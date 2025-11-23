¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¡ÛÍ·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¸ÂÄê¥×¥ì¡¼¥ÈÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¤âÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï¡¢2025Ç¯11·î19Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖHo Ho Holiday¡ª¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ºÅ»öÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
ÄêÈÖ¤Î¥µ¥ó¥¿¤ä¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ù¥¢¡×¤¬É÷Ì£Ë¤«¤Ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÉü³è¡£
¥µ¥ó¥¿¤Ï¡¢"´é"¤È"¿ÈÂÎ"¤Î2¤Ä¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÅÐ¾ì¡£2¤Ä¤òÊÂ¤Ù¤ë¤È"Á´¿È¥µ¥ó¥¿"¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥µ¥ó¥¿¤Î"¿ÈÂÎ"¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥Ù¥¢¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ"¥µ¥ó¥¿¥Ù¥¢"¤Ë¤â¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢"¥À¥Ö¥ë¥µ¥ó¥¿"¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHo Ho Holiday¡ª¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¦¥µ¥ó¥¿ ¥«¥¹¥¿¡¼¥É
¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î´é¤Ë¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤ÇÌÜ¤òÉÁ¤¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥é¥ó¥Á¤ÇÇò¥Ò¥²¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥µ¥ó¥¿¤Î¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»»º¥ß¥ë¥¯Æþ¤ê¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï378±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï385±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ù¥ë¥È
¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥Ñ¡¼¥¸¥å¤òÈï¤»¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¤Û¤ó¤Î¤ê¥Ó¥¿¡¼¤Ê¥Á¥ç¥³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç"¥µ¥ó¥¿¤ÎÉþ"¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¡£
¥µ¥ó¥¿¤ä¥Ù¥¢¤È°ì½ï¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥¿»Ñ¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï334±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï341±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥ê¥Ã¥Á ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥Ù¥¢
¹á¤ê¹â¤¤¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´é¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î¼ª¤È¸ý¡¢¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¤ÎÌÜ¤ÈÉ¡¤ò¤Î¤»¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥í¥¤¥ä¥ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï378±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï385±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó
Ãæ¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥ê¥Ã¥Á¤ÊÀ¸¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¡£¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ô¥å¡¼¥ìÆþ¤ê¤Î¥Ê¥Ñ¡¼¥¸¥å¤Ç¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤¿¡¢ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é26Ç¯1·î13Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï334±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï341±ß¤Ç¤¹¡£
¾åµ4¼ïÎà°Ê³°¤Ë¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¦Kome-Dough ¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó
¹ñ»ºÊÆÊ´Æþ¤ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥â¥Á¤Ã¤È¤·¤¿¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¡ÖKome-Dough¡×¡£¥ì¡¼¥º¥ó¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¡×¤ò¥É¡¼¥Ê¥Ä¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤«¤é26Ç¯1·îÃæ½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï334±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï341±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³ ¥¹¥¿¡¼
¥¥é¥Ã¤È¸÷¤ëÀ±¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥°¥ì¡¼¥º¥É¡×¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Ç¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢¥ê¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï313±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï319±ß¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó¡Ê12¸Ä¡Ë¡×¤ä¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê6¸Ä¡Ë¡×¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê3¸Ä¡Ë¡×¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó¡Ê12¸Ä¡Ë
¥µ¥ó¥¿ ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥ê¥Ã¥Á ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥Ù¥¢¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ù¥ë¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥°¥ì¡¼¥º¥É¡¢¥Á¥ç¥³ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤Î12¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï3024±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï3080±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê6¸Ä¡Ë
¥µ¥ó¥¿ ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥ê¥Ã¥Á ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥Ù¥¢¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ù¥ë¥È¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥°¥ì¡¼¥º¥É¡¢¥Á¥ç¥³ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¤Î6¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï1825±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï1859±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê3¸Ä¡Ë
¥µ¥ó¥¿ ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥ê¥Ã¥Á ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥Ù¥¢¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ù¥ë¥È¤Î3¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï1058±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï1078±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¤Î¡Ö¥ß¥Ë ¥É¡¼¥Ê¥Ä¡×¡Ê20¸ÄÆþ¤ê¡¦10¸ÄÆþ¤ê¡¦3¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤â¥Û¥ê¥Ç¡¼¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Ë¡£
¥µ¥ó¥¿¤Î¥ß¥ËË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÉ÷Ì£¤Î¡Ö¥ß¥Ë ¥×¥ê¥ó ¥µ¥ó¥¿¡×¤ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ß¥Ë ËõÃã ¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥ß¥Ë¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥ß¥Ë ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê20¸Ä¡Ë
¥ß¥Ë ¥Á¥ç¥³ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¡¢¥ß¥Ë ¥×¥ê¥ó ¥µ¥ó¥¿¡¢¥ß¥Ë ËõÃã ¥¹¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ë ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ß¥Ë ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î5¼ïÎà20¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï2808±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï2860±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥ß¥Ë ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê10¸Ä¡Ë
¥ß¥Ë ¥Á¥ç¥³ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¡¢¥ß¥Ë ¥×¥ê¥ó ¥µ¥ó¥¿¡¢¥ß¥Ë ËõÃã ¥¹¥¿¡¼¡¢¥ß¥Ë ¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥ß¥Ë ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¤Î5¼ïÎà10¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï1630±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï1661±ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥ß¥Ë¥ß¥Ë ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê3¸Ä¡Ë
¥ß¥Ë ¥Á¥ç¥³ ¥¹¥×¥ê¥ó¥¯¥ë¡¢¥ß¥Ë ¥×¥ê¥ó ¥µ¥ó¥¿¡¢¥ß¥Ë ËõÃã ¥¹¥¿¡¼¤Î3¸ÄÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï11·î19Æü¤«¤é12·î22Æü¤Þ¤Ç¡£²Á³Ê¤Ï615±ß¡¢¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ï627±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åß¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó¡Ê12¸Ä¡Ë¡×¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê6¸Ä¡Ë¡×¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥ß¥Ë ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê20¸Ä¡Ë¡×¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥ß¥Ë ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ¥Ï¡¼¥Õ¡Ê10¸Ä¡Ë¡×¡£¤Ê¤ª¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥ª¡¼¥À¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥À¥º¥ó¡×¤Ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È¤¬1Ëç¤Ä¤¤¤¿¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥×¥ì¡¼¥È ¥»¥Ã¥È
¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£Í½Ìó¤Ï¡¢WEB¤Þ¤¿¤Ï¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯ ¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤«¤é¤Î¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼õ¼è´ü´Ö¤Ï12·î15Æü¤«¤é12·î25Æü¡£²Á³Ê¤Ï3024±ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
12·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¿ ¥«¥¹¥¿¡¼¥É¡×¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ù¥ë¥È¡×¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È ¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ö¥ê¥Ã¥Á ¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼ ¥Ù¥¢¡×¤Î4¼ï¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¡¢¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼ ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê3¸Ä¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢11·î19Æü¤«¤é26Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥½¡¼¥È¥À¥º¥ó¡Ê¹¥¤¤Ê¥É¡¼¥Ê¥Ä12¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë¤¬ËÜÂÎ²Á³Ê2600±ß¤«¤é200±ßÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥°¥ì¡¼¥º¥É¡×¤¬12¸ÄÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥°¥ì¡¼¥º¥É ¥À¥º¥ó¡×¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Æ±²Á³Ê¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£
