À®ÅÄ¶õ¹Á»ê¶á¤Ë¡Ö¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×½Ð¸½¢ª¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö·Ê¿§¤âÎ×¾ì´¶¤â¥¤¥¤¤ï¡Ä¡×
10·î¤«¤é²÷Êý
¡¡À®ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÆî¤Ë¤¢¤ë¹Ò¶õ²Ê³ØÇîÊª´Û¡ÊÀéÍÕ¸©¼Ç»³Ä®¡Ë¤Ï¡¢¶õ¹Á¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëËÜ´Û²°¾å¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌ³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»ÜÀßÆâ¤Ê¤É¤«¤é¤âÆ±¶õ¹Á¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ´Û²°¾å¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¹Ò¶õµ¡¤Î»Ñ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡ÈÂÎ´¶¡É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤«¤é¸«¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ç¤¹
¡¡¹Ò¶õ²Ê³ØÇîÊª´Û¤ÏÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¤¹¤°Æî¡¢A³êÁöÏ©¤ÎÎ¥ÃåÎ¦¥³¡¼¥¹¤Î¿¿²£¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ö¶á¤È¤â¤¤¤¨¤ëµ÷Î¥¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Îµ¡ÂÎ¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£5³¬¤ÎÅ¸Ë¾Å¸¼¨¼¼¤Ê¤É¤«¤é¤â¡¢³êÁöÏ©¤ËÀÜÃÏ¤·¤¿Ëà»¤¤Ç¥¿¥¤¥ä¤¬¾å¤²¤ëÇò±ì¤ä¡¢Î¥Î¦¤·¤ÆµÓ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¹Ò¶õµ¡¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Âè1Î¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ëÉÕ¶á¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹Ò¶õµ¡¤ÎÆ°¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âµÙÆü¤ËË¬¤ì¤ë²ÈÂ²Ï¢¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ê¿Æü¤âÂ¿¤¯¤ÎÍè´Û¼Ô¤¬Å¸Ë¾Å¸¼¨¼¼¤Ç¹Ò¶õµ¡¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÇîÊª´Û¤Ï¡ÖÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ´Û²°¾å¤ò°ìÈÌ³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤È13»þ¡¢15»þ¤Î·×3²ó¤Ç¡¢³Æ1»þ´Ö¡£Äê°÷¤Ï³Æ²ó¤È¤â50¿Í¤Ç¤¹¡£1³¬¼õÉÕ¤ÇÀ°Íý·ô¤òÆÀ¤ÆÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ö·ë¹½Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¡Ä¡×
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²°¾å¤«¤éÄ¯¤á¤¿À®ÅÄ¶õ¹Á¤äÈ¯Ãå¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤¬Ë¬¤ì¤¿Æü¤Ï¡¢¤¢¤¤¤Ë¤¯Á°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç±À¤¬Äã¤¯¿â¤ì¤³¤á¡¢ÆÃ¤Ë¸áÁ°Ãæ¤ÏÌ¸±«¤¬¹ß¤ê»ë³¦¤¬°¤¯¡¢»£±Æ¸þ¤¤ÎÆü¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²°¾å¤È5³¬¤ÎÅ¸Ë¾Å¸¼¨¼¼¤Ï1³¬¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¹Ò¶õµ¡¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¤µ¤Û¤É°Û¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Áë¥¬¥é¥¹¤Ï¤Ê¤¤Ê¬¡¢Ä¾¤Ë¼«Á³¤ÎÉ÷¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤ÎÅôÌý¤ÈÆ±¤¸Æ÷¤¤¤ä¡¢ÃåÎ¦»þ¤Ë³êÁöÏ©¤Ç¤³¤¹¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î·Ú¤¯¾Ç¤²¤ëÆ÷¤¤¤¬É÷¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤¹¤«¤Ë¤Ê¤¬¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼çÍã¤¬¾å¤²¤ë¿å¾øµ¤¤Î±²¤¬¤¢¤¿¤«¤â²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¡¢Î¥Î¦»þ¤ÏÄã¤¯Ó¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤ÏÁë¥¬¥é¥¹¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼¼Æâ¤ÎÈ¿¼Í¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë¹Ò¶õµ¡¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ë¬¤ì¤¿Æü¤ÏËÌ´ó¤ê¤ÎÎä¤¿¤¤É÷¤â¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Íè´Û¼Ô¤Ï¤µ¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢²°¾å¤Ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤âËÉ´¨ÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤ÆÎ×¤á¤Ð¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¹Ò¶õ¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£