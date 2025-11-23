·ÝÇ½¿Í¤Î¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡¡Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡Ä¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÇÐÍ¥¤âÃ£É®ÈäÏª
¡¡11·î23Æü¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤Õ¤ß¤ÎÆü¡×¡£1979Ç¯¤ËÍ¹À¯¾Ê¤¬À©Äê¤·¤¿µÇ°Æü¤Ç¡¢¡Ö¼ê»æ¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¦¤ì¤·¤µ¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¸³ØÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ê»æ¤È¤¤¤¨¤ÐÊ¸»ú¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤Î¡ÈÈþÊ¸»ú¡É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂô¸ýÌ÷»Ò¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡Ä·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬ÈþÊ¸»ú¤ò¸ø³«
¢£Âô¸ýÌ÷»Ò
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Âô¸ýÌ÷»Ò¤ÎÄ¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¡£Âè4ÏÃ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤¯Îý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂô¸ý¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡×¤ÈÅº¤¨¡¢Âô¸ý¤¬¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢¼ÂºÝ¤Î¼ê»æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Âô¸ý¤ÎÊ¸»ú¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÊÊ¸»ú¡×¡ÖÁ¢¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÈþÊ¸»ú¡ª¡ª¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¿Í¤¬Èþ¤·¤¤Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯¡¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃ£É®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤Ï¡¢È¾»æ¤ËÉ®¤Ç¡ÖÃæ´Ö¡×¤È½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤ò¸ø³«¡£¡Ö½ñÆ»³Ú¤·¤¤¤è¡¢É®¤ÏÀº¿À¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥¦¥¤¥«¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÊ¸»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ªÉ®¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¡ÖÃ£É®¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÂ¿ºÌ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÈÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÃæÂô¸µµª
¡¡Ä«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂô¸µµª¤Ï¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤È¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¶¦±é¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæÂô¤Ï¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¤¯¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤È¡¢¡Ö¾Ð´é¡×¤ÈÉ®¤Ç½ñ¤¤¤¿½ñÆ»ºîÉÊ¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÂô¤Ï¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö#ÌëÌÀ¤±Á°¤Î½é½ñÆ»¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ãÃ£É®¡×¡ÖåºÎï¤Ê»ú¡×¡Ö»ú¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö½ñÆ»¤¬¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾åÇòÀÐË¨²»¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢»Ô¸¶È»¿Í¤Ï¤É¤ó¤ÊÈþÊ¸»ú¡©
¢£¾åÇòÀÐË¨²»
¡¡½÷Í¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë ¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÆñÇÈÄÅ¤Ë ºé¤¯¤ä¤³¤Î²Ö Åß¤´¤â¤ê º£¤ò½Õ¤Ù¤È ºé¤¯¤ä¤³¤Î²Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¶¥µ»¤«¤ë¤¿¤Î»î¹ç¤Î¤Ï¤¸¤á¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤³¤Î½ø²Î¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÂ¿¤¯ÆÉ¤ó¤À²Î¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾åÇòÀÐ¤Î»×¤¤¤Î¹þ¤â¤Ã¤¿Ä¾É®¤ÎÊ¸¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì¼ó¤´¤È¤ËÅº¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼ê½ñ¤¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤¬Ëè½µ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃ£É®¡×¡ÖÈþ¤·¤¤»ú¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¥¢¥ó¥ß¥«¡õ»Ô¸¶È»¿Í
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢»Ô¸¶È»¿Í¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡ÖÇËÄ·Íç¡×¡¢»Ô¸¶¤Ï¡ÖÄ·¿Î¡×¤È½ñ¤¤¤¿¸¶¹ÆÍÑ»æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥Ñ¥È¥é¤È¥È¥Ë¡¼¤Ï¡ÚÇËÄ·Íç¡¢Ä·¿Î¡Û¤È´Á»ú¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢å«´¶¤¸¤ëÃç¡×¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌòÌ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤ÎËÜÅö¤Î»ú¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë½ñÆ»¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö»ú¡¢Èþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö»ú¤¦¤Þ¡×¡Ö»ú¡¢¤¤ì¡Á¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷zettai_0_jouhan¡Ë
¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@f_s_uika¡Ë
¡ÖÃæÂô¸µµª¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@motoki.nakazawa_¡Ë
¡Ö¾åÇòÀÐË¨²»¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mone_kamishiraishi¡Ë
¡Ö¥¢¥ó¥ß¥«¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@ahnmikaofficial¡Ë
