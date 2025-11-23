¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤¡×»³²¼ÈþÌ´Í¤ÏºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ÎÂ×´§¸·¤·¤¯
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï3°Ì¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤é¤âÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¤·¤ÆºÇ½ªÀï¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»³²¼ÈþÌ´Í¤Ï»õ¤¬¤æ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¼ó°Ì¤Ï22¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤¦¿¤Ð¤·¤¢¤¤¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë6¥¢¥ó¥À¡¼¡¦36°Ì¥¿¥¤¡£Í¥¾¡¤¬¾ò·ï¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡ÊºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡ËÂ×´§¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³²¼ÈþÌ´Í¤¬±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª
4ÈÖ¤Ç¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¡¢5ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ÆÏ¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤6ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¤Ï2ÂÇÌÜ¤òº¸¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥¦¥§¥¤¥¹¥È¥¨¥ê¥¢¤«¤é½Ð¤¹¤À¤±¤Ë¡£¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î3Æü´Ö¤Ï¡Ö70¡×¡Ö69¡×¡Ö71¡×¡£¤È¤ê¤ï¤±¤¤ç¤¦¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥³¥¢¡Ø68.867¡Ù¤Ç10¥¢¥ó¥À¡¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¡ËÈùÄ´À°¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¹¥³¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶ì¤·¤¤¡£¤³¤Î¥¹¥³¥¢¤À¤ÈÁ´Á³¥À¥á¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°Å¤¯¤¹¤ë¡£À¸¿è¤Î¥É¥í¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÀ¤¤¤Ë¤¯¤¤±¦¤Î¥Ô¥ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é¤Ð¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤¾õÂÖ¤À¤ÈÀäÂÐ¤Ë¥Ô¥ó¤ËÍí¤à¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤ì¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£100¥ä¡¼¥É°ÊÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤âÁ´Á³Íí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤è¤¯¤Ï²ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï78¡ó¡Ê14/18¡Ë¤ÈÄã¤¤¿ô»ú¡£¡ÖÀºÅÙ¤¬°¤¹¤®¤ë¡£º¸¤Ë¤â±¦¤Ë¤â¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â¹Ô¤¯¤Î¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò²¼¤¹¡£¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë¤ò´Þ¤àº£µ¨2¾¡¤Ê¤É¤Î³èÌö¤Ç¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤òÂ×´§¡£»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î2´§¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤ÈºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤È¤Îº¹¤Ï16ÂÇ¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤òÁè¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤è¤ê¤â¡¢¼«¿È¤Î¾õÂÖ¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬²ù¤·¤¤¡£¡ÖºÇ¸å¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤»¤á¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¦¥ó¥É¤òËþÂ¤¤¤¯·Á¤Ç½ª¤¨¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
