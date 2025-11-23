¡ÚµþÅÔ¡¦·Ú°æÂô¡Û¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÅß¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¡ª7000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤Ç¡È¹â¸«¤¨¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±¡¼¥¹¡É¤¬¤â¤é¤¨¤ë
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë³¨ËÜ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È(TM)¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPETER RABBIT(TM) SHOP¡õBAKES¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î21Æü¤«¤éÅß¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛµþÅÔ¡¦·Ú°æÂôÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥°¥Ã¥º¤ò¸«¤ë
¢£¼ÂÍÑÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥¡¼¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±¡¼¥¹
11·î21Æü¤è¤ê¡ÖPeter Rabbit(TM) SHOP¡õBAKES µþÅÔ¡¦ÆóÇ«ºäÅ¹¡×¤È¡ÖPETER RABBIT(TM) SHOP¡õBAKES ·Ú°æÂôÅ¹¡×¤ÎÎ¾Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢7000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¡¼¥ê¥ó¥°ÉÕ¤¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±¡¼¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¥«¥é¡¼¤Î¥ì¥¶¡¼Ä´ÁÇºà¤Ë¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤¿¡¢Âç¿Í¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥³¥¤¥ó¤ä¤ª»¥¡¢¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£»ÔÈÎ¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤º¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¸ÂÄê¾¦ÉÊ
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¤È¹ÈÃã¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ÖÆ±¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î»²¹Í¤ËÅ¹ÊÞ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤¤¡£
¡¡
µþÅÔ¡¦ÆóÇ«ºäÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖPETER RABBIT(TM) SHOP¡õBAKES¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥·¥ê¡¼¥º¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¡×(5500±ß)¤È¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(2750±ß)¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë7000±ß±Û¤¨¤Ë¡£¤¼¤Ò¤È¤â¼ÂºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤ÆÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£
·Ú°æÂôÅ¹¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×(3740±ß)¤È¡¢¤Û¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×(1650±ß)¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥¡¡¼¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È¥Õ¥í¥×¥·¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤æ¤é¤æ¤éÍÉ¤ì¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤½¤¦¡£
¢£¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥ÈËþºÜ¡ª2¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ
ÃÛ100Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ®²È¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿µþÅÔ¡¦ÆóÇ«ºäÅ¹¤Ï¡¢ÏÂ¤Î¼ñ¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¡£ÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¤È²Ö¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤òÍ¥¤·¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
ÃíÌÜ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ò¸Ù¤¤¤ÀÃæÄí¤ËÄÌ¤¸¤ëÆ»¡£¼Â¤Ï¤³¤³¤Ë¤â¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢ÃæÄí¤Î¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇµþÅÔ¤Î¾Æ¤²Û»Ò¿¦¿Í¤¬¼ê¤¬¤±¤ëËÜ³Ê¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¤«¤é12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Ï¡¢À¶¿å»û¤ÎÌë´ÖÇÒ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ19»þ30Ê¬¤Þ¤Ç±Ä¶È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¡£´Ñ¸÷¥×¥é¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢·Ú°æÂôÅ¹¤ÏÃ¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ÎÅ¹¹½¤¨¤¬°õ¾ÝÅª¡£³°ÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Âç¤¤Ê¤ê¤ó¤´¤È¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤ï¤¤¤µ¤À¡£Å¹Æâ¤ÎÅ·°æ¤äÂ¸µ¤Ë¤â¥Ô¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÊõÃµ¤·µ¤Ê¬¤ÇÅ¹Æâ¤ò½ä¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¡£
Åß¤Î´Ñ¸÷¥·¡¼¥º¥ó¿¿¤ÃÂþÃæ¤Îº£¡¢µþÅÔ¤ä·Ú°æÂô¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥é¥Ó¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ï¤º¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne ¡õ Co.,2025
