º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¡È¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎÂÇµåº¯¡É¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©½÷»Ò¥×¥í4¿Í¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀâ

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´19Ëç)

¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Ãæ·ø¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤Þ¤Ç¡£½÷»Ò¥×¥í¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¼¯Ëô¤â¶Ã¤¯¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¢¨Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥Çー¥¿¤Ï10·î11Æü¸½ºß

¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ï6ÅÙ¤«¤é4ÅÙ¥Ô¥Ã¥Á¤Î»þÂå¤Ë

²ÏËÜ·ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë±ô¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¤â48ÅÙ¤È52ÅÙ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥§ー¥¹Ãæ±ûÉô¤Ë±ô¤òÁõÃå

¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ò1ËÜ¤â¤·¤¯¤Ï2ËÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò3ËÜ¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Î½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ï52ÅÙ¤È58ÅÙ¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï48ÅÙ¤òÆþ¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ã¥¸3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥í¥Õ¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï6ÅÙ¤«¤é4ÅÙ´Ö³Ö¤¬¼çÎ®¤Ë¡£48ÅÙ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È²½¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÏPW¤Î¥í¥Õ¥È¤¬44ÅÙÁ°¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²¼¤¬52ÅÙ¤À¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¤¢¤­¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃË»Ò¥Ä¥¢ー¤ÇÁý¤¨¤¿60ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò»È¤¦Áª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£60ÅÙ¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ñ¥ïー¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¥×¸ý¤À¤È»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ë¤¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î±äÄ¹¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡×

²ÏËÜ·ë
¡ü¤«¤ï¤â¤È¡¦¤æ¤¤/1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò¥Þー¥¯¡£RICOH½êÂ°¡£

ºòÇ¯¤ÎTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖOPUS¡×¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÏËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î±äÄ¹¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£

¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÎÂÇµåº¯
²ÏËÜ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ï¥Îー¥á¥Ã¥­¡£¥Õ¥§ー¥¹¤Î²¼Â¦¤Ë¤âÂÇµåº¯¤¬¤¢¤ê¡¢Äã¤¤µå¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤âÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
SETTING
¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¥­¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥È ¥È¥ê¥×¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/9ÅÙ¥·¥ã¥Õ¥È/¥¹¥Ôー¥Àー NX ¥Ð¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦50-S¡Ë
3¡ÊHL¡ËW¡§¥­¥ã¥í¥¦¥§¥¤ ¥¨¥êー¥È¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/16.5ÅÙ¡Ë
3¡¦4UT¡§¥­¥ã¥í¥¦¥§¥¤ XROS¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/19¡¢22ÅÙ¡Ë
#5-6¡§¥­¥ã¥í¥¦¥§¥¤ APEX ¥×¥í¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È/N.S.¥×¥í 850GH¡¦S¡Ë
#7-PW¡§¥­¥ã¥í¥¦¥§¥¤ APEX TCB¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È/N.S.¥×¥í 850GH¡¦S¡Ë
GW¡¦AW¡¦SW¡§¥­¥ã¥í¥¦¥§¥¤ OPUS¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/48¡¢52¡¢58ÅÙ¡Ë
¥Ñ¥¿ー¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤ ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Û¥Ã¥ÈOG¥í¥Ã¥·ー

54¡¢58ÅÙ¤À¤±H¥°¥é¥¤¥ó¥É

º´µ×´Ö¼ëè½
¡ü¤µ¤¯¤Þ¡¦¤·¤å¤ê/2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£º£µ¨3¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¡£ÂçÅì·úÂ÷½êÂ°¡£

3ËÜ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÏÆ±¤¸¡Ös159¡×¤À¤¬¡¢54ÅÙ¤È58ÅÙ¤Ï¿··Á¾õ¤ÎH¥°¥é¥¤¥ó¥É¡£¥È¥ìー¥ê¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤òÁªÂò¡£

¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÎÂÇµåº¯
¥È¥¥Â¦¤ËÂÇµåº¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¿Ä¤ò³°¤·¤Æµ÷Î¥¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤
SETTING
¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¥Ô¥óG430 MAX 10K¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/9ÅÙ¡¢¥·¥ã¥Õ¥È/N.S.¥×¥í¥ì¥¸¥ª¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éMB+Ž¥S55¡Ë
3¡¦5W¡§¥Ô¥óG440MAX¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/15¡¢19ÅÙ¡Ë
4¡¦5UT¡§¥Ô¥óG440¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/23¡¢26ÅÙ¡Ë
#6-PW¡§¥Ô¥ó ¥Ö¥ëー¥×¥ê¥ó¥ÈS¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È/N.S.¥×¥í ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡¦S¡Ë
GW¡¦AW¡¦SW¡§¥Ô¥ós159¥¯¥í¥à¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/50¡¢54¡¢58ÅÙ¡Ë
¥Ñ¥¿ー¡§¥Ô¥ó¥¹¥³¥Ã¥Ä¥Çー¥ëDS72

³«ËëÀï¤«¤é¿·ºî¥¦¥¨¥Ã¥¸¤òÅêÆþ¡ª

°ÂÅÄÍ´¹á
¡ü¤ä¤¹¤À¡¦¤æ¤¦¤«/2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×Í¥¾¡¡£NEC½êÂ°¡£

¥¦¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¤ÏÁ°ºî¤Î¡ÖZX5 MkⅡ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ï³«ËëÀï¤«¤é¿·ºî¤Î¡ÖRTZ¡×¤òÅêÆþ¡£¥¹¥Ô¥óÀ­Ç½¤È¡Ö´é¡×¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£

¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÎÂÇµåº¯
¥Õ¥§ー¥¹¤Ë¤¢¤ë¼Ð¤á¤ÎÂÇµåº¯¤Ï¡¢¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ç¥¹¥Ô¥ó¤ò¤«¤±¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò
SETTING
¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥ê¥¯¥½¥óZX5 MkII¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/10.5ÅÙ¡¢¥·¥ã¥Õ¥È/¥¢¥Ã¥¿¥¹ ¥­¥ó¥°¡¦5S¡Ë
3¡¦5W¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥ê¥¯¥½¥óZXMkⅡ¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/15¡¢18ÅÙ¡Ë
4¡¦5UT¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥ê¥¯¥½¥óZXMkII¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/22¡¢25ÅÙ¡Ë
#6-PW¡§¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥¹¥ê¥¯¥½¥óZX5MkⅡ¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È/N.S.¥×¥í850GH¡¦S¡Ë
GW¡¦AW¡¦SW¡§¥¯¥êー¥×¥é¥ó¥ÉRTZ¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/48¡¢52¡¢58ÅÙ¡Ë
¥Ñ¥¿ー¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¥È¥ê¥×¥ë¡¦¥È¥é¥Ã¥¯TEN

3ËÜ¤È¤â¥Ïー¥Õ¥­¥ã¥Ó¥Æ¥£

°ð³ÀÆáÆà»Ò
¡ü¤¤¤Ê¤¬¤­¡¦¤Ê¤Ê¤³/2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÇÆ±´ü¤¤¤Á¤Ð¤ó¾è¤ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»°É©ÅÅµ¡½êÂ°¡£

¡Ö¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ð³À¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥í¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢´²ÍÆÀ­¤Î¹â¤¤¥Ïー¥Õ¥­¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¡ÖT-3¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¥²¥Ã¥È¡£

¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÎÂÇµåº¯
°ð³À¤ÎÂÇµåº¯¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤ä¤ä¥È¥¥Â¦¡£58ÅÙ¤Î¥½ー¥ë¤Ï»°Æü·î·¿¤ÎC¥°¥é¥¤¥ó¥É¤ò»ÈÍÑ
SETTING
¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¥ß¥º¥ÎST-X¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/9.5ÅÙ¡¢¥·¥ã¥Õ¥È/¥¹¥Ôー¥ÀーNX¥´ー¥ë¥É¡¦50-S¡Ë
3W¡§¥ß¥º¥Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×F121¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/15ÅÙ¡Ë
3¡¦4¡¦5UT¡§¥ß¥º¥ÎJPX FLI-HI¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/19¡¢22¡¢25ÅÙ¡Ë
#6-PW¡§¥ß¥º¥ÎM-13¡Ê¥·¥ã¥Õ¥È/N.S.¥×¥í850GH¡¦S¡Ë
GW¡¦AW¡¦SW¡§¥ß¥º¥ÎT-3¡Ê¥í¥Õ¥È³Ñ/48¡¢54¡¢58ÅÙ¡Ë
¥Ñ¥¿ー¡§¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤Ai-ONE¥¸¥§¥¤¥ë¥Ðー¥ÉMINI

¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡3Î®ÇÉ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

»îÂÇ¡¦²òÀâ¡á¼¯ËôË§Åµ
¡ü¤«¤Î¤Þ¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê/Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£¸½Ìò¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Î¥¯¥é¥ÖÄ´À°¤ä¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¹½À®=ÌîÃæ¿¿°ì
¼Ì¿¿=¾®ÎÓ»Ê¡¢¹âÌÚ¾¼É§¡¢¹ÓÌÚÂçÁ³
»£±Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡á¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ªー¥×¥ó