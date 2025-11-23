¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡¢Â©»Ò¤¬¡ÈÉã¿Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¡ÉÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤
¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡Ê64ºÐ¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£Éã¿Æ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£
1997Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡õ¥í¥Ó¥ó¡¿Mr.¥Õ¥ê¡¼¥º¤ÎµÕ½±¡ª¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÊ¥¢¥Þ¥ë¡Ê47ºÐ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿8ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¯¤ó¤È¥¨¥é¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÊÆ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£³Ú¤·¤¤¤Í¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡£¡Ø»ä¤¬¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ëÉã¿Æ¤ò¸«¤ë¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¯¤ó¤Ï¾Ð¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¾Ð¤¦¤À¤±¤µ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ°¤ÎÈãÉ¾²È¤À¤Í¡£Èà¤é¤Ï»ä¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
°ìÊý¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈË»¤·¤¤À¸³è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥Þ¥ë¤È°ì½ï¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏE¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬°é»ù¤ò¤·¡¢Èà½÷¤¬²È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¸þ¤³¤¦¤¬Ã´Åö¡¢Èà½÷¤¬³°½Ð¤¹¤ë»þ¤Ë»ä¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¾¯¤·ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¥¢¥Þ¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë830Ëü¥É¥ë¤Ç¹Âç¤ÊÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÎ¥¤ì²ÈÂ²°ìÆ±¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÀ¾ì¤Ë°Ü½»¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏiPad¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï°ÊÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1997Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡õ¥í¥Ó¥ó¡¿Mr.¥Õ¥ê¡¼¥º¤ÎµÕ½±¡ª¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÊ¥¢¥Þ¥ë¡Ê47ºÐ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿8ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¯¤ó¤È¥¨¥é¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡£³Ú¤·¤¤¤Í¡£Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â©»Ò¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡£¡Ø»ä¤¬¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ã¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ù¤Ã¤Æ¡×
¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë±Ç¤ëÉã¿Æ¤ò¸«¤ë¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¯¤ó¤Ï¾Ð¤¦¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÂ©»Ò¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Ç»ä¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢»Ø¤ò¤µ¤·¤Æ¾Ð¤¦¤À¤±¤µ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ°¤ÎÈãÉ¾²È¤À¤Í¡£Èà¤é¤Ï»ä¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
°ìÊý¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈË»¤·¤¤À¸³è¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¥¢¥Þ¥ë¤È°ì½ï¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤ÏE¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤â¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬°é»ù¤ò¤·¡¢Èà½÷¤¬²È¤Ë¤¤¤ì¤Ð¸þ¤³¤¦¤¬Ã´Åö¡¢Èà½÷¤¬³°½Ð¤¹¤ë»þ¤Ë»ä¤ËÌá¤ë¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹¤òÄ´À°¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×
¡Ö¾¯¤·ÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤È¥¢¥Þ¥ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë830Ëü¥É¥ë¤Ç¹Âç¤ÊÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤«¤éÎ¥¤ì²ÈÂ²°ìÆ±¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÇÀ¾ì¤Ë°Ü½»¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÏiPad¤ò¤¤¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸³è¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï°ÊÁ°¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£