´Ý»³´õ¡¢¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò£×ÇÕ³«ËëÀï¤Ç¸Ä¿Í½é¾¡Íø¡Ä¡Ö»ä¤ÏÍßÄ¥¤ê¡×Áí¹ç£Ö¡¦¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡¡Ú¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¡Ê¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡Ë¡áÊ¡°æ¹À²ð¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç£²£±Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£×ÇÕ¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡¢º®¹çÃÄÂÎÂè£±Àï¡Ê£È£Ó£±£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£ËÅÀ£±£²£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¡¢°ËÆ£Í´õ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¤Î½ç¤ËÈô¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¹ç·×£±£°£³£´ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡£×ÇÕ¤Îº®¹çÃÄÂÎÍ¥¾¡¤Ï£²£°£±£³Ç¯£±£²·î¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ëÂç²ñ°ÊÍè¡££²°Ì¤Ï¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢£³°Ì¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡£
¡¡£²£²Æü¤Î½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè£±Àï¡Ê£È£Ó£±£´£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢£ËÅÀ£±£²£³¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢´Ý»³¤¬£±£³£³¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¡¢£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤òÈô¤Ó¡¢¹ç·×£²£¸£µ¡¦£µÅÀ¤Ç£×ÇÕ¸Ä¿Í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤¬£¸°Ì¡£µÜÅèÎÓ¸Ð¡Ê¾¾ËÜÂç¡Ë¤Ï£±£°°Ì¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤Ï£±£±°Ì¡¢ÀªÆ£Í¥²Ö¡Ê¥ª¥«¥â¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï£±£²°Ì¡¢º´Æ£Í®·î¡ÊÅìµþÈþÁõ¡Ë¤Ï£²£±°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ËÌµþ¸ÞÎØÁ°¤ËÂç¤±¤¬¡¢¶²ÉÝ¿´¤è¤¦¤ä¤¯Ê§¿¡
¡¡É½¾´Âæ¤ÎÄºÅÀ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹â¡¹¤ÈÆÍ¤¾å¤²¤¿¡££²£°£±£¸Ç¯£±£²·î¤Ë£×ÇÕ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¸Ä¿Í½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£·ºÐ¤Î´Ý»³¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÀÚ¤ì¤¿¡×¡£º£²Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤âÁí¹çÍ¥¾¡¤È¡¢¼«¿È¤â¶Ã¤¯¹¥Ä´¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡£±²óÌÜ¤Ë£±£³£³¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢·Þ¤¨¤¿£²²óÌÜ¡£É÷¤Î±Æ¶Á¤Ç£±Ê¬°Ê¾å¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤ÇÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë°¾ò·ï¤ÎÃæ¡¢£ËÅÀ¤òÍª¡¹¤È±Û¤¨¤ë£±£³£°¥á¡¼¥È¥ë£µ£°¤òÈô¤ó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£²¼¤ÇÂÔ¤Ä°ËÆ£¤ä¹âÍü¤é¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏËÜÈÖÁ°¤ÎÂç²ñ¤Çº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤¤¡¢½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¿ôÇ¯Â³¤¤¤¿¶²ÉÝ¿´¤ò¤Ì¤°¤¨¤¿¤Î¤¬º£½Õ¡£¤¢¤¨¤Æ¥²¡¼¥È¤ò¾å¤²¤ÆÈô¤ÖÎý½¬¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢º£¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤ËÂ³¤¯ÄºÅÀ¤Ë¤â¡¢¡Ö»ä¤ÏÍßÄ¥¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ä£×ÇÕÁí¹çÍ¥¾¡¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥À¥ë¤È¤«¡¢ÌÜÉ¸¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¡£Èá´ê¤À¤Ã¤¿£×ÇÕÍ¥¾¡¤â¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¡°æ¹À²ð¡Ë