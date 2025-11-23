Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡¢¥í¥±¤Ç³Ø¹»Ë¬¤ì²«¿§¤¤´¿À¼! À¸ÅÌ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¾È¤ì¤Þ¤¯¤ë
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á!!¡Ù2»þ´ÖSP(19:00¡Á20:54)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
º´µ×´ÖÂç²ð
º£²ó¡¢º´µ×´Ö¤¬ÈÖÁÈ½é½Ð±é¡£ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò½ä¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢MC¤ÎÆüÂ¼Í¦µª(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¤¬¥í¥±¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤ÈÆ±¤¸²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤Î¡ÖÆüÂ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÈÆüÂ¼¥¤¥º¥à¡É¤Ç¥í¥±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç¤È¤¢¤ê¡¢³Ê¹¥¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤êÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¾®¹¾¸Í¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àî±Û¤ò½éÅÐ¾ì¤Ç¤Ò¤È¤êÄ®¤òÊâ¤¯¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥°¥ë¥áÃµ¤·¥í¥±·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¥é¥¦¡¼¥ë¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤éSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥í¥±¤Î¥³¥Ä¤È¡¢¤¢¤ë¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼¡¡¹¤È¥°¥ë¥á¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º´µ×´Ö¤¬ÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤òËËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆüÂ¼¤¬¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡Ù¤Î¥í¥±¤ò10Ç¯°Ê¾å¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÊ¹¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¥º¥ë¤¤¡ª ÆüÂ¼¤µ¤ó¥º¥ë¤¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÂ¼¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¥í¥±¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤òÊ¹¤¯¤¿¤áÀî±Û¤Î³Ø¹»¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÂç¿Íµ¤¤ÎSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼º´µ×´Ö¤¬¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¡ª³ØÀ¸¤ËÍ¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ëº´µ×´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤â¿¿·õ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤ò¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢º´µ×´Ö¤¬À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤¿ÊÖ¤·¤òÊ¹¤¡¢º´µ×´Ö¤¬»×¤ï¤º¾È¤ì¤Þ¤¯¤ë°ìËë¤â¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÈÖÁÈ½é½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿º´µ×´Ö¤Î¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ò¸«¼é¤ë¡£º´µ×´Ö¤Î¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢¡Ö´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ËÌÀî¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ð§¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÂ¼¤Ï½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¤Ç¿·ÊÆ¤ò´®Ç½¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÀîÅÄÍµÈþ¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà(Ý¯ºä46)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃÏÊý¤Ë½Ð¤«¤±¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥°¥ë¥áÎ¹ÈÖÁÈ¡£¥í¥±Àè¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ò¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¿Í¤¬Ãµ¤·¡¢»£±Æ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¹Ô¤¦¡£
(C)TBS
º´µ×´ÖÂç²ð
º£²ó¡¢º´µ×´Ö¤¬ÈÖÁÈ½é½Ð±é¡£ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò½ä¤ëº´µ×´Ö¤Ï¡¢MC¤ÎÆüÂ¼Í¦µª(¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó)¤¬¥í¥±¤ÇÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤ÈÆ±¤¸²«¿§¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë»Ñ¤Î¡ÖÆüÂ¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£º´µ×´Ö¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¡ÈÆüÂ¼¥¤¥º¥à¡É¤Ç¥í¥±¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃç¤È¤¢¤ê¡¢³Ê¹¥¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤êÃÏ¸µ¤ÎÊý¡¹¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¤Þ¤¿¥í¥±¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÃÏ¸µ¤Î³ØÀ¸¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤òÊ¹¤¯¤¿¤áÀî±Û¤Î³Ø¹»¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÂç¿Íµ¤¤ÎSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼º´µ×´Ö¤¬¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÀ¸ÅÌ¤«¤é¤Ï²«¿§¤¤´¿À¼¤¬¡ª³ØÀ¸¤ËÍ¥¤·¤¯Ìä¤¤¤«¤±¤ëº´µ×´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢À¸ÅÌ¤â¿¿·õ¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥°¥ë¥á¤ò¹Í¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢º´µ×´Ö¤¬À¸ÅÌ¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤¬Ï³¤ì¤¿ÊÖ¤·¤òÊ¹¤¡¢º´µ×´Ö¤¬»×¤ï¤º¾È¤ì¤Þ¤¯¤ë°ìËë¤â¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏËÌÀî·Ê»Ò¤¬ÈÖÁÈ½é½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿º´µ×´Ö¤Î¥°¥ë¥áÃµ¤·¤ò¸«¼é¤ë¡£º´µ×´Ö¤Î¥í¥±¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«¤¿ËÌÀî¤Ï¡¢¡Ö´°¿©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤Ã¤×¤ê¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¹¥¤¡£¸«¤Æ¤¤¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£ËÌÀî¤â¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤´¤Ï¤ó¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ð§¤ä¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Þ¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤â¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÂ¼¤Ï½©ÅÄ¸©²£¼ê»Ô¤Ç¿·ÊÆ¤ò´®Ç½¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÀîÅÄÍµÈþ¡¢¾¾ÅÄÎ¤Æà(Ý¯ºä46)¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤»¤Ã¤«¤¯¥°¥ë¥á¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÃÏÊý¤Ë½Ð¤«¤±¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥ë¥á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥°¥ë¥áÎ¹ÈÖÁÈ¡£¥í¥±Àè¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¿ÍÊª¤ò¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜ¿Í¤¬Ãµ¤·¡¢»£±Æ¸ò¾Ä¤Ê¤É¤â¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¹Ô¤¦¡£
(C)TBS