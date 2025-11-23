¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¡Ö¤¢¤¢¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë»þ
¡¡±Ç²è¡ØÃË¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è¡¡ÆÒ¼¡ÏºÊª¸ì¡Ù¡Ê1987Ç¯¡Ë¤Ç¡¢ÆÒ¤µ¤ó¤ò¼ÆËô±Ø¤Þ¤Ç¸«Á÷¤ê¤Ë¤¤¿¡¢¤ª¤¤¤ÎËþÃË¤¬¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö¿Í´Ö¤Æ¤µ¡¢¿Í´Ö¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤ó¤Î¤«¤Ê¤¢¡©¡×
¡¡17ºÐ¤ÎËþÃË¤Ï¿ÊÏ©¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤¤ë°ÕÌ£¤òÌä¤¦¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Ê¤¢¡×¤È¾¯¤·¹Í¤¨¤ÆÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö²¿¤È¸À¤¦¤«¤Ê¡£¤Û¤é¡¢¤¢¤¢¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬²¿¤Ù¤ó¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡×
¡¡¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡×
¡¡¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤¬Íè¤ë¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¢¤Ê¤Ã¡×
¡¡Ì¾¸À¤Ç¤¢¤ë¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¡Ö²¿¤Ù¤ó¤«¡×¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¢¡×¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤òÌ£¤ï¤¦»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤äOB¤«¤é¡ÖÆü¡¹¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£Ìîµå¤ò»Å»ö¤Ë¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÃÃÏ£¤·»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºå¿À´ÆÆÄ¡¦Æ£Àîµå»ù¤¬¤½¤ó¤Ê¶ì¤·¤µ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Âçºå¡¦¸æÆ²¶Ú¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¡£¥´¡¼¥ë¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Æü¤Î¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡±èÆ»¤«¤é¤ª¤Ó¤¿¤À¤·¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤òÍá¤Ó¤¿¡£¿Í¤Ó¤È¤Îµ±¤¯¾Ð´é¡¢»þ¤ËÎÞ¤¬¸«¤¨¤¿¡£¥¤¥Á¥ç¥¦ÊÂÌÚ¤Þ¤Ç¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¥¥é¥¥é¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£Àî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤¢¤¢¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤¬¥×¥íÌîµå¿Í¤Î¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÄ¹Ç¯¥á¥ó¥¿¥ë»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦Î¾Çî»Î¡¢¥±¥ó¡¦¥é¥Ó¥¶¡¢¥È¥à¡¦¥Ø¥ó¥½¥ó¤Î¡ØÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Âè2ÈÇ¡Ù¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡ã¥Ø¥Ã¥º¥¢¥Ã¥×¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡ä¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã´é¤ò¾å¤²¡¢¶»¤òÄ¥¤ê¡¢¥×¥é¥¹»×¹Í¡¦¶¯µ¤¡¦Á°¸þ¤¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡ä¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ã¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Ìîµå¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡ä¤È¤¢¤ë¡£¡ãºÇ½é¤Ï¹¥¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿¿·õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ä¡£
¡¡¸¶ÅÀ¤Ë¤«¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡©¡×¤ËÅú¤¨¤ë¡Ö¤¢¤¢¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á
¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë