¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡ÛÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÊÉ×ÌÚÁï¡¢Snow ManÌÜ¹õÏ¡¡õº´Æ£¹À»Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¸¶ºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¡£¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊÉ×ÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡ÊSnow Man¡Ë¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢°ÂÆ£À¯¿®¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢µÈÂôÍª¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢´Ø¿å½í¡¢Ä¹Æâ±ÇÎ¤¹á¡¢½©»³´²µ®¡Ê¥Ï¥Ê¥³¡Ë¡¢»°±ºåºÍå¡¢¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢¹õÌÚÆ·¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Ï¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤«¤é´Ø·¸¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤Ï2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°úÂà¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Ï·ìÅý¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢²ÃÆà»Ò¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤ÎÌîºê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¹Ì°ì¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ÌÂ¤¤Ë²ñ¤ï¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤··ª¿Ü¤¬Ãç²ð¤ò¤·¡¢¹ÌÂ¤¤ÈÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤â2¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Ì°ì¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤º¤¸¤Þ¤¤¡£¹Ì°ì¤ÎËÜ¿´¤òÊ¹¤±¤ºÇº¤ó¤À·ª¿Ü¤Ï¡¢²ÃÆà»Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¹Ì°ì¤Ï¹ÌÂ¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
·ª¿Ü¤¬ºÆ¤ÓÂÐÌÌ¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¹Ì°ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤·ª¿Ü¤Ï¡¢¹Ì°ì¤ò³°¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ËÜ¿´¤òÊ¹¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¹Ì°ì¤Î¸ý¤¬³«¤¯¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ä´¶µ»Õ¤Î¹Ãæ¡Ê°ÂÆ£À¯¿®¡Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹Ì°ì¤«¤é¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ë¡¢·ª¿Ü¤È¹ÌÂ¤¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
