¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤Ë¤è¤ê¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡Ù¤¬¥«¡¼¥Ü¥óÁÇºà¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏËÜ¥â¥Ç¥ë¸ÂÄêÁõÈ÷¤Î¡ØAMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼/¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Ë¡ØFinal Edition¡Ù¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ØAMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥ë¥ì¥¶¡¼»ÅÍÍ¡Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¥°¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥Ã¥È¡¦¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ê¡¼¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤«ÀßÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¡Ù¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤È¤ÎÅý°ì´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸3.0LÄ¾Îó6µ¤Åû¡ØM256¡Ù¡ØISG¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¡¦¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¡Ë¡Ù¤òÅëºÜ¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ435ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯53kg-m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
ISG¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ21.8ps¡¢25.5kg¡Ým¤òÈ¯À¸¤¹¤ëÅÅµ¤¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¡¢¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥¿¡¼¤È¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥¢¡¦¥¢¥¯¥¹¥ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ù¡¢¡ØÅÅ»ÒÀ©¸æAMG¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¡Ù¡¢¡ØAMG¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¡¢¡ØAMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¨¥°¥¾¡¼¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥Á¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¡Ê±¿Å¾ÀÊ¡¦½õ¼êÀÊ¡Ë¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Í½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GT63S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¡Ø¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÂÄêÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¡ØAMG¥°¥ê¡¼¥ó¥Ø¥ë¥Þ¥°¥Î¡Ê¥Þ¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤òAMG GT 4¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤Ç½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¡¢¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥É¥¢¥ß¥é¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¡Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¡Ë¡Ù¡¢¡Ø21¥¤¥ó¥ÁAMG¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¡ÊÃÃÂ¤¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
¥á¥ë¥»¥Ç¥¹AMG GT63 S E¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥ÄÆüËÜ
¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ù¤Ë¤è¤ê¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡Ù¡¢¡Ø¥µ¥¤¥É¥¹¥«¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥ê¥¢¥Ç¥£¥Õ¥å¡¼¥¶¡¼¡Ù¤¬¥«¡¼¥Ü¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥Þ¥Ã¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î³°Áõ¿§¤È¥«¡¼¥Ü¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ÏËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¸ÂÄêÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¡ØAMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼/¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥Ã¥È¡Ë¡Ù¡¢¡ØFinal Edition¡Ù¥Ð¥Ã¥¸¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÍ½þ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Õ¥ë¥ì¥¶¡¼»ÅÍÍ¡Ê¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼/¥Þ¥¤¥¯¥í¥«¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥¤¥¨¥í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÆþ¡Ë¡Ù¡¢¡ØAMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥È¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥¨¥í¡¼¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡Ù¡¢¡ØAMG¥«¡¼¥Ü¥ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥È¥ê¥à¡Ù¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤ËF1µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹âÀÇ½¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡ØE¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç¡¢4.0L V8¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¡ØM177¡Ù¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÊEDU¡Ë¡Ù¤È¡ØAMG¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡Ù¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇ¹â½ÐÎÏ843ps¡¢¥·¥¹¥Æ¥àºÇÂç¥È¥ë¥¯142.8kg-m°Ê¾å¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¥ê¥¢¡¦¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ë¤Ï½ÐÎÏ204ps¤Î¸òÎ®Æ±´ü¥â¡¼¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ÅÅÆ°¥·¥Õ¥È¼°2Â®¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤ÓÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¹¥ê¥Ã¥×¡¦¥Ç¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊEDU¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£