¹â¤µ12¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡È¥´¥ß¤Î»³¡ÉÉÔË¡Åê´þ¤¬´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡Ä¡Ö¿ÓÂç¤Ê´Ä¶ºÒ³²¡×¤âÀ¶ÁÝÈñ50²¯±ßÄ¶¤È»î»»¡¡¥¤¥®¥ê¥¹
¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÉô¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¥·¥ã¡¼½£¤Ç¡¢2025Ç¯6·îº¢¤«¤é´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤ËÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê¡¢9·îËö¤Ë¤ÏÄ¹¤µ60m¡¦¹â¤µºÇÂç12m¤ËÃ£¤·¤¿¡£´Ä¶ÃÄÂÎ¤Ï¡Ö¿ÓÂç¤Ê´Ä¶ºÒ³²¡×¤È·Ù¹ð¤·¡¢ÃÏ¸µµÄ°÷¤âÀ¯ÉÜ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¶ÁÝÈñ¤Ï50²¯±ß°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ôÉ´¥È¥ó¤ÎÇÑ´þÊª¡Ä¿å¼Á±øÀ÷¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á·üÇ°
¤¦¤º¹â¤¯ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤¿¥´¥ß¤Î»³¡¢¿ôÉ´¥È¥ó¤â¤ÎÇÑ´þÊª¤¬ÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤À¡£
±ÇÁü¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÆîÉô¤Ë¤¢¤ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥É¥·¥ã¡¼½£¤À¡£
¾å¶õ¤«¤é¥É¥í¡¼¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢ÉÔË¡Åê´þ¤µ¤ì¤¿¥´¥ß¤¬´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Î°ìÂÓ¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥´¥ß¤Î»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÄ¹¤µ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â60m¡¢Éý15m¡¢¹â¤µ¤Ï¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ12m¤ËÃ£¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½¾ì¤Ë¥´¥ß¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï6·î¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢½ù¡¹¤ËÎ¯¤Þ¤êÂ³¤±¡¢9·îËö¤Ë¤ÏÉý¤¬15m¤ËÃ£¤·¡¢ÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ê¿§¤¬°ìÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥´¥ß¤Î»³¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÀî¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤òÎ®¤ì¤ë¥Æ¥à¥ºÀî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿å¼Á±øÀ÷¤äÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÀî¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ï¤³¤¦ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÀî¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÄÂÎ¡§
ÇÑ´þÊª¤ÎÍ³²Êª¼Á¤Ï¡¢º£¤äÀî¤È¼þÊÕ¤ÎÅÚ¾í¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¿ÓÂç¤Ê´Ä¶ºÒ³²¤Ç¤¹¡£
½»Ì±¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢¥´¥ß¤Î»³¤òÊòÁ³¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
À¶ÁÝÈñ¤Ë50²¯±ß°Ê¾å¤Î»î»»¡Ä
¤³¤Î»´¾õ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿ÃÏ¸µµÄ°÷¤Ï¡¢ÁáµÞ¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
ÃÏ¸µµÄ°÷¡§
»ä¤¬¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ä¶Ä£¤¬²¿¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢Åß¤Ë´Ä¶ºÒ³²¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁáµÞ¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎµÄ°÷¤ÏÀ¯ÉÜ¤Ë¸½¾ì¤ÎÀ¶ÁÝ»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ50²¯±ß°Ê¾å¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢»ö¤Ï¤½¤¦ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
²ÏÀî¤ÎÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÃÄÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉÔË¡Åê´þ¤ÏÁÈ¿¥ÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î´Ä¶Ä£¤Ï¡¢À¸ÂÖ·Ï¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Ê¤¤Àî¤Ê¤É¤Î¿å¼ÁÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥´¥ß¤¬Åê´þ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
