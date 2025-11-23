²¤½£Ì¾Ìç¤¬J¥¯¥é¥Ö¤Î23ºÐ¤Ë¡ÖºÆ¤Ó´Ø¿´¡×¡¡ÃÏ¸µ»æ¤¬¾ÜºÙ¤ËÊóÆ»¡Äº£µ¨13È¯¤ÎÆÀÅÀÎÏ¡Öµá¤á¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¡×
¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ïº£µ¨FCÅìµþ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡J1¡¦FCÅìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¶¯¹ë¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ»æ¡ÖSportske Novosti¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ê¥â¡¦¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÊä¶¯¤òÍ¥Àè»ö¹à¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²Æ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ç¥£¥Ê¥â¤¬ºÆ¤Ó´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÇ¯Ëö¤ËÆüËÜ¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´¤È¤Î·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£Ä»À´¤«¤éFCÅìµþ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë23ºÐ¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¥Ò¥¢¥ó¤Î·ÐÎò¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¡£2022Ç¯²Æ¤Ë²£ÉÍFC¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Åö½é¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢Ä»À´¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢15¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2Éô¹ß³Ê¤òÌÈ¤ì¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤òÂç¤¤¯³«²Ö¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£º£µ¨¤ÏFCÅìµþ¤Ç¡¢¸ø¼°Àï33»î¹ç13ÆÀÅÀ¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ò¥¢¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¾Ò²ð¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢DF¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤ËÈ´¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤ÈÅÁ¤¨¡¢µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Ê¥â¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤â´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥Ê¥â¤¬Èà¤òÄü¤á¤º¡¢Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤òÂÔ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¥Ò¥¢¥ó¡£¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë