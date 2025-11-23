¤¢¤ó¤¿¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¿ÆÀÚ¤è¡Ä53ºÐÂ©»Ò¤ÎÃé¹ð¤ò°ì½³¤¹¤ë83ºÐÊì¡£¼Â²È¤ò¶ô¤¤Êª¤Ë¤¹¤ë¡Ö¹õ¥¹¡¼¥Ä¤ÎÃË¡×¡¢¶²¤í¤·¤¤ÀµÂÎ
µ×¤·¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¼Â²È¤Ç¡¢Êì¤È¿Æ¤·¤²¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÎéµ·Àµ¤·¤¯¿ÆÀÚ¤Ê¤½¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¶²¤í¤·¤¤ÁÀ¤¤¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¹âÎð¤Î¿Æ¤È¡¢¤½¤Î»Ò¡£ÉÔ°Â¤ä¿´ÇÛ¤¬¿§¡¹¤È¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ë¿Æ»Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¡×¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ÎÉÔ¿³
¡ÖÊì¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤ÎÀ¼¤¬ÃÆ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÉ¤®¹þ¤ß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡ØºÇ¶á¡¢¤ªÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ¡Ù¤È¡£¤Æ¤Ã¤¤ê¶á½ê¤ÎÃã°û¤ßÍ§Ã£¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¼Â²È¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢ÅÄÃæ·òÆó¤µ¤ó¡Ê53ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£¼Â²È¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë°ì¸®²È¡£¸½ºß¤ÏÊì¿Æ¤ÎÅÄÃæÎ§»Ò¤µ¤ó¡Ê83ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë½µËö¡¢·òÆó¤µ¤ó¤¬»öÁ°¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤º¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¤ë¤È¡¢¸¼´Ø¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì³×·¤¤¬Â·¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µï´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¹õ¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿30ÂåÈ¾¤Ð¤ÎÃË¤¬¡¢Î§»Ò¤µ¤ó¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï·òÆó¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¹²¤Æ¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤êÌ¾»É¤òº¹¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤ªÊìÍÍ¤ÎÀ¸Á°À°Íý¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢³ô¼°²ñ¼ÒXX¤Îº´Æ£¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×
Ì¾»É¤Ë¤Ï¡ÖÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¡×¡Ö°äÉÊÀ°Íý¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡×¤Î¸ª½ñ¤¡£¤·¤«¤·¡¢·òÆó¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì¾»É¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î½»½ê¤¬¡¢ÅÔÆâ¤Î°ìÅùÃÏ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¡Ö090¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ÈÂÓÈÖ¹æ¤·¤«µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊì¤Ë¡¢²¿¤òÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éþ¤ä¸Å¤¤¿©´ï¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢º£Æü¤â¤ï¤¶¤ï¤¶Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤È¾åµ¡·ù¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·Éô²°¤Î¾õ¶·¤Ï´ñÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£²ó¼ý¶È¼Ô¤¬Íè¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸¼´ØÀè¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¸Å¿·Ê¹¤äÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï±ü¤ÎÏÂ¼¼¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¡Ö¶ÍÈ¢¡×¤ä¡¢Éã¿Æ¤¬À¸Á°½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ÅÁ¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤¬¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·òÆó¤µ¤ó¤ÏÃË¤Î»ëÀþ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÎ§»Ò¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÌÜ¤ÏÀä¤¨¤ºÉô²°¤Î±ü¡¢Ê©ÃÅ¤Î°ú¤½Ð¤·¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¥Ü¡¼¥É¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤òÊª¿§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö»ä¤¬ëÃ¤·¤½¤¦¤ËÃË¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡Øº£Æü¤Ï¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¡¢°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤ò»Ä¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê²ø¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤Î¾ì¤Ç¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²ñ¼Ò¤Î½»½ê¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¡£¤µ¤é¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö²¡¤·Çã¤¤¡×¤È¤¤¤¦º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¡¤·Çã¤¤¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Ë¸ÅÊª¾¦Åù¤¬Áê¼êÊý¤«¤éÇã¼è¤äººÄê¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÉÔ°Õ¤Ë¼«ÂðÅù¤òË¬Ìä¤·¤Æµ®¶âÂ°Åù¤ÎÇã¼è¤ò¹Ô¤¦±Ä¶È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤«¤Ç¤â°ÆÁ¤Ê¤â¤Î¤À¤È¡¢È¾¤Ð¶¯°ú¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÉÊ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤ËÉÔÍÑÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÌÜ¤Î¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤À¤±¤ÎÌ¾»É¤Ï²ø¤·¤¤¤³¤È¡¢º¾µ½¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤ÎÈ¿±þ¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤Ç¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤òµ¿¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡¡º´Æ£¤µ¤ó¤ÏËè½µÍè¤Æ¡¢»ä¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤è¡£¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«´é¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤Â©»Ò¤è¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¿ÆÀÚ¤À¤ï¡ª¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤ÇÅÜ¤ê½Ð¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
É×¤òË´¤¯¤·¤¿ÁÓ¼º´¶¤ÎÃæ¡¢¸ÉÆÈ¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ò°¿Í¤À¤È»×¤¤¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃË¤Ï¡ÖÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¡×¤òÆþ¤ê¸ý¤Ë¡¢¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤Ç¹âÎð¼Ô¤Î²û¤ËÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤òº¬¤³¤½¤®»ý¤Áµî¤ëµ¡²ñ¤ò±®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Öµ®¶âÂ°¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£¥Ç¡¼¥¿¤Ë¸«¤ëË¬Ìä¹ØÆþ¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍ½Ãû
º£²ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö²¿¤Ç¤âÇã¤¤¼è¤ë¡×¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ÆË¬Ìä¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ïµ®¶âÂ°¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¶¯°ú¤ËÇã¤¤Ã¡¤¯¡ÖË¬Ìä¹ØÆþ¡Ê²¡¤·Çã¤¤¡Ë¡×¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñÌ±À¸³è¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¬Ìä¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ·ï¿ô¤ÏÇ¯´Ö¿ôÀé·ïµ¬ÌÏ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë70ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¿ÆÀÚ¤ÊÏÃ¤·Áê¼ê¡×¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤Î·Ù²ü¿´¤ò²ò¤¯ÅÀ¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥¢¥Ý¤Ê¤·Ë¬Ìä¡×¤ä¡ÖÅÅÏÃ´«Í¶¡×¤ÏÃÇ¤ë
ÆÍÁ³¤ÎË¬Ìä¤Ç´«Í¶¤¹¤ë¤³¤È¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶á¤¯¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¸ý¼Â¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê¼ê¸ý¤Ç¤¹¡£
¢§Ì¾»É¤ä²ñ¼Ò¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
¸ÇÄêÅÅÏÃ¤¬¤Ê¤¤¡¢½»½ê¤¬¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¤¢¤ë¡¢¸ÅÊª¾¦µö²Ä¾Ú¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶È¼Ô¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë»þ¤ÎÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¯¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ç¤¹¡£
¢§¡Öµ®¶âÂ°¡×¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤¿¤éÂ¨ºÂ¤Ëµ¢¤é¤»¤ë
¡ÖÍÎÉþ¡×¤ä¡Ö·¤¡×¤ò¸ý¼Â¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤ß¡¢²ñÏÃ¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡Ö»ØÎØ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¶â»õ¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¤¹¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬¾ïÅå¼êÃÊ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²ñÏÃ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢µ¢µî¤òµá¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÊªÉÊ¤òÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿½ñÌÌ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æü¤«¤é8Æü°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¡×¤¬Å¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤ÏÊªÉÊ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤òµñ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÎ§»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÁê¼ê¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£º¾µ½Èï³²¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¢¤«¤é²ÈÂ²´Ö¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¸ÉÎ©´¶¤«¤é°¼Á¶È¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¤òºî¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎËÉ¸æºö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
