´Ú¹ñ¤Ç20¡Á30Âå¤ÎÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤¬µÞÁý¡¡10Ç¯¤ÇÌó80¡óÁý¡¢¡Ö¼«³Ð¤·¤Ë¤¯¤µ¡×¤¬¿ÇÃÇÃÙ¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë
´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¿ô¤¬¤³¤³10Ç¯¤ÇµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¿³ººÉ¾²Á±¡¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¿ô¤Ï2014Ç¯¤¬207Ëü8650¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢2024Ç¯¤Ï360Ëü2443¿Í¤È73.3¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë20¡Á30Âå¤Î´µ¼Ô¤ÏÆ±´ü´Ö¤Ç8Ëü7273¿Í¤«¤é15Ëü6942¿Í¤È79.8¡óÁý¤¨¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ç¤Î¾å¾º·¹¸þ¤¬¤µ¤é¤ËµÞ·ã¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
KH´Ú¹ñ·ò¹¯´ÉÍý¶¨²ñ¡¦·ò¹¯¸¡¿Ç¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÂçî¹Åì¶è¡Ë¤Ç¿ÇÎÅ²ÊÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¤¡¦¥°¥Ê»á¤Ï¡¢¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ï´í¸±¿®¹æ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·ÂÎ·ÏÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÄ´Àá¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð°ìÀ¸¹çÊ»¾É¤Î´í¸±¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¼À´µ¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö¼ã¤¤´µ¼Ô¤Ï¾É¾õ¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç°Û¾ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤º¡¢Äê´ü·ò¹¯¸¡¿Ç¤Î»²²ÃÎ¨¤âÄã¤¤¤¿¤á¡¢¿ÇÃÇ»þ´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¾å¾º¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÉÔµ¬Â§¤Ê¿©½¬´·¡¢±¿Æ°ÉÔÂ¡¢²áÅÙ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤È°û¼ò¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÈîËþ¤ÎÁý²Ã¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£Á´¿Í¸ý¤ÈÆ±¤¸¤¯20¡Á30Âå¤Ç¤âÈîËþ¤Î¾å¾º¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤À¤±¤Ë¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅüÇ¢ÉÂÍÉÂÎ¨¤Î¾å¾º¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö2023Ç¯¹ñÌ±·ò¹¯Åý·×¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢19¡Á29ºÐ¤ÎÈîËþÎ¨¤Ï2014Ç¯¤Î23.9¡ó¤«¤é2023Ç¯¤Ï33.6¡ó¤Ø¾å¾º¤·¤¿¡£30¡Á39ºÐ¤âÆ±´ü´Ö¤Ç31.8¡ó¤«¤é39.8¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Â¾¤ÎÇ¯ÎðÂÓ¤è¤ê¤µ¤é¤ËµÞ¤Ê·¹¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤ÇÆÃ¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ï¡¢¼«¤é¼À´µ¤òÇ§ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¼¹ïÀ¤òÄã¤¯É¾²Á¤·¤ÆÂÎ·ÏÅª¤Ê´ÉÍý¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÇ¯ÎðÂÓ¤è¤ê¤âÄã¤¤·ò¹¯¸¡¿Ç¼õ¿ÇÎ¨¤Ç¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ·ò¹¯´ÉÍý¶¨²ñ¤¬È¯É½¤·¤¿2024Ç¯Åý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Á´Íè±¡¼Ô557Ëü2548¿Í¤Î¤¦¤Á20¡Á30Âå¤ÏÌó18.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Ï½é´ü¤ËÌÀ³Î¤Ê¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ¤Î»þ´ü¤òÆ¨¤·¤ä¤¹¤¤¼À´µ¤Ç¤¢¤ë¡£¹¢¤Î³é¤¡¢ÈèÏ«´¶¡¢ÉÑÇ¢¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÅª¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿¾É¾õ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢¼«¤é¼À´µ¤òµ¿¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤«¤Ê¤ê¿Ê¹Ô¤·¤¿¸å¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯¸«¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤È¡¢ç¹Â¡¤Î¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÊ¬Èçµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ç¤ËÁêÅöÉôÊ¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¯¡¢¼£ÎÅ¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹çÊ»¾É¤Î´í¸±¤Ë¤â¤è¤êÂç¤¤¯¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¹â·ìÅü¾õÂÖ¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤ÈÁ´¿È¤Î·ì´É¤¬Â»½ý¤·¡¢¹çÊ»¾ÉÈ¯À¸Î¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂåÉ½Åª¤Ë¤ÏÌÖËì¾É¡¦¿ÕÂ¡ÉÂ¡¦¿À·Ð¾ã³²¤Ê¤É¤ÎÈù¾®·ì´É¹çÊ»¾É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤ÎÂç·ì´É¼À´µ¤Î´í¸±¤â°ìÈÌ¿Í¤è¤êÂç¤¤¤¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¤»þ´ü¤«¤éÈîËþ¡¢ÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê´í¸±°ø»Ò¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤è¤êÁá¤¤Ç¯Îð¤Ç¤µ¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£È¯ÉÂ»þÅÀ¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É·ìÅü¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ì´ÉÂ»½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹çÊ»¾É¤Î´í¸±¤âÎßÀÑ¤µ¤ìÆÀ¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ã¤¤»þ¤«¤é¤ÎÄê´üÅª¤Ê·ò¹¯¸¡¿Ç¤È·ìÅüÂ¬Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ´í¸±°ø»Ò¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¶ºÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÇ½Æ°Åª¤Ê¼«¸Ê´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤À¡£ºÇ¤â´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¼ÂÁ©¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ê·ò¹¯¸¡¿Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ·ì±Õ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢ÉáÃÊ¤«¤é·ìÅü¤ÎÊÑ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Ï»ýÂ³·ìÅüÂ¬Äê´ï¡ÊCGM¡Ë¤Î»ÈÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¿©¤ÙÊª¤ä³èÆ°¤¬·ìÅü¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µ¬Â§Åª¤Ê·ìÅüÂ¬Äê¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸³è½¬´·¤¬·ìÅüÄ´Àá¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Á¡¢¤³¤ì¤ò´ð¤Ë¿©»ö¹½À®¤ä±¿Æ°ÎÌ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç½Æ°Åª´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥°¥Ê»á¤Ï¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Î²ÈÂ²Îò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈîËþ¤Ê¤É¤Ç¹â´í¸±·²¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Äê´üÅª¤Ê¸¡¿Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ´í¸±°ø»Ò¤òÁá´ü¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢À¸³è½¬´·¤ò¤¹¤°¤Ë²þÁ±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê·ìÅüÂ¬Äê¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¹çÊ»¾É¤Î´í¸±¤ò¸º¤é¤¹¤¦¤¨¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤òÇ½Æ°Åª¤ÊÍ½ËÉÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
