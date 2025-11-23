¡í¤ä¤ó¤Î¤«¥Ýー¥º¡í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¢ªÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤¬60ËüºÆÀ¸¡ÖÂÎ¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤Î¤Ë£÷¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§ºî¤ê¤¿¤¤£÷¡×
Æ±µïÇ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ìÌÜ¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ëÇ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ýー¥º¤È´é¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë°¦¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç60ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤¬¤ä¤ó¤Î¤«¤·¤Æ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ëw¡×¡Ö´é¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¾Ð¾Ð¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§"¤ä¤ó¤Î¤«¥Ýー¥º"¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Ç¢ªÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡Ä»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¡Û
¡Ö¤ä¤ó¤Î¤«¥Ýー¥º¡×È¯Æ°
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¨¥ë¤È¥µ¥êー¤È¥Ü¥Ü¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µï¤¹¤ë¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Î»ÒÇ¡Ö¥µ¥êー¡×¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ö¥Á¤®¤ì¤ë¡¢¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¥·¥çー¥È¥Ø¥¢¤Î¡Ö¥Ü¥Ü¡×¤¯¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤Ê¤¼¤«¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ü¥Ü¤¯¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ü¤¯¤ó¤¬ÌÓ¤òµÕÎ©¤¿¤»¤Æ¡Ö¤ä¤ó¤Î¤«¥Ýー¥º¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤â¤Ê¤¼¥Ü¥Ü¤¯¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢2¿Í¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤âº¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¡£
ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÉ½¾ð¤Ï²Ä°¦¤µËþÅÀ
¡Ö¤ä¤ó¤Î¤«¥Ýー¥º¡×¤ò¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¥Ü¥Ü¤¯¤ó¡£ÂÎ¤«¤éÊªÀ¨¤¤ÅÜ¤ê¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¿¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤âº¤¤ê´é¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥Ýー¥º¤ÈÉ½¾ð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¹¤®¤Æ¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤¬¤½¤Î¾ì¤òµî¤ë¤È¡¢¥Û¥Ã¤È°ì°Â¿´¤·¤¿¤Î¤«¡¢¥Ü¥Ü¤¯¤ó¤Ï¤¿¤À¤¿¤Àº¤¤ê´é¤Ë¡£¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¥ì¤é¤ì¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Ü¥Ü¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤À¤±¸«¤ì¤Ð¡¢ÉÝ¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£¤Ç¤ÏÎÙ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬Íî¤ÁÃå¤¯´Ø·¸¤Ë
¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Ö¥Á¤®¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ü¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢º£¤Ç¤Ï2¿Í¤¬ÎÙ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥±¥ó¥«¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÃçÄ¾¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£2¿Í¤Îº£¸å¤Î´Ø·¸À¤âÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿ÈÂÎ¤Ï¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤Ê¤Î¤Ë´é¤¬¤º¤Ã¤È¤â¤¦¤·¤ï¤±¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¨¥¥¾¤Î´Ý¤ß°ìÀÚ¤Ê¤¯¤ÆÊ¿¤Ù¤Ã¤¿¤¯¤Æ¾Ð¤Ã¤¿w¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¨¥ë¤È¥µ¥êー¤È¥Ü¥Ü¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ü¤¯¤ó¡¦¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¡Ö¥¨¥ë¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢3¿Í¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ü¤¯¤ó¡¢¥µ¥êー¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏÀ¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥¨¥ë¤È¥µ¥êー¤È¥Ü¥Ü¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤Ó¤ï¤Ã¤³
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£