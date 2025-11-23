ÊÆ¡¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦²¤½£3¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½ 23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¶¨µÄ¤Ø ÊÆ¤ÎÏÂÊ¿·×²è¤á¤°¤ê
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿·×²è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ3¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬23Æü¤Ë¥¹¥¤¥¹¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï22Æü¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¹ñ¤È¡Ö¥í¥·¥¢¤È¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤ËÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¡¢23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î3¤«¹ñ¤ÎÂåÉ½¤¬¥¹¥¤¥¹¤Ë½¸¤Þ¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¼¨¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢G20=¼çÍ×20¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼óÇ¾²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç22Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÏÂÊ¿¤ò¤á¤°¤ë¼óÇ¾²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏEU=¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¹ñ¤Î¼óÇ¾¤ä¹â»ÔÁíÍý¤â½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯É½¤µ¤ì¤¿¼óÇ¾À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸øÀµ¤«¤Ä¹±µ×Åª¤ÊÊ¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÄÉ²Ã¤Îºî¶È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢½¤Àµ¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¼ÌÀ¤Ï¡Ö¹ñ¶¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î·³»öÎÏ¤ËÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Íè¤Î¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¤¼¤¤¼å¤Ë¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼¨¤·¤¿28¹àÌÜ¤«¤é¤Ê¤ëÏÂÊ¿·×²è¤Ë¤Ï¡¢ÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¹àÌÜ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÂåÂØ°Æ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
