¿®ÍÑ»Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÚÇä¤ê»Ä¸º¾¯¡Û Åìµþ¥á¥È¥í¡¢³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¢£Ô£Ï£×£Á
¡¡¡ü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û
¡¡¡¡¢¨11·î14Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤Î11·î7Æü¿®ÍÑÇä¤ê»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¸º¾¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡£
¡¡¡¡¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1608ÌÃÊÁ ――
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°½µÈæ¡¡¡¡ Çä¤ê»Ä¡¡¿®ÍÑÇÜÎ¨
£±¡¥<9023> Åìµþ¥á¥È¥í ¡¡ ¡¡¡¡-1,017¡¡¡¡¡¡1,347¡¡¡¡¡¡2.88
£²¡¥<4755> ³ÚÅ·¥°¥ëー¥×¡¡¡¡¡¡¡¡-842¡¡¡¡¡¡2,945¡¡¡¡¡¡4.93
£³¡¥<6315> £Ô£Ï£×£Á ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-820¡¡¡¡¡¡¡¡438¡¡¡¡ 10.17
£´¡¥<3498> ²â¥ö´Ø£Ã ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-790¡¡¡¡¡¡¡¡573¡¡¡¡¡¡3.14
£µ¡¥<7011> »°É©½Å ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-440¡¡¡¡¡¡2,909¡¡¡¡¡¡8.11
£¶¡¥<7013> £É£È£É ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-430¡¡¡¡¡¡3,072¡¡¡¡¡¡7.27
£·¡¥<6098> ¥ê¥¯¥ëー¥È ¡¡ ¡¡¡¡¡¡-315¡¡¡¡¡¡¡¡229¡¡¡¡¡¡6.75
£¸¡¥<9684> ¥¹¥¯¥¨¥Ë£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-221¡¡¡¡¡¡¡¡374¡¡¡¡¡¡1.11
£¹¡¥<3962> ¥Á¥§¥ó¥¸£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-201¡¡¡¡¡¡¡¡117¡¡¡¡ 27.75
10¡¥<7012> Àî½Å ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-176¡¡¡¡¡¡¡¡305¡¡¡¡ 14.81
11¡¥<6525> ¥³¥¯¥µ¥¤¥¨¥ì¡¡¡¡¡¡¡¡-173¡¡¡¡¡¡¡¡370¡¡¡¡¡¡4.13
12¡¥<4062> ¥¤¥Ó¥Ç¥ó ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-166¡¡¡¡¡¡¡¡468¡¡¡¡¡¡2.07
13¡¥<9501> ÅìÅÅ£È£Ä ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-157¡¡¡¡¡¡8,266¡¡¡¡ 10.42
14¡¥<2802> Ì£¤ÎÁÇ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-150¡¡¡¡¡¡¡¡144¡¡¡¡ 12.21
15¡¥<1898> À¤µªÅìµÞ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-134¡¡¡¡¡¡¡¡122¡¡¡¡¡¡1.84
16¡¥<6976> ÂÀÍÛÍ¶ÅÅ ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-134¡¡¡¡¡¡¡¡255¡¡¡¡¡¡5.93
17¡¥<7453> ÎÉÉÊ·×²è ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-123¡¡¡¡¡¡¡¡821¡¡¡¡¡¡4.57
18¡¥<6526> ¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-119¡¡¡¡¡¡¡¡673¡¡¡¡ 13.06
19¡¥<9984> £Ó£Â£Ç ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡-114¡¡¡¡¡¡2,638¡¡¡¡¡¡3.58
20¡¥<8715> ¥¢¥Ë¥³¥à£È£Ä¡¡¡¡¡¡¡¡-112¡¡¡¡¡¡¡¡119¡¡¡¡¡¡2.65
21¡¥<4344> ¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡-109¡¡¡¡¡¡1,041¡¡¡¡¡¡6.21
22¡¥<6632> £Ê£Ö£Ã¥±¥ó¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡-107¡¡¡¡¡¡¡¡230¡¡¡¡ 14.13
23¡¥<4680> ¥é¥¦¥ó¥É¥ï¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡-102¡¡¡¡¡¡¡¡130¡¡¡¡ 27.72
24¡¥<4072> ÅÅ»»¥·¥¹¥Æ¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡-96¡¡¡¡¡¡¡¡ 54¡¡¡¡¡¡8.35
25¡¥<9024> À¾Éð£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-96¡¡¡¡¡¡¡¡531¡¡¡¡¡¡0.33
26¡¥<3778> ¤µ¤¯¤é¥Í¥Ã¥È ¡¡¡¡¡¡¡¡-93¡¡¡¡¡¡2,742¡¡¡¡¡¡1.02
27¡¥<7267> ¥Û¥ó¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-91¡¡¡¡¡¡¡¡539¡¡¡¡ 15.31
28¡¥<5726> Âçºå¥Á¥¿ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-91¡¡¡¡¡¡¡¡995¡¡¡¡¡¡2.30
29¡¥<8113> ¥æ¥Ë¥Á¥ãー¥à ¡¡¡¡¡¡¡¡-89¡¡¡¡¡¡¡¡204¡¡¡¡ 24.71
30¡¥<5202> ÈÄ¾Ë»Ò ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-86¡¡¡¡¡¡¡¡164¡¡¡¡ 66.99
31¡¥<6619> £×£Ó£Ã£Ï£Ð£Å ¡¡¡¡¡¡¡¡-79¡¡¡¡¡¡¡¡854¡¡¡¡¡¡3.62
32¡¥<4676> ¥Õ¥¸£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-76¡¡¡¡¡¡¡¡708¡¡¡¡¡¡3.14
33¡¥<6501> ÆüÎ© ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-72¡¡¡¡¡¡¡¡597¡¡¡¡¡¡9.67
34¡¥<6440> £Ê£Õ£Ë£É ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-66¡¡¡¡¡¡¡¡ 63¡¡¡¡¡¡8.85
35¡¥<8267> ¥¤¥ª¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-64¡¡¡¡¡¡3,924¡¡¡¡¡¡0.27
36¡¥<3563> £Æ¡õ£Ì£Ã ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-62¡¡¡¡¡¡¡¡212¡¡¡¡¡¡2.44
37¡¥<6800> ¥è¥³¥ª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-61¡¡¡¡¡¡¡¡ 75¡¡¡¡¡¡1.22
38¡¥<3105> ÆüÀ¶ËÂ£È£Ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-58¡¡¡¡¡¡¡¡ 56¡¡¡¡¡¡5.93
39¡¥<4813> £Á£Ã£Ã£Å£Ó£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡-58¡¡¡¡¡¡¡¡200¡¡¡¡¡¡9.00
40¡¥<2445> ¥¿¥«¥ß¥ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-55¡¡¡¡¡¡¡¡ 59¡¡¡¡ 10.62
41¡¥<6871> ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í ¡¡¡¡¡¡¡¡-54¡¡¡¡¡¡¡¡122¡¡¡¡¡¡7.29
42¡¥<3475> ¥°¥Ã¥É¥³¥à£Á ¡¡¡¡¡¡¡¡-53¡¡¡¡¡¡¡¡429¡¡¡¡¡¡0.72
43¡¥<6323> ¥íー¥Ä¥§ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-48¡¡¡¡¡¡¡¡167¡¡¡¡ 24.13
44¡¥<8616> Åì³¤Åìµþ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-46¡¡¡¡¡¡¡¡264¡¡¡¡¡¡2.23
45¡¥<8802> É©ÃÏ½ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-46¡¡¡¡¡¡¡¡209¡¡¡¡¡¡4.07
46¡¥<3696> ¥»¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-45¡¡¡¡¡¡¡¡158¡¡¡¡¡¡5.45
47¡¥<8338> ÃÞÇÈ¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-45¡¡¡¡¡¡¡¡394¡¡¡¡¡¡6.76
48¡¥<6645> ¥ª¥à¥í¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-43¡¡¡¡¡¡¡¡ 38¡¡¡¡ 20.05
49¡¥<8544> µþÍÕ¶ä ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-43¡¡¡¡¡¡¡¡ 99¡¡¡¡ 12.41
50¡¥<3992> ¥Ëー¥º¥¦¥§¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡-43¡¡¡¡¡¡¡¡241¡¡¡¡¡¡2.06
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹