¡¡µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ÏÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¡ÖÂÎ¢¡×¤ä¡ÖÂ»Ø¡×¤Î´¶³Ð¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÍçÂ¤ÇÍ·¤Öµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢Åêµå¤Ç¤âÂÇ·â¤Ç¤â¡¢ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤»¤Ê¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¥×¥í·Ð¸³¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡ÈÂ¸µ¤òËá¤¯¡É½ÅÍ×À¤ÈÎý½¬ÊýË¡¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡¦ÃÏÌÌ¤ò²¡¤¹ºÝ¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤Éô°Ì¤Ï¤É¤³¤«¡£
¡¦ÂÎ¢¤Î´¶³Ð¤ò¡¢Æ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ËÍÜ¤¦¤«¡£
¡¦¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¸¤àÂ»Ø¤ÎÆ°ºî¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¡£
¡¡¸µ³ÚÅ·Åê¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦ÅÚ²°Êþ¹°¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤êÆ°¤«¤¹¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×Ç½ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë5ºÐ¤«¤é8ºÐ¤Î¡È¥×¥ì¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¨¥¤¥¸¡É¤Ë¿À·Ð·Ï¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ºÇ¶á¤ÏÍçÂ¤ÇÊâ¤¯µ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÖÊì»Øµå¡×¤Î»È¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»Ò¤¬Â¿¤¤¤È·üÇ°¡£Êì»Øµå¤¬»È¤¨¤ì¤Ð¡¢Åêµå¤Ç¤âÃÏÌÌ¤ò²¡¤·¹þ¤à´¶³Ð¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¯¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²þÁ±ºö¤È¤·¤Æ¡¢Êì»Øµå¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥ê¥º¥àÎÉ¤¯¹Ô¤¦Ï¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌîµå¤Î´ðËÜÆ°ºî¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç161¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿Í³µ¬¤µ¤ó¤â¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÎÏ¤òÅêµå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ë¤ÏÂÎ¢¤¬Âç»ö¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÅê¼ê¤Ï·¹¼Ð¤Î¤¢¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÃåÃÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏÌÌ¤ò¤Ä¤«¤à´¶³Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÂÎ¢¤ÇÆ§¤ó¤À¤ê¡¢Â¤Î»Ø¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÆ°¤¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÂÎ¢¤Î´¶³Ð¤¬ÍÜ¤ï¤ì¡¢Åêµå»þ¤ËÃÏÌÌ¤òÂª¤¨¤ë´¶³Ð¤¬¡ÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¶¦¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£ÉáÃÊ¤«¤é5ËÜ»Ø¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÍú¤¯¤Ê¤É¡¢Â»Ø¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¸µ¥×¥íÅê¼ê¤ÇÌîµå½Î¤Ç»ØÆ³¤ò¤¹¤ëÄ¹ºä½¨¼ù¤µ¤ó¤â¤Þ¤¿¡¢µåÂ®¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡ÖÂ¤Î»Ø¤ò»È¤¦¡×¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤Î»Ò¤É¤â¤ÏÂÎ¢¤Î¥¢¡¼¥Á¤¬Êø¤ì¤¬¤Á¤Ê¤¿¤á¡¢»Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³«¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¡£¿ä¾©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â»Ø¤ò³«ÊÄ¤·¤Æ¿Ê¤à¡Ö»ØÊâ¤¡×¤ä¡¢Â»Ø¤Ç¥¿¥ª¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¡Ö¥¿¥ª¥ë¥®¥ã¥¶¡¼¡×¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤â»Ø¤ÇÃÏÌÌ¤ò¤Ä¤«¤àÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏÌ£¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡Â¸µ¤Î¶¯²½¤ÏÃÏÌ£¤À¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤òÃÎ¤ë»ØÆ³¼Ô¤Û¤É¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µ»½ÑÎý½¬¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÂÎ¤Î°ìÈÖ²¼¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë´¶³Ð¤òÍÜ¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡£
¡¦Êì»Øµå¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÃÏÌÌ¤ò²¡¤¹´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¡£
¡¦¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎ¢¤ÇÆ§¤ó¤À¤ê¡¢»Ø¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¡¢ÃÏÌÌ¤òÂª¤¨¤ë´¶³Ð¤òËá¤¯¡£
¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÃæ¤Ç¤âÂ»Ø¤ÇÃÏÌÌ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë