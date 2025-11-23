MISAMO¡¢JAPAN 1st ALBUMÈ¯Çä·èÄê¡¡¿ÀÈëÅª¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¸ø³«
MISAMO
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼MINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈMISAMO¤¬¡¢Á°ºî¤«¤éÌó1Ç¯3¥ö·î¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëMISAMO JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤òÍ½¹ð¤µ¤»¤ë¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛTrailer - Welcome to the MISAMO's stage
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢¡ÈWelcome to the stage.¡É¤È¤¤¤¦MINA¤Î¸ø±é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤òÃÎ¤é¤»¤ë´ÑÍ÷°ÆÆâ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ØMasterpiece¡Ù¡¢¡ØHAUTE COUTURE¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÎòÂå¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ëÏ²¼¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡ØPLAY¡Ù¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¡¢³«±é¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¡£Çò¤¯ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤ËÅ»¤¤´ÑµÒÀÊ¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë3¿Í¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉñÂæ¾å¤Ë¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê°áÁõ¤ÇÆ²¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë3¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤Ç£²ÁÈ¤ÎMISAMO¤¬ÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿ÀÈëÅª¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Èº£¤¢¤Ê¤¿¤¬¹ø¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤ÎÀÊ¤¬¡¢¼Â¤Ï´ÑµÒÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö¤â¡£¤µ¤¢¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸½¼Â¤Ï¤³¤³¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¡¢ÉñÂæ¤ËÎ©¤ÄÈÖ¤Ç¤¹¡£¡É¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¸«¤ë¤â¤Î¤ò¥Ï¥Ã¤È¤µ¤»¡¢°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ºî¡ØHAUTE COUTURE¡Ù¤«¤é¡¢Ìó1Ç¯3¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëMISAMO JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£ºîÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ïº£¸å¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£