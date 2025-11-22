¥Æ¥Ë¥¹Éª¡¦¥´¥ë¥ÕÉª¤ÎºÇ¿·¼£ÎÅ¤È¤Ï¡© ÊÝÂ¸ÎÅË¡¤«¤é¼ê½Ñ¤Þ¤Ç°å»Õ²òÀâ
¥Æ¥Ë¥¹Éª¤ä¥´¥ë¥ÕÉª¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°¦¹¥¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤Ç¤âÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¥Ë¥¹Éª¤ä¥´¥ë¥ÕÉª¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝÂ¸ÎÅË¡¤ä¼ê½ÑÎÅË¡¤Ê¤É¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÒ²¬Íø¹ÔÀèÀ¸¡Ê¤«¤¿¤ª¤«À°·Á³°²Ê¼ê¤Î³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÊÒ²¬ Íø¹Ô¡Ê¤«¤¿¤ª¤«À°·Á³°²Ê¼ê¤Î³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
ÂçºåÂç³Ø°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂçºåÉÜÎ©ÉÂ±¡µ¡¹½ ÂçºåµÞÀ´ü¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡¢ÂçºåÂç³ØÀ°·Á³°²Ê¡¢JCHOÀ±¥öµÖ°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÀ°·Á³°²Ê¡¢ºæ»ÔÎ©Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ーÀ°·Á³°²Ê¤Ê¤É¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢Ãæ¤Ç¤â¼ê¤Î³°²Ê¤Î¼£ÎÅ¤Ë¿¼¤¯·È¤ï¤ë¡£2024Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀÝÄÅ»Ô¤Ë¡Ö¤«¤¿¤ª¤«À°·Á³°²Ê ¼ê¤Î³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡¢±¡Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£ ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê´ï´±À©¸æ³°²Ê³Ø°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÀ°·Á³°²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¼ê³°²Ê³Ø²ñ¼ê³°²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÇ§Äê¥ê¥¦¥Þ¥Á°å¡¢ÆüËÜÀ°·Á³°²Ê³Ø²ñÇ§Äê¥¹¥Ýー¥Ä°å¡£
ÊÔ½¸Éô
°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Ï¥Æ¥Ë¥¹Éª¤ä¥´¥ë¥ÕÉª¤Î¼£ÎÅ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÒ²¬ÀèÀ¸
¤Þ¤º¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤äÄË¤ß¤Î½Ð¤Ë¤¯¤¤Æ°ºî»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÄË¤ß¤ä±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë³°ÍÑÌô¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£áÖÄË¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÃÄËºÞ¤ÎÆâÉþ¤äÂÎ³°¾×·âÇÈ¼£ÎÅ¡¢¶É½êÃí¼Í¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÀìÍÑ¤Î¥Ð¥ó¥É¤ä¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ê¤É¤òÁõÃå¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸²ÃÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤âáÖÄË¤¬Â³¤¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤òÍè¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¼ê½ÑÎÅË¡¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
¤½¤ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
ÊÒ²¬ÀèÀ¸
¼ç¤Ë¤Ï¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢ÊÑÀ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÚÆù¤Îµ¯»ÏÉô¡Ê¹ü³Ê¶Ú¤ÎÆ°¤«¤Ê¤¤¹ü¤Ø¤ÎÉÕÃåÉô¡Ë¤òÀÚ½ü¤¹¤ë¼ê½Ñ¤Ç¤¹¡£Ìó5cmÄø¤ÎÀÚ³«¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¼ê½Ñ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½Ñ¸å¤Ï10Æü¤Û¤É¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¸ÇÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯ÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÒ²¬ÀèÀ¸
Ì¾Á°¤«¤é¤½¤¦»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥Ë¥¹Éª¤ä¥´¥ë¥ÕÉª¤Ï¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝÅö±¡¤Î¾ì¹ç¡¢Â¿¤¯¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÄË¤à¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤éÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤¯¼£ÎÅ¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õ¿Ç¤ÎºÝ¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¼ê¤Î³°²Ê¡×¤Ê¤É¡¢¼ê»Ø¤òÀìÌç¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÀ°·Á³°²Ê¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
