º´µ×´Ö¼ëè½¤Î¡È¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎÂÇµåº¯¡É¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©½÷»Ò¥×¥í4¿Í¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò²òÀâ
¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢Ãæ·ø¡¢½éÍ¥¾¡¤·¤¿Áª¼ê¤Þ¤Ç¡£½÷»Ò¥×¥í¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¼¯Ëô¤â¶Ã¤¯¿·¤·¤¤¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ª¢¨Áª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥Çー¥¿¤Ï10·î11Æü¸½ºß
¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ï6ÅÙ¤«¤é4ÅÙ¥Ô¥Ã¥Á¤Î»þÂå¤Ë
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¤ò1ËÜ¤â¤·¤¯¤Ï2ËÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò3ËÜ¤Ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Î½÷»Ò¥Ä¥¢ー¤Ï52ÅÙ¤È58ÅÙ¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï48ÅÙ¤òÆþ¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ã¥¸3ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥í¥Õ¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Ï6ÅÙ¤«¤é4ÅÙ´Ö³Ö¤¬¼çÎ®¤Ë¡£48ÅÙ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È²½¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÏPW¤Î¥í¥Õ¥È¤¬44ÅÙÁ°¸å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²¼¤¬52ÅÙ¤À¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬¤¢¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥Ä¥¢ー¤ÇÁý¤¨¤¿60ÅÙ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò»È¤¦Áª¼ê¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¤Í¡£60ÅÙ¤Ï¥¹¥Ôー¥É¤È¥Ñ¥ïー¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¥×¸ý¤À¤È»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ë¤¯¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î±äÄ¹¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡×
²ÏËÜ·ë
¡ü¤«¤ï¤â¤È¡¦¤æ¤¤/1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÄÌ»»3¾¡ÌÜ¤ò¥Þー¥¯¡£RICOH½êÂ°¡£
ºòÇ¯¤ÎTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¡ÖOPUS¡×¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÏËÜ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î±äÄ¹¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
54¡¢58ÅÙ¤À¤±H¥°¥é¥¤¥ó¥É
º´µ×´Ö¼ëè½
¡ü¤µ¤¯¤Þ¡¦¤·¤å¤ê/2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£º£µ¨3¾¡¤Ç¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£ÂçÅì·úÂ÷½êÂ°¡£
3ËÜ¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¤ÏÆ±¤¸¡Ös159¡×¤À¤¬¡¢54ÅÙ¤È58ÅÙ¤Ï¿··Á¾õ¤ÎH¥°¥é¥¤¥ó¥É¡£¥È¥ìー¥ê¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸¤òÍî¤È¤·¤¿¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³è¤«¤·¤ä¤¹¤¤·Á¾õ¤òÁªÂò¡£
³«ËëÀï¤«¤é¿·ºî¥¦¥¨¥Ã¥¸¤òÅêÆþ¡ª
°ÂÅÄÍ´¹á
¡ü¤ä¤¹¤À¡¦¤æ¤¦¤«/2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ªー¥×¥ó¡×Í¥¾¡¡£NEC½êÂ°¡£
¥¦¥Ã¥É¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ê¤É¤ÏÁ°ºî¤Î¡ÖZX5 MkⅡ¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥Ã¥¸¤Ï³«ËëÀï¤«¤é¿·ºî¤Î¡ÖRTZ¡×¤òÅêÆþ¡£¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤È¡Ö´é¡×¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
3ËÜ¤È¤â¥Ïー¥Õ¥¥ã¥Ó¥Æ¥£
°ð³ÀÆáÆà»Ò
¡ü¤¤¤Ê¤¬¤¡¦¤Ê¤Ê¤³/2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÇÆ±´ü¤¤¤Á¤Ð¤ó¾è¤ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£»°É©ÅÅµ¡½êÂ°¡£
¡Ö¥¢¥×¥íー¥Á¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ð³À¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥×¥í¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢´²ÍÆÀ¤Î¹â¤¤¥Ïー¥Õ¥¥ã¥Ó¥Æ¥£¤Î¥¦¥¨¥Ã¥¸¡ÖT-3¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥í½éÍ¥¾¡¤ò¥²¥Ã¥È¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡3Î®ÇÉ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
»îÂÇ¡¦²òÀâ¡á¼¯ËôË§Åµ
¡ü¤«¤Î¤Þ¤¿¡¦¤è¤·¤Î¤ê/Â¿¤¯¤Î¥´¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤¥¯¥é¥Ö¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡£¸½Ìò¥Ä¥¢ー¥×¥í¤Î¥¯¥é¥ÖÄ´À°¤ä¥µ¥Ýー¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®=ÌîÃæ¿¿°ì
¼Ì¿¿=¾®ÎÓ»Ê¡¢¹âÌÚ¾¼É§¡¢¹ÓÌÚÂçÁ³
»£±Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡á¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ªー¥×¥ó