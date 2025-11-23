WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¤Ï5°Ì¡¡ÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï
¡¡¡Ú¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¶¦Æ±¡Û¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï22Æü¡¢¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤ÇÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤Ï136¥á¡¼¥È¥ë¡¢127.5¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹ç·×304.1ÅÀ¤Ç5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Á¥ç¥Õ¥§¥Ë¥Ò¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤¬¹ç·×311.5ÅÀ¤ÇÀ©¤·¡¢ÄÌ»»9¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¾®ÎÓºóÂÀÏº¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬17°Ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤¬20°Ì¡¢ÃæÂ¼Ä¾´´¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥é¥Ü¥é¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬28°Ì¡¢ÆâÆ£ÃÒÊ¸¡Ê»³·Á»ÔÌò½ê¡Ë¤¬31°Ì¡¢º´Æ£¹¬Ü¿¡ÊÀã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯¡Ë¤¬32°Ì¤À¤Ã¤¿¡£