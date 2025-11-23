¡Ö¿®¹æ¤Ê¤·¤ÎÌµÎÁ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤µ¤é¤ËËÌ¤Ø ÈüÇÊ¸ÐÀ¾´ß¤òÁö¤ë¹ñÆ»161¹æ 24Æü¤Ë¿·¶è´Ö¤¬³«ÄÌ
¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×¤ÎÆîÂ¦¤¬³«ÄÌ
¡¡¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×¤Î°ìÉô¶è´Ö¤¬¡¢2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡Ë15»þ¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¡Û¹ñÆ»161¹æ¡Ö¾®¾¾³ÈÉý¡×¤Î³«ÄÌ¥ë¡¼¥È
¡¡¹ñÆ»161¹æ¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤È¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ò·ë¤Ö´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£JR¸ÐÀ¾Àþ¤ËÊÂ¹Ô¤·¤ÆÈüÇÊ¸Ð¤ÎÀ¾Â¦¤òÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂçÄÅÂ¦¤«¤é¤À¤ÈÌ¾¿À¹âÂ®¤ÎµþÅÔÅìICÄ¾·ë¤ÎÆ£Èø¥é¥ó¥×¤«¤éËÌ¤Ø¡¢¿®¹æ¤Ê¤·¡¦ÄÌ¹ÔÌµÎÁ¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡ÊÀ¾ÂçÄÅ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡¦¸ÐÀ¾Æ»Ï©¡¦»Ö²ì¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ë¤¬·×33.2km¤Ë¤ï¤¿¤êÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¾¾³ÈÉý¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ñ¥¹½ªÅÀ¤ÎÂçÄÅ»ÔËÌ¾®¾¾¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËËÌ¤Î¹âÅç»Ô¾¡Ìî¤Þ¤Ç6.5km±äÄ¹¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ËÌ¾®¾¾Â¦¤Î2.4km¡Ê14¹©¶è¡Ë¤¬»ÃÄê2¼ÖÀþ¤Ç³«ÄÌ¤·¤Þ¤¹¡£»ö¶ÈÌ¾¤Ï¡Ö³ÈÉý¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½Æ»¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿·¤·¤¤Æ»Ï©¤ò¿·Àß¡£¸½Æ»¤Î½ÂÂÚ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëËÌ¾®¾¾¸òº¹ÅÀ¤òÈò¤±¡¢ËÌ¾®¾¾¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·Ð¤ÆÂçÄÅ¡¦¹âÅç»Ô¶¤Î¼êÁ°¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¾®¾¾³ÈÉý¤Î»Ä¤êËÌÂ¦ÉôÊ¬4.1km¡Ê13¹©¶è¡Ë¤Ï¡¢·úÀß¥ë¡¼¥È¤¬¸ÐÂ¦¤«¤é»³Â¦¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢³«ÄÌ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
