¾»Ê¿¤ÎMFÄ¹Íþ´î¤Î·è¾¡ÃÆ¤ÇÍ¥¾¡
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Í½Áª¤â²Â¶¤ËÆþ¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤ÏÂåÉ½¹»¤¬·è¤Þ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·ãÀï¤Î¼çÌò¤¿¤Á¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ò¤è¤êºÙ¤«¤¯¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Âè26²ó¤Ïºë¶Ì¸©·è¾¡¤Î¾»Ê¿vsÉðÆî¤«¤é¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤²¦¼Ô¤ÈÅÁÅý¹»¤Î°ìÀï¤ÏÎ¾¼Ô°ìÊâ¤â¾ù¤é¤º¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢¾»Ê¿¤ÎMFÄ¹Íþ´î¤ÎÁ®¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¾»Ê¿¤¬2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ç°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»î¹ç¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¡£¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶î¤±°ú¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡0-0¤Ç±äÄ¹ÀïÆÍÆþ¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢¼«¿Øº¸¥µ¥¤¥É¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤¤¿Ä¹¤ÎÂ¸µ¤Ø¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¸ÅÀîÍºµ¬¤¬¶¯¤á¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤¹¤«¤µ¤ºÉðÆî¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅÄÃæÍý·î¤¬¡¢¥È¥é¥Ã¥×Â¦¤òÃ¥¤¦¤Ù¤¯±¦Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºº¸È¾¿È¤ò°ú¤¤¤Æ¥Ñ¥¹¤ò°ú¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÄÃæ¤ÎÂ¤ÎÀè¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ÇÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÅÄÃæ¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Þ¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤³¤ÇÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¿ÉðÆî¤ÎCBÅÄÂ¼ÂçÃÏ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Ä¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ï5Ê¬Á°¤Î¥×¥ì¡¼¤Î»ÄÁü¤¬Éâ¤«¤ó¤À¡£
¡ÖÁê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤µ¤ì¤ÆÃ¥¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯Áê¼ê¤Ï¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤òºÇ½é¤«¤éÁÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤ï¤¶¤È¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¡¢¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë½Ä¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£¤¢¤È¤Ï»ý¤ÁÁ°¤Î¤º¤ÐÈ´¤±¤¿¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÈÀµ³Î¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ò¶î»È¤·¤ÆÇ¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ±û¤ËÀÚ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæ¤¬¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë±Ô¤¯±¦Â¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æº¸Á°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃÖ¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸Â¤ò¤·¤Ê¤é¤»¤Æ¤«¤é°ìÁ®¡£¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂÐ³Ñ¤Î¥³¡¼¥¹¤òÀµ³Î¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯ÅÙ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤·è¾¡¤Î¿ÀÂ¼³Ø±àÀï¤Ç¸«¤»¤¿50mÆÈÁö¥É¥ê¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê°µ´¬¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡£ºë¶Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËµÍ¤á¤«¤±¤¿Â¿¤¯¤Î´Ñ½°¤Î¤É¤è¤á¤¤Ï¥´¡¼¥ë¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤¬·è¾¡ÃÆ¤È¤Ê¤ê¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ»Ë¾³Ø±à¤ËÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯¤Î¶þ¿«¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö½à¡¹·è¾¡¤ä½à·è¾¡¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢·è¾¡¤Ï¼«Ê¬¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡´î¤Ó¤è¤ê¤â°ÂÅÈ¤ÎÊý¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à¡¹·è¾¡¤Î±ºÏÂ³Ø±¡Àï¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¤ËDF¿¹°æÃÒÌé¤¬¼¹Ç°¤Î¥Ø¥Ã¥É¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤È¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¤òÄÏ¤ó¤À¡£½à·è¾¡¤ÎÀ®ÆÁ¿¼Ã«Àï¤Ç¤â±äÄ¹Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÆ®¤ò±é¤¸¤Æ3-1¤ÇÀ©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤»î¹ç¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÄ¹¤Ï¥Ð¡¼Ä¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¡¢·èÄêµ¡¤Ë¤ÏÍí¤à¤â¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿ÃË¤Î°ÕÃÏ¤Î°ìÈ¯²óÅú¡£1Ç¯»þ¤Ë¤ÏÁ´¹ñÁª¼ê¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç¡¢¤¦¤Á2¤Ä¤¬½ªÎ»´ÖºÝ¤Ç¤Î·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤È·è¾¡ÃÆ¡£ºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò½é¤ÎÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯·è¾¡ÃÆ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÃÍÀé¶â¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¡¢º£²ó¤âÍ½Áª·è¾¡¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¤Î°ì·â¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤¹¤¬¾¡Éé¶¯¤¤Ä¹¡×¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤Î°Õ¼±¤Ï¾ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ë¡Ø¤³¤³¤ÏÉáÄÌ¤Ê¤é¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¥È¥é¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¨¥´¤Ë±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¼«Ê¬¤¬²¿²ó¤«·èÄêµ¡¤ò³°¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤Î¤Þ¤ÞÉé¤±¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ØÉ¬¤º²¶¤¬·è¤á¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÁª¼ê¸¢¤ÎÉñÂæ¡£1Ç¯¼¡¤Ï¥¸¥ç¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÏºÇ½é¤«¤é¼çÌò¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç²¿²ó¤âÁ®¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¤âÃ¥¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë