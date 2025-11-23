¶¯¹ë¹»¤Ç¤ï¤º¤«½Ð¾ì¡É2Ê¬¡È¢ª¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ç¼çÎÏ¤Ë¡¡187cm°ïºà¤¬·Ç¤²¤ëÌîË¾¡Ö¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡×
Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¾»Ê¿3Ç¯À¸CB°ËÆ£Î´´²
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Í½Áª¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÂåÉ½¹»¤¬·è¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ãÀï¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Âè27²ó¤Ïºë¶Ì¸©·è¾¡¤Î¾»Ê¿vsÉðÆî¤«¤é¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤ÈÅÁÅý¹»¤Î°ìÀï¤ÏÎ¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢¾»Ê¿¤ÎMFÄ¹Íþ´î¤ÎÁ®¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¾»Ê¿¤¬2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÆ°¤ÎCB¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤ÎÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Í½Áª¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿3Ç¯À¸CB°ËÆ£Î´´²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡187cm¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Á¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÈà¤Ï¡¢CB¤¬¥á¥¤¥ó¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¿¡£¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥·¥Æ¥£¡¼¥Î¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¥È¥Ã¥×²¼¤Ê¤É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥é¥ô¥£¡¼¥À¤Î¹¶·âÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢µ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ËÆ´¤ì¤Æ¾»Ê¿¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë¤¢¤¿¤ëFC¥é¥ô¥£¡¼¥À¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤·¤¿»þ¤Î¿ÈÄ¹¤Ï163cm¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¿ÈÄ¹¤Ï182cm¤Þ¤Ç¤Ë¿¤Ó¤¿¡£µÞ·ã¤Ê¿¤Ó¤Ë¿ÈÂÎÁàºî¤ÎÌÌ¤Ç¤ÏÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤¬¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡ÖÂç¤¤µ¤ËÍê¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤¾¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Ê¤É¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¸µ¤Îµ»½Ñ¤ÏËá¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¥Ü¥é¥ó¥Á¤ä¥È¥Ã¥×²¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ïµ»½ÑÅª¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¤³¤Ê¤¹²Ö·Á¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½ÐÈÖ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ë¤ÏÂçÃ«Ì«ÅÍ¡ÊÃÞÇÈÂç¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¦¤Þ¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤Ë2»î¹ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤Ï2Ê¬ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»ºÇ¸å¤Î°ìÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë»þ¡¢¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤Èµ»½Ñ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤ÆCB¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢ÇØÈÖ¹æ¤â3¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¿ÈÂÎ¤¬¤¦¤Þ¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µÜºê¹¨´ð¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÈÂÎ¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ä¶Ú¥È¥ì¡¢Áö¤êÊý¤ò³Ø¤ó¤Ç½ù¡¹¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥¤¥º¤È¿ÈÂÎÁàºî¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤³¤È¤ÇCB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤â½ç±þ¤·¡¢¹¶·âÌÌ¤Î»ý¤ÁÌ£¤âÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À©¶õ¸¢¤ò°®¤ê¡¢¥«¥Ð¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÂÐ¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¾»Ê¿¤ÎCB¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤ëÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥¿¥¹¥¯¤òÈà¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢EAST¤ÏÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÁª¼ê¸¢Í½Áª¤Ï¶ìÀï¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢DF¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·è¾¡¤Ç¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤Ç÷¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢1-0¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ç¾»Ê¿¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢GK¤Î¾®Ìî»ûÂÀÏº¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ê»³¸ý¡Ë¹ëÂÀ¤È¡ÊÄ¹¡ËÍþ´î¤â»î¹ç¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤¬¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¿Ø¤¬¥²¡¼¥à¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï´°Éõ¤Ç¤¹¤¬¼þ¤ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Þ¤Ç¤Ë¼éÈ÷¤«¤éÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢¹¶·â¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢»ÄÎ±¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¤Ç¥Á¡¼¥à½é¤Î¹ñÎ©¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£Æ´¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤ÇÅØÎÏ¤·¤ÆÄÏ¤ó¤À¿·¶ÃÏ¤ËÎ©¤Ä°ËÆ£¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë½ã¿è¤Ê»×¤¤¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¤³¤¦¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡£¼ºÅÀ0¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò¼é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î¹¶·â¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë