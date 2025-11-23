¥«¥¿¤¤¡ª²Û»Ò¤â¡¢ÅÁÅý¼é¤ë·è°Õ¤â¡¡ÊÆÃÄ»ÒÍÈ¤²¤¿¡Ö¤¢¤«¤À¡×¡¢°¦ÃÎ¡¦ÄÅÅç
¡¡¶Ã¤¯¤Û¤É¹Å¤¤ÊÆ²Û»Ò¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»ÔÅÁÅý¤Î¡Ö¤¢¤«¤À¡×¤òÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¤¢¤«¤À²°À¶¼·¡×¡ÊÆ±»Ô¡Ë¤Ïº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È195Ç¯¡£7ÂåÌÜ½÷¾¤Î²¬ÅÄ²íÂå¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤ÈÉ×Çî¤µ¤ó¡Ê61¡Ë¤Ï¡¢ÊÆÃÄ»Ò¤òÌý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈÍÈ¤²¤ëÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼êºî¤êÀ½Ë¡¤ò¤¤¤Á¤º¤Ë¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢¹Å¤µ¤äÌ£¤ò¹©É×¤¹¤ë¤Ê¤É»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á½ÂÃ«ºÚ¼·¡Ë
¡¡540Ç¯ÁÏ·ú¤ÈÅÁ¤ï¤ëÄÅÅç¿À¼Ò¤ÎÁ°¤ËÅ¹¤Ï¤¢¤ë¡£1830Ç¯¤Ë³«¶È¤·¡¢»²ÇÒµÒ¤äÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¤ò¤Ò¤¤¤ÆÊ´¤Ë¤·¡¢µ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¿å¤È¹õ¤´¤Þ¤ò²Ã¤¨¼êºî¶È¤ÇÃÄ»Ò¤òºî¤Ã¤¿¸å¡¢Ìó1»þ´ÖÍÈ¤²¤ë¡£6ÂåÌÜ¤ÎÄçÍº¤µ¤ó¡Ê90¡Ë¤âºî¶È¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡Åº²ÃÊª¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤ÊÌ£¤Ç¡¢´Å¤ß¤È¤´¤Þ¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡£Å¹¤òË¬¤ì¤¿Æ±¸©Ë¶¶»Ô¤Î50Âå½÷À¤Ï¡Ö¤¤¤È¤³¤Ï¡¢¤¢¤«¤À¤ò¿©¤Ù¤Æ»õ¤¬ÀÞ¤ì¤¿¡£¤Ê¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤ÎÈ¢¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¹Å¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡×¤Èµ¤·¡¢Ãí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£
¡¡ÅÁÅý¤ÎÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¹Å²á¤®¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢Ê´¤Ë¤·¤¿¤â¤ÁÊÆ¤È¥Ò¥Þ¥é¥ä´ä±ö¤ò²Ã¤¨¤Æ¾¯¤·Æð¤é¤«¤á¤Ë¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¡¦¤¢¤«¤À¡×¤ò2Ç¯Á°¤Ë³«È¯¡£1ÂÞ6¸ÄÆþ¤ê¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ë¿ô½½ÂÞ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤â¤¤¤ë¤Û¤É¹¥É¾¤È¤¤¤¦¡£º«ÉÛÃã¤ÎÊ´¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥·¥ó¡¦¤¢¤«¤À¤ËÊ´¤òÊÌÅº¤¨¤¹¤ë·Á¤Ç¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÊÆ¤äÊñÁõ¤Ë»È¤¦»æ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìý¤òÀÚ¤ëÃÝÀ½¤¶¤ë¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤«¤é»È¤¦Æ»¶ñ¤ÎÀ½Â¤¸µ¤ÏÇÑ¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²õ¤ì¤¿¤È¤¤ÎÈ¯ÃíÀè¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡ÖÅ¹¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµÒ¤â¤ª¤ê¡¢Çî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌ¿¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢ºî¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£