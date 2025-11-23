³ô¤ÇÌÙ¤«¤ë¿Í¡¢Â»¤¹¤ë¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡£¥×¥í¤¬É¬¤º¸«¤ë¡ÖÈÄ¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×³ô²Á¤È¤Ï¡ÈÇã¤¤¼ê¤ÈÇä¤ê¼ê¤Î¹Ë°ú¤¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª
Åê»ñÎò70Ç¯ »ñ»º24²¯±ß¡½¡½¡Ú¥×¥í¤ÎÌÙ¤«¤ëÃÎ¼±¤ò´ÊÃ±¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¡Û¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦µÍ¤ó¤À¡Ä¡Ä40ºÐ¡¢¤·¤¬¤Ê¤¤¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£·î1Ëü5000±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢ËèÆüÄÌ¶Ð¤¹¤ëÆü¡¹¤À¡£Áý¤¨¤Ê¤¤µëÎÁ¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¤È¶µ°éÈñ¡£Îä¤¨ÀÚ¤Ã¤¿²ÈÄí¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Î¾õ¶·¤Ç½¦¤Ã¤¿¡¢1ºý¤Î¸Å¤Ó¤¿¼êÄ¢¡£¤½¤ì¤¬Åê»ñÎò70Ç¯¡¢»ñ»º24²¯±ß¤òÃÛ¤¤¤¿89ºÐ¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼¡¦¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤È¤Î´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¡¢»Å»ö¡¢²ÈÄí¡Ä¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ËÀäË¾¤·¤¿³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÃË¤¬¡ÈÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡É¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¤ª¶â¤È¿ÍÀ¸¤Î¼ø¶È¡×¤È¤Ï¡©¡È¾®Àâ·Á¼°¡É¤À¤«¤é¥¹¥é¥¹¥éÆÉ¤á¤Æ¥É¥ó¥É¥ó¤ï¤«¤ëÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø89ºÐ¡¢¸½Ìò¥È¥ì¡¼¥À¡¼ ÂçÉÙ¹ë¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£Åú¤¨¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ë¤¢¤ë¡£
Ææ¤Î¿ô»ú¤ÎÍåÎó
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»Øº¹¤¹¤È¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¤Á¤é¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤¿¡£¤¸¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»ëÀþ¤Î±ü¤Ë¡¢Êò¤ì¤È¾¯¤·¤Î¶½Ì£¤¬º®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö³ô¤Î¤³¤È¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×
¡Ö¤ªÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦Åú¤¨¤ë¤È¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ä¤ì¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ª¤ò¤¹¤¯¤á¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤«¡£¤Û¤Ê¡¢¥¤¥Á¤«¤éÀâÌÀ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¡¢¡ØÈÄ¡Ù¤ä¡×
¡Ö¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡©¡×
Ê¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë¤È¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
³ô¤Î´ðËÜ¤Ï¡Ö°Â¤¯Çã¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¯Çä¤ë¡×
¡Ö¡Ø³ô¼°Åê»ñ¡Ù¤È¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¡¢¤ï¤«¤ë¤«¡©¡×
¡Ö³ô¤ò¡Ä¡ÄÇã¤Ã¤Æ¡¢Çä¤Ã¤Æ¡£¤½¤Îº¹³Û¤ÇÌÙ¤±¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡¢¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤»¤ä¤Ê¡£¤¤¤Á¤ª¤¦Àµ²ò¤ä¡£¤Ê¤éÊ¹¤¯¤±¤É¡¢¤É¤ó¤Ê³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê³ô¤òÇä¤ì¤Ð¤¨¤¨¤È»×¤¦¡©¡×
Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¸ýÄ´¤Ë¡¢»×¤ï¤º¸ÀÍÕ¤¬µÍ¤Þ¤ë¡£
¡Ö¤¨¤§¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¤»¤ä¤«¤é¸À¤¦¤¿¤ä¤í¡¢ºÇ½é¤«¤é¶µ¤¨¤¿¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ¡×
¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Ï¸ý¸µ¤ò´Ë¤á¤¿¡£
¡Ö´ðËÜ¤Ï´ÊÃ±¤ä¡£°Â¤¤¤È¤¤ËÇã¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÇä¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤ä¡×
¡Ö¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¤»¤ä¡£¤±¤É¤Ê¡¢ÌäÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤ä¡£¤É¤ì¤¬¡È°Â¤¤¡É³ô¤Ç¡¢¤É¤ì¤¬¡È¹â¤¤¡É³ô¤«¡£¤³¤Î²èÌÌ¸«¤Æ¡¢¤ï¤«¤ë¤«¡©¡×
ÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»×¤ï¤º²èÌÌ¤ËÌÜ¤òÌá¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿ô»ú¤ÎÍåÎó¤Ë°ÕÌ£¤ò¸«½Ð¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¼¤ó¤¼¤ó¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤½¤¦¹ð¤²¤ë¤È¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î´é¤Ë¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤ß¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡ÖÈÄ¡×¤¬¼¨¤¹¡¢ºòÆü¤Î³ô²Á
¡Ö¤À¤«¤é¡ÈÈÄ¡É¤ò¸«¤ë¤ó¤ä¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬²ñ¼Ò¤ÎÌ¾Á°¡£¼¡¤Ë½Ð¤Æ¤ë¿ô»ú¤¬¡¢ºòÆü¤Î½ªÃÍ¨¡¤Ä¤Þ¤ê»Ô¾ì¤¬ÊÄ¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î³ô²Á¤ä¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ø¡Ü5±ß¡Ù¤È¤«¡Ø¡Ý10±ß¡Ù¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¤Ï¡¢°ìºòÆü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤É¤ì¤À¤±Æ°¤¤¤¿¤«¤Ã¤Á¤å¤¦°ÕÌ£¤ä¡×
¡Ö¤¦¡¼¤ó¡Ä¡Ä¥®¥ê¥®¥ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Û¤ó¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤¤ÆëÀ÷¤ß¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿¤í¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢½»Í§¾¦»ö¡£³ô²Á¤Ï3500±ß¡¢¤½¤ó¤Ç¡Ø¡Ü40±ß¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ä¤í¡© ¤³¤ì¤Ï¡¢°ìºòÆü¤Ï3460±ß¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºòÆü¤Ë¤Ï40±ß¾å¤¬¤Ã¤Æ3500±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¸«¤Æ¤ß¤£¡£³ô²Á¤¬2800±ß¤Ç¡¢¡Ø¡Ý50±ß¡Ù¤ä¤í¡© ¤Ä¤Þ¤ê°ìºòÆü¤Ï2850±ß¡£¤½¤ì¤¬50±ß²¼¤¬¤Ã¤ÆºòÆü¤Ï2800±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤¤¤¦¤³¤Ã¤Á¤ã¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
Åú¤¨¤Ï¡¢ÃíÊ¸¾õ¶·¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¤½¤ä¡£¤Û¤ó¤Ê¤é¼ÁÌä¤ä¡£¤¤¤Þ¤Î³ô²Á¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤Ê¡© ¤¸¤ã¤¢º£Æü¤Ï¡¢¤É¤ì¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÇä¤ë¤Ù¤¤ä¤È»×¤¦¡©¡×
¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â³Ë¿´¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¡£¤À¤¬¡¢Åú¤¨¤Ï¡½¡½¡Ö¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¤½¤¦¸À¤¦¤È¡¢¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤é¤½¤¦¤ä¡£¤±¤É¤Ê¡¢¤¤¤Þ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤ä¤ë¡£¤â¤¦1²ó¡¢ÈÄ¤ò¸«¤Æ¤ß¡×
¥·¥²¥ë¤µ¤ó¤Î»Ø¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÆÃÄê¤ÎÉôÊ¬¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÇä¤ê¤¿¤¤¿Í¡×¤È¡ÖÇã¤¤¤¿¤¤¿Í¡×¤Î¹¶ËÉ
¡Ö½»Í§¾¦»ö¤Î¤È¤³¤í¡¢¤è¡¼¤¯¸«¤Æ¤ß¤£¡£¡ØÇä¡Ù¤È¡ØÇã¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ä¤í¡© ¤³¤ì¤Ï¤Ê¡¢¤¤¤Þ¤É¤ì¤À¤±¤ÎÃíÊ¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø3501±ß¤Ç200¡Ù¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ø³ô²Á¤¬3501±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇä¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃíÊ¸¤¬200³ôÊ¬¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Á¤å¤¦°ÕÌ£¤ä¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¡ØÇã¤¤¡Ù¤Ï¤½¤ÎµÕ¡Ä¡Ä¡©¡×
¡Ö¤½¤ÎÄÌ¤ê¤ä¡£¡Ø3498±ß¤Ç500¡Ù¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø³ô²Á¤¬3498±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇã¤¤¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃíÊ¸¤¬500³ôÊ¬¤¢¤ë¤Ã¤Á¤å¤¦¤³¤È¤ä¡×
