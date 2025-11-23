¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼°Åµ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¾Þ¤ò¡ÈÆ¨¤·¤¿¡É¤³¤È¤Ë¡ÖÆ¬¤Ë¤¤¿¡×
¥¨¥Ç¥£¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡Ê64ºÐ¡Ë¡¢±Ç²è¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥¬¡¼¥ë¥º¡×¡Ê2006Ç¯¡Ë¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿ºÝ¡¢ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ç¥£¤À¤¬¡¢¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥ß¥¹¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Î¥¢¥é¥ó¡¦¥¢¡¼¥¥ó¤Ë¾ù¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡×¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¼°Åµ¤Ë¡¢¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºî¡ÖBeing Eddie¡×¤Ç¥¨¥Ç¥£¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÆ¬¤Ë¤¤¿¡£ÉáÃÊ¥¢¥ï¡¼¥É¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Í¡×
¡Ö¼õ¾Þ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤¦¤À¡£¡Ø¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤µ¤»¤¿¤¯¤»¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¼«Âð¤Ë¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤Ë¡£¥¿¥¥·¡¼¥É¤Þ¤ÇÃå¤Æ¤µ¡£¤Ê¤ó¤Æ»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤À¤Ã¤Æ¡×
¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ç¥£¤À¤¬¡¢ÀèÆü¤Î¥¶¡¦¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¾Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ï¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
