¡¡º£¥ª¥Õ¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ÎÊÆ°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤À¡£»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÔºß¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ïº£°æ¤òFAÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ¤Ç3°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¹âÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤¬FA»Ô¾ì¥È¥Ã¥×¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤¿¤Á¤ò¤É¤¦¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£ÀèÈ¯Åê¼ê4¿Í¡Ê¥Õ¥é¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡¢º£°æÃ£Ìé¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ë¤Î½ç°ÌÉÕ¤±¤ò10¿Í¤Î¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö1°Ì¤«¤é4°Ì¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï1°Ì¤«¤é5°Ì¤Î´Ö¤ËÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ã¤¦Æü¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤éÁ´¤¯°ã¤¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬Âç¥ê¡¼¥°¤Ç»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼õ¤±¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¡¢3¿Í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¶¯ÎÏ¤Êµå¼ï¤ò»ý¤ÄÅê¼ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂÎ³Ê¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï¤â¤Ï¤äÊú¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹5¥Õ¥£¡¼¥È11¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó180¥»¥ó¥Á¡Ë¤Îº£°æ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤òÆüËÜ¤ÇÊ£¿ô²ó»ë»¡¤·¤¿¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤ÎÉ¾²ÁÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤À¡×¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Û¤É¤Îµå¼ï¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸ÎÎ°è¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FA¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÎÁ´ÂÎ10°Ì¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤µ¤ì¤¿º£°æ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤Î1¿Í¤«¤é1°ÌÉ¼¤¬Åê¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ïº£°æ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅêµå¤ò¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¡ÖÊ¿¶Ñ°Ê¾å¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÏÊ£¿ô¤Îµå¼ï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Â®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¡×¤òÅê¤²¤ë¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÎÝ¾å¤Ç¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÍÞ¤¨Êý¤ä¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤â¤³¤Ê¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢·üÇ°ÅÀ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢º£°æ¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÅêµåÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢¹¶¤áÊý¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÉ¾²ÁÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤µ¤¨¡ÖÂà¶þ¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Ü¥Ç¥£¥é¥ó¥²¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢º£°æ¤¬»³ËÜ¤Û¤É¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Êµå¼ï¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Ç»³ËÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÇ¼Ô¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ°Ì°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë