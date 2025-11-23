¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè9½µ¡¡ÃÎ»ö¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ª¡©¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè9½µ¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡£¡×¤¬¡¢24Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè9½µ¡Ö¥¹¥¥Ã¥×¡¢¥È¡¢¥¦¥°¥¤¥¹¡£¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Î½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢·î¾È»û¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥ê¥è¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¡ª¡©¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ä¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ê¤Î¤«¤·¤é¡©¡×¤È¥ê¥è¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°ìÊý¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÃÎ»ö¤«¤é¥ê¥è¤ÎÎøÏ©¤ò¤Ï¤Ð¤à¤è¤¦ÌµÃã¤Ö¤ê¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥ê¥è¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
