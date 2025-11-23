¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇã¤¤»Ä¸º¾¯¡Û ¥½¥Ëー£Æ£Ç¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¡¢£Ó£Â
¡¡¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨11·î14Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î11·î7Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1608ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çã¤¤»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<8729> ¥½¥Ëー£Æ£Ç ¡¡ ¡¡¡¡-8,474¡¡¡¡154,814¡¡ 5509.42
£²¡¥<8306> »°É©£Õ£Æ£Ê ¡¡ ¡¡¡¡-4,113¡¡¡¡ 31,830¡¡¡¡¡¡8.31
£³¡¥<9434> £Ó£Â ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-3,440¡¡¡¡ 40,906¡¡¡¡ 33.62
£´¡¥<7201> Æü»º¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,905¡¡¡¡ 27,469¡¡¡¡¡¡3.33
£µ¡¥<7267> ¥Û¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-2,857¡¡¡¡¡¡8,257¡¡¡¡ 15.31
£¶¡¥<6740> £Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¡¡¡¡¡-2,100¡¡¡¡ 19,311¡¡¡¡¡¡1.30
£·¡¥<4005> ½»Í§²½ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,969¡¡¡¡¡¡8,583¡¡¡¡ 10.82
£¸¡¥<6594> ¥Ë¥Ç¥Ã¥¯ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,713¡¡¡¡ 15,676¡¡¡¡¡¡7.97
£¹¡¥<9424> ÆüËÜÄÌ¿® ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,520¡¡¡¡ 11,083¡¡¡¡ 15.11
10¡¥<6758> ¥½¥Ëー£Ç ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,348¡¡¡¡¡¡2,214¡¡¡¡¡¡3.99
11¡¥<4385> ¥á¥ë¥«¥ê ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,319¡¡¡¡¡¡2,348¡¡¡¡¡¡2.57
12¡¥<6315> £Ô£Ï£×£Á ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,252¡¡¡¡¡¡4,458¡¡¡¡ 10.17
13¡¥<3382> ¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡¡¡¡¡-1,147¡¡¡¡¡¡7,027¡¡¡¡ 11.08
14¡¥<2267> ¥ä¥¯¥ë¥È ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,094¡¡¡¡¡¡1,362¡¡¡¡¡¡0.70
15¡¥<2801> ¥¥Ã¥³¥Þ¥ó ¡¡ ¡¡¡¡-1,049¡¡¡¡¡¡1,004¡¡¡¡¡¡2.07
16¡¥<8698> ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹£Ç¡¡¡¡¡¡-1,032¡¡¡¡¡¡7,118¡¡¡¡ 10.45
17¡¥<3660> ¥¢¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡¡¡¡¡¡-1,023¡¡¡¡¡¡5,707¡¡¡¡ 21.12
18¡¥<5401> ÆüËÜÀ½Å´ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡-1,003¡¡¡¡ 29,595¡¡¡¡ 14.70
19¡¥<3656> £Ë£Ì£á£â ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-989¡¡¡¡ 15,813¡¡¡¡¡¡2.47
20¡¥<7203> ¥È¥è¥¿ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-933¡¡¡¡ 10,055¡¡¡¡¡¡3.45
21¡¥<8304> ¤¢¤ª¤¾¤é¶ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-874¡¡¡¡¡¡1,919¡¡¡¡¡¡1.36
22¡¥<8308> ¤ê¤½¤Ê£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-847¡¡¡¡¡¡2,515¡¡¡¡¡¡4.04
23¡¥<3315> ÆüËÜ¥³ー¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-826¡¡¡¡¡¡2,979¡¡¡¡¡¡3.25
24¡¥<8473> £Ó£Â£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-812¡¡¡¡¡¡4,131¡¡¡¡ 16.17
25¡¥<4502> ÉðÅÄ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-805¡¡¡¡¡¡1,422¡¡¡¡ 10.15
26¡¥<4689> ¥é¥¤¥ó¥ä¥Õー¡¡¡¡¡¡¡¡-681¡¡¡¡ 20,026¡¡¡¡ 24.08
27¡¥<6702> ÉÙ»ÎÄÌ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-650¡¡¡¡¡¡2,206¡¡¡¡¡¡7.27
28¡¥<4676> ¥Õ¥¸£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-634¡¡¡¡¡¡2,222¡¡¡¡¡¡3.14
29¡¥<8604> ÌîÂ¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-624¡¡¡¡¡¡9,782¡¡¡¡¡¡5.61
30¡¥<6723> ¥ë¥Í¥µ¥¹ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-603¡¡¡¡¡¡2,496¡¡¡¡¡¡3.50
31¡¥<9433> £Ë£Ä£Ä£É ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-590¡¡¡¡¡¡1,301¡¡¡¡¡¡3.36
32¡¥<9843> ¥Ë¥È¥ê£È£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-575¡¡¡¡¡¡4,867¡¡¡¡ 17.71
33¡¥<8410> ¥»¥Ö¥ó¶ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-567¡¡¡¡ 11,573¡¡¡¡¡¡2.88
34¡¥<2432> ¥Ç¥£ー¥¨¥Ì¥¨¡¡¡¡¡¡¡¡-557¡¡¡¡¡¡7,682¡¡¡¡ 25.84
35¡¥<4503> ¥¢¥¹¥Æ¥é¥¹ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-520¡¡¡¡¡¡1,693¡¡¡¡¡¡2.29
36¡¥<7205> ÆüÌî¼« ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-514¡¡¡¡¡¡7,102¡¡¡¡ 21.36
37¡¥<4552> £Ê£Ã£Ò¥Õ¥¡ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-491¡¡¡¡¡¡2,839¡¡¡¡ 16.28
38¡¥<4506> ½»Í§¥Õ¥¡ー¥Þ¡¡¡¡¡¡¡¡-467¡¡¡¡¡¡6,296¡¡¡¡¡¡6.66
39¡¥<3103> ¥æ¥Ë¥Á¥« ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-425¡¡¡¡¡¡2,859¡¡¡¡¡¡1.25
40¡¥<8725> £Í£Ó¡õ£Á£Ä ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-424¡¡¡¡¡¡3,140¡¡¡¡ 18.73
41¡¥<2413> ¥¨¥à¥¹¥êー ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-414¡¡¡¡¡¡1,867¡¡¡¡¡¡3.55
42¡¥<7751> ¥¥ä¥Î¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-411¡¡¡¡¡¡2,603¡¡¡¡ 15.30
43¡¥<8750> Âè°ìÀ¸Ì¿£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-373¡¡¡¡¡¡3,592¡¡¡¡¡¡3.16
44¡¥<7261> ¥Þ¥Ä¥À ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-373¡¡¡¡¡¡3,314¡¡¡¡¡¡1.60
45¡¥<6701> £Î£Å£Ã ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-362¡¡¡¡¡¡2,207¡¡¡¡¡¡5.83
46¡¥<9104> ¾¦Á¥»°°æ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-344¡¡¡¡¡¡5,599¡¡¡¡ 16.21
47¡¥<6963> ¥íー¥à ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-327¡¡¡¡¡¡1,720¡¡¡¡¡¡6.20
48¡¥<6971> µþ¥»¥é ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-308¡¡¡¡¡¡1,194¡¡¡¡¡¡3.10
49¡¥<5805> £Ó£×£Ã£Ã ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-304¡¡¡¡¡¡¡¡210¡¡¡¡¡¡2.23
50¡¥<5713> ½»Í§¹Û ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-302¡¡¡¡¡¡2,211¡¡¡¡¡¡8.99
