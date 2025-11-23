È¯¸«¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤Ë¤Ï¡È¼ê¼ó¤ÈÂ¼ó¡É¤ËÇû¤é¤ì¤¿º¯À×¤¬¡Ä¡¡¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥Æ¥ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤¬¡È¾¼ÏÂ¤Î¥Í¥ª¥ó³¹¡É¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿Ìë
¡¡ÎáÏÂ¤Î¸½ºß¡¢¼çÍ×¤ÊÈË²Ú³¹¤ä±Ø²þ»¥¤ä¤½¤Î¼þÊÕ¤Ë¤ÏËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¹Æ¬ÈÈºá¤ä¶§°»ö·ï¤ÎËÉÈÈ¡¦¸¡µó¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀÇò¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¶Ë¤á¤Æ¡ÈÆÃ°Û¤Ê¶õ´Ö¡É¤Çµ¯¤¤¿ÈÈºá¤Ë¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬µÚ¤Ó¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ°Û¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÍ¿ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®¤Ï¡¢Ì÷¹ñÄÌ¤ê¤È¿¦°ÂÄÌ¤ê¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Éð¿·½É±ØÁ°¤Ë¹¤¬¤ëÆ±2ÃúÌÜ¤Ë¤ÏÅÔÎ©Âçµ×ÊÝÉÂ±¡¤äÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÆ±¸ø±à¼þÊÕ¤Ë¤ÏÂÎ¤òÇä¤ëÌÜÅª¤ÇµÒÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë½÷À¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£2025Ç¯1¡Á6·î¤À¤±¤Ç¡¢µÒÂÔ¤Á¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿½÷À¤Ï75¿Í¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï35¿Í¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£¸ò¾Ä¤¬À®Î©¤¹¤ì¤Ð¡¢¶áÎÙ¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ø¤È°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤éÆ¬¾å¤ò¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀÖ¤¤Åô¤¬ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£º£¤«¤é44Ç¯Á°¡½¡½²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢3¥«·î¤Î´Ö¤Ë3·ï¤Î»¦¿Í»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÌ¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ»þ¸ú¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢ºÇ½é¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂçµ×ÊÝ¸ø±à¤«¤éÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè1²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»ö·ï¤ÏÂç¤¤Ê¾×·â¤È¶¦¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÈÈ¿Í¤Ï¥Û¥Æ¥ë³¹¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿
Âè°ì¤Î»ö·ï
¡¡1981¡Ê¾¼ÏÂ56¡ËÇ¯3·î20Æü¡£¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢²ÎÉñ´ìÄ®2ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë4³¬·ú¤Æ¤Î¥Û¥Æ¥ë¡ÊµÒ¼¼¿ô20¡Ë¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬401¹æ¼¼¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È30Ê¬Á°¤ÎÏ¢Íí¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢±þÅú¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿½¾¶È°÷¤¬Éô²°¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¥¹¥Ú¥¢¥¡¼¤Ç¸°¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¿²¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¡¢ÉÛÃÄ¤òÆ¬¤Þ¤ÇÈï¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¡£¸áÁ°10»þ¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¿·½É½ð°÷¤¬¸½¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢½÷À¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ïº°¤Î¥Ö¥ì¥¶¡¼¡¢Çò¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ë¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¡£Ç¯Îð¤Ï30¡Á40ºÐ¤¯¤é¤¤¡£Éþ¤ÏÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤È²½¾ÑÉÊ¤Ê¤É¤¬É÷Ï¤¾ì¤ÎÍáÁå¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºâÉÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£½ê»ýÉÊ¤ËÌ¾»ÉÆþ¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÄ®1ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ÎÌ¾»É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·Ù»ëÄ£ÁÜººÂè°ì²Ý¤Ï¿·½É½ð¤ËÆÃÊÌÁÜººËÜÉô¤òÀßÃÖ¡¢ÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÌ¾»É¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¹¤Ë¾È²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°äÂÎ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¡Ø¥é¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸»»áÌ¾¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡¢ËÌ¿·½É¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤àÂçºå»Ôº¡²Ö¶è½Ð¿È¤Î½÷ÀY¤µ¤ó¡¢33ºÐ¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Y¤µ¤ó¤Ï2Ç¯Á°¤Î4·î¤ËÆþÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Å¹¤ËÄó½Ð¤·¤¿ÍúÎò½ñ¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÁÜººËÜÉô¤¬ÂçºåÉÜ·Ù¤äÂçºå»Ô¤Ë¾È²ñ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡È³ºÅö¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¤ÎÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ö·ï¤ò¼èºà¤·¤¿¸µ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡Y¤µ¤ó¤Ï20Æü¸áÁ°1»þ20Ê¬¤´¤í¡¢ÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£½ÉÇñÂå8500±ß¤òÁ°Ê§¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Æü7»þ¤´¤í¡¢ÃËÀ¤¬°ì¿Í¤ÇÂà½Ð¤¹¤ë¤Î¤ò4³¬¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç½¾¶È°÷¤¬ÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë´é¤ò±£¤¹¤è¤¦¤Ê¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢»àË´¿äÄê»þ¹ï¤Ï¸áÁ°2»þ¤´¤í¡¢»à°ø¤Ï¼ó¤ò¹Ê¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃâÂ©»à¡£Y¤µ¤ó¤Ï19Æü¸á¸å11»þ45Ê¬¤´¤í¤Ë¶Ð¤áÀè¤ò½Ð¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î°û¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æüµë¡¢7000±ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖY¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤ËÀÜµÒ¤·¤¿¤Î¤Ï3¿ÍÁÈ¤Ç¡¢¡ÈÅÔÆâ¤Î»äÎ©Âç³ØÀ¸¡É¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÁÜººËÜÉô¤ÏÆÍ¤»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¡¢¸½¶â¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¿ÈÄ¹151¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å¤Ï46¥¥í¤Î¤ä¤»·¿¤À¤Ã¤¿Y¤µ¤ó¤Î¿È¸µ¤òÆÃÄê¤¹¤ëÁÜºº¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤ÏÍÂ¶âÄÌÄ¢¤ä¼ê»æ¤Ê¤É¡¢¿È¸µ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊª¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢°ì½ï¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿°û¿©Å¹½¾¶È°÷¡Ê23¡Ë¤Ø¤ÎÁÜºº¤Ç¤Ï¡¢
¡Ò¸Þ½½»ÍÇ¯È¬·î¤ËÆ±µï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢²¿ÅÙ¤«½Ð¿ÈÃÏ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢Âçºå½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç²áµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ý¤ò¤Ä¤°¤ó¤À¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö·ïÈ¯À¸°ÊÍè¡¢ÆóÆü´Ö¤ÎÁÜºº¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸Þ½½»°Ç¯»°·î¤ËÄ¹Ìî»ÔÆâ¤Î¥µ¥í¥ó¡¢Æ±Ç¯½½·î¤Ë¤Ï¿·½É¤Î¥µ¥í¥ó¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤±¡£¼Ì¿¿¤â¤¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¡¢ËÜÉô¤Ç¤ÏÂæ½ê¤ÎÅ·°æÎ¢¤Ë¸ÅÆ»¶ñÎà¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÅê¤²¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿ÆóËç¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤À¤·¤¿¡Ó¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡¡¾¼ÏÂ56Ç¯3·î22ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤½¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¾ðÊó¤òÊç¤ë°ìÊý¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁÜº÷¤Î·ë²Ì¡¢Éô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¥Þ¡¼¥É¥ì¥¹¤Î´Ö¤«¤é¥á¥â¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤³¤ËËÜÌ¾¤ä´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë½»¤à¼ÂÊì¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¾¼ÏÂ52Ç¯10·î¤ËÉ×¤È»Ò¤É¤â°ì¿Í¤òÃÖ¤¤¤Æ²È½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¼çÉØ¡Ê45¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤ØÁÜºº¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÂèÆó¤Î»ö·ï
¡¡¤³¤Î»ö·ï¤«¤éÌó1¥±·î¸å¤Î4·î25Æü¡½¡½¡£
¡¡¸á¸å10»þ40Ê¬²á¤®¡¢²ÎÉñ´ìÄ®2ÃúÌÜ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬Æþ¤ë¡£Âè°ì»ö·ï¤Î¸½¾ì¤«¤é¡¢ÌÀ¼£ÄÌ¤ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ¾¿Ê¤Ç5Ê¬¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±·î7Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î4³¬·ú¤Æ20¼¼¡£ÅöÆü¤ÏÅÚÍËÆü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ëþ¼¼¤À¤Ã¤¿¡£2³¬¤Î203¹æ¼¼¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·½É½ð°÷¤¬¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢½÷À¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤ËÆ¬¤Þ¤ÇÉÛÃÄ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¢¤ª¤à¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ó¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¹Ê¤á¤é¤ì¤¿À×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï30ºÐÁ°¸å¡¢¿ÈÄ¹¤ÏÌó157¥»¥ó¥Á¡£¸ª¤Þ¤Ç¿¤Ó¤¿È±¤ÎÌÓ¡¢Â¤Î»Ø¤Ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥Ú¥Ç¥£¥¥å¥¢¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢±¦¾åÁ°»õ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ò½÷À¤Ï¸á¸å¶å»þ¤´¤í¡¢»Í½½ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Õ¤¦¤ÎÃË¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡£Æ±½½»þÈ¾¤´¤í¡¢ÃË¤¬¥Õ¥í¥ó¥ÈÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ê½¾¶È°÷¤¬¡Ëµ¤ÉÕ¤¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÃË¤Ï¡Ö½÷¤Ï¸å¤«¤é¤¯¤ë¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·¡¢Î©¤Áµî¤Ã¤¿¡Ó¡ÊËèÆü¿·Ê¹¡¡¾¼ÏÂ56Ç¯4·î26ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¸åÊ§¤¤¤ÎÎÁ¶â6000±ß¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½¾¶È°÷¤ÏÉô²°¤ËÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¤¬È¿±þ¤¬¤Ê¤¤¡£ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤ÆÉô²°¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÁ°¤Î»ö·ï¤ÈÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¡£Î©¤Áµî¤Ã¤¿ÃË¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡Ò»Í½½ºÐÁ°¸å¡¢¿ÈÄ¹Ìó°ì¥á¡¼¥È¥ëÏ»¸Þ¡¢¾®ÂÀ¤ê¤Ç¹õÃÏ¤ËÇò¤Î¤¿¤Æ¥¸¥Þ¤ÎÇØ¹»Ñ¡£Çò¤Ã¤Ý¤¤»æÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡¡¾¼ÏÂ56Ç¯4·î26ÆüÉÕ¡Ë
¡Ò»Í½½ºÐÁ°¸å¤Ç¾®ÂÀ¤ê¤Î°ì¸«¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÉ÷¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´¢¤ê¤Ç¡¢ÂÀ¤¤¹õ¤ËºÙ¤¤Çò¤Î¥¿¥Æ¤¸¤Þ¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢Çò¤Ã¤Ý¤¤»æÂÞ¤«¥«¥µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ó¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡¡Æ±ÆüÉÕ¡Ë
¡Ò¹õ¤ÈÇò¤Î¥¿¥Æ¥¸¥Þ¤ÎÇØ¹¾å²¼¡¢¾®¤Ö¤È¤ê¡£¥Û¥Æ¥ë¤ò½Ð¤ë¤È¤¡¢»æÂÞ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ó¡ÊËèÆü¿·Ê¹¡¡Æ±¡Ë
¡¡½÷À¤Î°áÎà¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË¤¬»ý¤Áµî¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢½÷À¤Î¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤¬º¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÁÜººËÜÉô¤Ï»÷´é³¨¤òºîÀ®¤·¡¢¡ÖÇ¯ÎðÆó½½ºÐÁ°¸å¡¢¿ÈÄ¹157¥»¥ó¥Á¡¢Î¾¤ï¤¤Î²¼¤Ë¡¢¤ï¤¤¬¤ÎÀ°·Á¼ê½Ñº¯¤¬¤¢¤ê¡¢¾å¤Î±¦Á°»õ¤È²¼¤Îº¸±ü»õ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢Áí¤¸¤Æ»õÊÂ¤Ó¤¬°¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÄ§¤ò¸ø³«¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤¯ÍÎÏ¾ðÊó¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÒÈ±¤Ï¤«¤Ã¿§¤Ç¡¢¤Þ¤æ¤òºÙ¤¯¤½¤ê¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°äÉÊ¤ÏÀöÌÌÂæ¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾®¤µ¤Ê½½»ú²Í¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤È¡¢¸¼´Ø¤Ë¤Ï¤»Ä¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤À¤±¡£¡ÊÎ¬¡Ë»¦¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬¡ÊÉþ¤òÁ´¤ÆÃ¦¤¬¤µ¤ì¡Ë±¦¼ê¼ó¤È±¦Â¼ó¡¢º¸¼ê¼ó¤Èº¸Â¼ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤æ¤«¤¿¤Î¹ø¤Ò¤â¤ÇÇû¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈ¿Í¤ÏÊÑ¼Á¼Ô¤Îµ¿¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ó¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡¡¾¼ÏÂ56Ç¯4·î27ÆüÉÕ¡Ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÁÜºº¤Ï°ì¸þ¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÚÂè2²ó¤Ï¡Ö¡È½÷À3¿Í¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¡É¡ÈÈÈ¹Ô¤Ï½µËö¤Î¤ß¡É¡Ä¡Ø²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥Æ¥ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤ÎÁÜºº¤¬Æñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤¿¡È¾¼ÏÂ¤ÎÈË²Ú³¹¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃ¼ì»ö¾ð¡×·Ù»ëÄ£¤Î°Ò¿®¤ò¤«¤±¤¿ÂçÁÜºº¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡Û
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
