¡È½÷À3¿Í¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¡É¡ÈÈÈ¹Ô¤Ï½µËö¤Î¤ß¡É¡Ä¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥Æ¥ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÁÜºº¤¬Æñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤¿¡È¾¼ÏÂ¤ÎÈË²Ú³¹¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð
¡¡¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÏ¢Â³2·ï¤Î»¦¿Í»ö·ï¡¢¤·¤«¤â1·ï¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä½ÅÍ×¶§°»ö·ï¤òÁ°¤Ë¡¢Àº±Ô¤¾¤í¤¤¤Î·Ù»ëÄ£ÁÜººÂè°ì²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë»¶¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤ë¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹ÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÁÜººËÜÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°¤ÎÅ¸³«¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÂè»°¤Î»ö·ï¡É¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¾¼ÏÂ56Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥Æ¥ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö·ï¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤È¶¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¥Û¥Æ¥ë³¹¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿
Æñ¹Ò¤¹¤ëÁÜºº
¡¡ÈË²Ú³¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¡½¡½ÎáÏÂ¤Îº£¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ëÆþ¤ê¸ý¤ä¥í¥Ó¡¼¡¢·úÊª¤Î³°¼þ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇÈï³²¼Ô¤ÈÆ¨¤²¤¿ÃË¤òÆÃÄê¡¢ËÞ¤½¤ÎÈÈ¹Ô»þ´Ö¤ò³ä¤ê½Ð¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¡¦¥ê¥ì¡¼ÁÜºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÅöÆü¤ÎÈï³²¼Ô¤ÈÈÈ¿Í¡¢2¿Í¤Î¹ÔÆ°¤òÀö¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ºÇ´ó¤ê±Ø¤Î²þ»¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼þÊÕ¤òÁö¹Ô¤¹¤ë¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢ÈÈ¹Ô»þ´ÖÂÓ¤Ë¸½¾ì¼þÊÕ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤òÄ´¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿SSBC¡ÊÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢½éÆ°ÁÜºº¤ÇÈÈ¿Í¤Î»Ñ¤È¹ÔÆ°¤ò³ä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈË²Ú³¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É°ìÈÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½ÉÇñ¼ÔÌ¾Êí¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬Î¹´Û¶ÈË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë½ÉÄ¢¤À¡£¤À¤¬¡¢µÞ¤ÊÊÝ·ò½ê¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÒ¼¼¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¥á¥âÍÑ»æ¤ò¥¢¥ê¥Ð¥¤Åª¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢µÆþ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÄê¤Î¡ÖÌÜÅª¡×¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö»ö¾ð¡×¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË½÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ç¤âµÒ¤È´é¤ò¤¢¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤Þ¤¿·úÊªÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤â°Å¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏ°è¤Ï¤ª¤·¤Ê¤Ù¤Æ¾ÈÌÀ¤¬°Å¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÁÜºº¤Î´ðËÜÃæ¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖÊ¹¤¹þ¤ß¡×ÁÜºº¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£ºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤ë¤Ù¤¡¢»ö·ï¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè°ì»ö·ï¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìë¤Î³¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤²áµî¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Àµ³Î¤Ê¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¸òºÝÃæ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Á¤é¤«¤Î¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð´Ø·¸Àè¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤âÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¹Ô¤¤º¤ê¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Î´Ø·¸¤Î2¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢Áê¼ê¤ÎÄÉÀ×¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖÆó¤Ä¤Î»ö·ï¤È¤â¡¢Èï³²¼Ô¤ÏÆ¬¤Þ¤ÇÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂèÆó»ö·ï¤Ç¤Ï°áÉþ¤Ê¤É¤â»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤È´é¸«ÃÎ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂèÆó»ö·ï¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤º½ª¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢ÎßÈÈÁ°²Ê¼Ô¤äÊÑ¼Á¼Ô¤òÄÉ¤¦ÁÜºº¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÍÎÏ¤ÊÀþ¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£ÂèÆó»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤é¤·¤ÃË¤ò¸½¾ì¶á¤¯¤«¤éÃæÌî¤Þ¤Ç¾è¤»¤¿¤È¤¤¤¦¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÈÈ¿Í¤Ë¤Ï·ë¤Ó¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿¸µ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Î¾»ö·ï¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö³Ð¤»¤¤ºÞ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥·¡¼¥Ä¤äÈï³²¼Ô¤ÎÍá°á¤«¤é¡¢³Ð¤»¤¤ºÞÀ®Ê¬¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Èï³²¼Ô¤ËÃí¼Íº¯¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Âè°ì»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤ËÌôÊª¤Ç¤ÎÁ°²Ê¡¦Á°Îò¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÈ¿Í¤¬É¡¤«¸ý¤«¤éµÛ¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢³Ð¤»¤¤ºÞ¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÌôÊª¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤ÎÁÜºº¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤ä¶á¤¯¤ÎÂçµ×ÊÝÃÏ¶è¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤¬Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÉÈÈ¤Î¤¿¤á·Ù»¡´±¤ä¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤è¤ë½ä²ó¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¤Ë¤â¡¢·Ù»¡´±¤¬¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µÒ¤¬±óÎ¸¤·¤ÆÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾ì½ê¤ÎÆÃ°ÛÀ¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌðÀè¡Ä¡ÄÂè»°¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡6·î14Æü¤Î¸á¸å6»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÂèÆó»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢²ÎÉñ´ìÄ®ÆóÃúÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÃË½÷¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Ìó1»þ´Ö¸å¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÃË¤ÎÀ¼¤Ç¡Ö¤³¤ì¤«¤éµ¢¤ë¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÒÉÕ¤±¤Î¤¿¤á¡¢½÷À½¾¶È°÷2¿Í¤¬2³¬¤Î¡ÖÈ¢º¬¤Î´Ö¡×¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÃË¤¬²¼¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é¾®Áö¤ê¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¡£1¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Éô²°¤ò¸«¤ë¤È¡¢½÷À¤¬¤¢¤ª¤à¤±¤Ç¡¢²¿¤âÃå¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¼ó¤Ë¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤¬´¬¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
»ØÌæ¤¬½Ð¤¿!!
¡Ö¤½¤ÎÃË¤òµ¢¤·¤¿¤é¥À¥á¡ª¡×
¡¡¤â¤¦1¿Í¤Î½¾¶È°÷¤Ë¤½¤¦¶«¤ó¤À¤¬¡¢ÃË¤ÏÎÁ¶â4800±ß¤È°û¤ßÊªÂå¤òÊ§¤ï¤ºÆ¨Áö¡¢½¾¶È°÷¤¬20¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢ÃË¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½÷À¤Î°Õ¼±¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÎ²¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1»þ´Ö¸å¤Ë»àË´¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Î°áÎà¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ï»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºâÉÛ¤ä¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¤Ê¤·¡£¤·¤«¤·¡¢½ê»ýÉÊ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢¿Þ½ñ´Û¤Ç¼Ú¤ê¤¿3ºý¤ÎËÜ¤«¤é¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ôºß½»¤Î½÷»Ò¹©°÷¡Ê17¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¼ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢Î¾Â¼ó¤Ë¤â¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÀ×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ö·ï¤È¤ÎÎà»÷À¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÂÎ¤ËÉÕÃå¤·¤¿ÂÎ±Õ¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤Î·ì±Õ·¿¤¬A·¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½é¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Åò°û¤ß¤«¤é¡¢ÈÈ¿Í¤Î»ØÌæ¤â¸¡½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í´Ö¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì½ê¤æ¤¨¡¢»ØÌæ¸¡½Ð¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åò¤Î¤ß¤À¤±¤ÏµÒ¤´¤È¤Ë¿¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¹¬¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µ¼Ô¡Ë
¡¡ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¿ÈÄ¹160¡½165¥»¥ó¥Á¡¢¹õ¤Ö¤Á¥á¥¬¥Í¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ÷¡£ÌÀ¤ë¤¤º°¤Î¥¹¡¼¥Ä¾å²¼¤ËÇò¤¤¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢Èï³²½÷À¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡¢¿·½É¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇÃË¤ÈÍî¤Á¹ç¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»öÂÖ¤ò½Å¤¯¸«¤¿¿·½É½ð¤Ï¡¢¿·½ÉÎ¹´ÛÁÈ¹ç²ÃÌÁ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û·Ð±Ä¼Ô¤é¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¡Ê6·î17Æü¡Ë¡¢µÒ¤Ë½ÉÄ¢¤ò½ñ¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤ÎÉÕ¶á¤ËÀ©Éþ·Ù»¡´±¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤Í×ÀÁ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÈï³²¼Ô¤ò½Ð¤¹¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡»°¤ÄÌÜ¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¿·½É½ðÆÃÁÜËÜÉô¤Ï½½¸ÞÆü¡¢ÈÈ¿Í¤¬·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó´Ø·¸¼Ô¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÊÌÆ¯ÈÉ¤òÊÔÀ®¡¢Ãæ¾®¥×¥í¤òÃæ¿´¤Ë½¸ÃæÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÈï³²¼Ô¤Ï¡ËÃæ³Ø»°Ç¯¤Î¤³¤í¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´¤¯ºÇ¶á¤âÍ§¿Í¤Ë¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿·½É¤Ë°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤Î¤â¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤Ä¤ÆÃµ¤·¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ó¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡¡¾¼ÏÂ56Ç¯6·î16ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤â³Ð¤»¤¤ºÞÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÀþ¤ÎÁÜºº¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä¡Ä·ë¶É¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¤Ä¤«¤Þ¤é¤º¡¢1996¡ÊÊ¿À®8¡ËÇ¯¤Ë»þ¸ú¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£
¡¡3»ö·ï¤È¤â¡¢ÌÜ·â¾Ú¸À¤«¤éÈÈ¿Í¤Ï¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ÷¤À¤Ã¤¿¡£ÈÈ¹ÔÆü»þ¤ò¸«¤ë¤ÈÂè°ì»ö·ï¡Ê¶âÍËÆü¤ÎÁáÄ«¡Ë¡¢ÂèÆó»ö·ï¡ÊÅÚÍË¤ÎÌë¡Ë¡¢Âè»°»ö·ï¡ÊÆüÍËÆü¤ÎÌë¡Ë¤È¡¢ÅÚÆüµÙ¤ß¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤é¤ÐÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤¹¤ë¼ê¸ý¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡Ö¤µ¤é¤Ë6·î25Æü¡¢¶âÍËÆü¤Î¸á¸å11»þ¤´¤í¡¢²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤¿¥Û¥¹¥Æ¥¹¡Ê30¡Ë¤¬ÃË¤È¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¤¦¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢ÃË¤Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ç¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ã¤·¤¯Äñ¹³¤¹¤ë¤ÈÃË¤ÏÆ¨¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃË¤ÎÆÃÄ§¤â3»ö·ï¤È»÷¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ê¸ý¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤½¤é¤¯Æ±°ìÈÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÁÜººÂè°ì²Ý¤Ï¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè5²ó¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¡¢¿¼ÀîÄÌ¤êËâ»¦¿Í»ö·ï¡Ê6·î17ÆüÈ¯À¸¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¡¦ÂÐ±þ¤â¤¢¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÁÜººËÜÉô¤â½Ì¾®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÜ·â¾ðÊó¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¸½ºß80ºÐÂå¡Ä¡Ä³¹¤Î¶ù¡¹¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢Ãë´Ö¤âÌë´Ö¤â¡¢¥Ñ¥È¥«¡¼¤Ë¤è¤ë·Ù¤é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÎÉñ´ìÄ®¤ò¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÚÂè1²ó¤Ï¡ÖÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¡È¼ê¼ó¤ÈÂ¼ó¡É¤ËÇû¤é¤ì¤¿º¯À×¤¬¡Ä¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥Æ¥ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤¬¡È¾¼ÏÂ¤Î¥Í¥ª¥ó³¹¡É¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ìë¡×Á°ÂåÌ¤Ê¹¡¢3¥«·î¤Ç3¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾×·â¤Î»ö·ï¡Û
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô