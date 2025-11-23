ºäÆ»·Ï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É·Ý¿Í¤¿¤Á¡¡¥¹¥¿¥¨¥óÀª¤«¤é¹ÈÇò½Ð¾ì¥°¥ë¡¼¥×¤â
¡¡11·î23Æü¤Ï¡¢ÆüÉÕ¤Î¡Ö11¡×¤È¡Ö23¡×¤Ç¤Î¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¤¤¤¤·»¤µ¤ó¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÇµÌÚºä¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇµÌÚºä46¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¤¹¤Ã¤«¤ê¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ß¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡£¤³¤³¤Ç¤ÏºäÆ»¥·¥ê¡¼¥º°Ê³°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¨¥óÀª¤Ë¤â¡ª¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È·Ý¿Í¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤¿¤Á
¢£FRUITS ZIPPER¡õ¥Þ¥æ¥ê¥«
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢7¿ÍÁÈ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×FRUITS ZIPPER¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡£2ÁÈ¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥æ¥ê¥«¤È¤ª¤Í¤À¤ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏFRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤Ë¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î2¿Í¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Podcast¡Ø¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î¤¦¤Ê¤²¤í¤ê¤ó!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬FRUITS ZIPPER¤äÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÌó30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹æµã¡£¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£WEST.¡õóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡¾¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿WEST.¡£²Î¤Ë¼Çµï¤ËÂç³èÌöÃæ¤Î7¿Í¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡£Èà¤ÈWEST.¤Ï¡¢2014Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¸åÂ³ÈÖÁÈ¡Ø¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ç¶¦±é¡£2018Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎWEST.¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWESTV¡ª¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¤Ç¤Ï¡¢ÀîÅç¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ø±à¥ß¥Ë¥³¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤ÉÎ¾¼Ô¤Îå«¤Ï¶¯¤¤¡£°Ê¹ß¤âÀîÅç¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËWEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WEST.¤È¤Î´Ø·¸¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¡É¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É½¢Ç¤¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÀîÅç¡£WEST.¤È¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë·»Äï´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£FRUITS ZIPPER¡õ¥Þ¥æ¥ê¥«
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢7¿ÍÁÈ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×FRUITS ZIPPER¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç2023Ç¯¡¢2024Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥Þ¥æ¥ê¥«¡£2ÁÈ¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤«¤éÌó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Þ¥æ¥ê¥«¤È¤ª¤Í¤À¤ê¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏFRUITS ZIPPER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î¡È¤ª¤Í¤À¤ê¡É¤Ë¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î2¿Í¤¬ÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤Ç¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Î¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ½ª²óÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Podcast¡Ø¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î¤¦¤Ê¤²¤í¤ê¤ó!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤¬FRUITS ZIPPER¤äÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÌó30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹æµã¡£¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£WEST.¡õóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡¾¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿WEST.¡£²Î¤Ë¼Çµï¤ËÂç³èÌöÃæ¤Î7¿Í¤Î¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¡£Èà¤ÈWEST.¤Ï¡¢2014Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ø¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤È¸åÂ³ÈÖÁÈ¡Ø¥ê¥È¥ë¥È¡¼¥¥ç¡¼¥é¥¤¥Õ¡Ù¤Ç¶¦±é¡£2018Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎWEST.¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWESTV¡ª¡Ù¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¤Ç¤Ï¡¢ÀîÅç¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤¿³Ø±à¥ß¥Ë¥³¥ó¥È¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤ÉÎ¾¼Ô¤Îå«¤Ï¶¯¤¤¡£°Ê¹ß¤âÀîÅç¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ËWEST.¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢È´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¾Ð¤¤¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WEST.¤È¤Î´Ø·¸¤òÍýÍ³¤Ë¡¢Â¾¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤Î¡É¸ø¼°¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É½¢Ç¤¤Î°ÍÍê¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ëÀîÅç¡£WEST.¤È¤Ï¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ë·»Äï´Ø·¸¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£