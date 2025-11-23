5ºÐ»ùÊÂ¤ßÃÎÇ½¤Î¥è¥¦¥à¤Ë¸ÀÍÕ¶µ¤¨¤ë»êÊ¡¤ÎÀ¸³è
³¥¿§¤Î±©¡¢±Ô¤¤¥¯¥Á¥Ð¥·¤ÈÄÞ¤ò»ý¤Ä¥è¥¦¥à¤Ï¡¢¸¤¯Èþ¤·¤¤Ä»¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂ¤ÇÆ¬¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡¢¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¶«¤Ö¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó
¡ØÍÎÌ¹¡Ê¥è¥¦¥à¡Ë¡Ù¤È¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«À¾³¤´ß¤Î¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ËÊ¬ÉÛ¤¹¤ëÂç·¿¥¤¥ó¥³¤ÎÃç´Ö¤À¡£
ºï¤ê¤¿¤Æ¤Î±ôÉ®¤Î¿Ä¤ò»×¤ï¤»¤ë³¥¿§¤Î±©¤Ï¡¢¸÷¤Î³ÑÅÙ¤Ç¶ä¤äÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£¼ó¸µ¤Î±©ÌÓ¤Ï¡¢´ö½Å¤Ë¤âÀÞ¤ê½Å¤Ê¤Ã¤¿²ÖÊÛ¤Î¤è¤¦¡£Èø¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¹È¿§¤À¡£´éÎ©¤Á¤ÈÂ¤Ë¤Ï¡¢à¨ÃîÎà¤«¤éÊ¬²½¤·¤¿Ì¾»Ä¤ò¶¯¤¯»Ä¤¹±Ô¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
Èþ¤·¤¯¸¤¤Ä»¡¢¡Ö¥è¥¦¥à¡×
¤·¤«¤·¥è¥¦¥à¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸À¸ìÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¿Í´Ö¤Î5ºÐ»ùÄøÅÙ¤ÎÃÎÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Âç¹Ò³¤»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÁ¥¾è¤ê¤¿¤Á¤¬Ä¹¤¤¹Ò³¤¤ÎÁêËÀ¤ËÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£ÈÁÀè¤ËÎ©¤ÄÁ¥Ä¹¤Î¸ª¤«¤é¿åÊ¿Àþ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢±Ô¤¤¥¯¥Á¥Ð¥·¤Ç¤É¤ó¤Ê¸À¸ì¤òËÂ¤¤¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£Èþ¤·¤¯¡¢ÁïÌÀ¤Ç¡¢µ¤ÉÊ¤ËËþ¤Á¤¿Ä»¡½¡½¡£
¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤Î¤Ê¤«¤Î¥è¥¦¥à¤¬¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë±¦Â¤ò¹â¤¯·Ç¤²¡¢¾®¼ó¤ò¤«¤·¤²¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ò·Ú¤¯¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¶«¤Ö¡£
¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡¢¥¿¡¼¥Ã¥Á¡×
º£ÅÙ¤Ï¥¯¥Á¥Ð¥·¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂ¤ò¶´¤ó¤Ç°ì¸À¡Ö¥æ¥Ó¡¢¥«¥¨¥·¥Æ¥¯¥À¥µ¥¤¡×¡£Êü¤·¤Æ°ì¸À¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¡£
¤½¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤Ë¡¢¥¹¥ï¥¤¥×¤Î»Ø¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÌµÂÌ¤ËÈþ¤·¤¤±©¤ò¸å¤í¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¡Ö¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¥É¥ä´é¤ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¤ËÃ¦Êµ¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÆÈÆÃ¤Ê¥ï¡¼¥É¥Á¥ç¥¤¥¹¤À¡£
Â¤ÇÆ¬¤ò¤Ä¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡¢¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¶«¤Ö¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯ÁïÌÀ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ªÃãÌÜ¤Ê¥è¥¦¥à¡Ö¥¥¯¥Î¥¹¥±¡×¤¯¤ó¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÃËÀ¡¢¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Î¤ªÏÃ¡£
ÅÁÀâ¤ÎÅ·ºÍ¥è¥¦¥à¡¢¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Æ
¡Ø¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È»ä¡Ù¡ÊÁáÀî½ñË¼¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ»Îà³Ø¼Ô¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦M¡¦¥Ú¥Ñ¡¼¥Ð¡¼¥°Çî»Î¤¬¡¢¥Ò¥È¤ÈÄ»¤¬¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤ò·Ç¤²¡¢¥è¥¦¥à¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò»î¤ß¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤À¡£
¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï50¤ÎÊªÂÎ¤ÎÌ¾Á°¡¢7¤Ä¤Î¿§¡¢5¤Ä¤Î·Á¤È8¤Ä¤Þ¤Ç¤Î¿ô¤ò³Ø½¬¤·¡¢Çî»Î¤È±Ñ¸ì¤Ç´ÊÃ±¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÅìµþÅÔºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë¤½¤ÎËÜ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤¤¤Ä¤«¥è¥¦¥à¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ½¢¿¦¤·¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢»Å»ö¤Ë¤â´·¤ì¤¿7Ç¯ÌÜ¡¢28ºÐ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥è¥¦¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÀ³Ê¡£°ìÅÙ¤âÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
»ô¤¤¼ç¤È¥Ú¥Ã¥È¤Î´Ø·¸¤ÏÉÔ»×µÄ¤À¡£µ¬Â§À¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¿¤¤¤¬¤¤»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤¬·ë¤Ó¤Ä¤¯¡£
¡ÖÄ»ÀìÌç¤Î¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇºÇ½é¤Ë¸«¤¿¥è¥¦¥à¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤À¤¬¹Ó¤¯¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¶á¤Å¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥±¡¼¥¸¤Ë¥¬¥·¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿»Ò¤òµ¤Ä¹¤ËÃµ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤½¤¯¤µ¤È1¸®ÌÜ¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¼¡¤ÎÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¥¯¥Î¥¹¥±¡×¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢1±©¤À¤±¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤¹¤ó¤Ê¤ê¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¸ª¤«¤éÆ¬¤Î¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤Ã¤Æ¡¢¥É¥ä´é¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿ÞÂÀ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¤³¤¦¤·¤Æ¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢2015Ç¯12·î¡¢ÃËÆ±»Î¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê¤ò´ü¤Ë¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
¥è¥¦¥à¤È¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥³¤ÎÃç´Ö
¡Ö¥è¥¦¥à¡×¤ÏÄ»Îà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÈó¾ï¤ËÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤Ç¤Ï¡Ö¥ª¥¦¥à¡×¤ËÎô¤ë¡£¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤ò³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤»¤Ð·è¤Þ¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥¦¥à¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¡¢¥¤¥ó¥³¤Ç¤¹¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤¬³Ð¤¨¡¢º£¤Ç¤Ï½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥¢¡¢¥¤¥ó¥³¥Ç¥¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
²È¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤È¡¢¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥¢¡¢¥¤¥ó¥³¥Ç¥¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
¥è¥¦¥à¤Ï¥¤¥ó¥³¤ÎÃç´Ö¤À¡£¥ª¥¦¥à¤È¤Î°ã¤¤¤Ï´§±©¤ÎÍÌµ¡£¥ª¥¦¥à¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï´§¤Î¤è¤¦¤Ê±©¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥³¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¥è¥¦¥à¤Ï¥¤¥ó¥³¤ÎÃç´Ö¤Ç¤âÂç·¿¤Ç¡¢500ml¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë1ËÜÊ¬¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤À¡£
¼÷Ì¿¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¯¡¢»ô°é²¼¤Ç¤Ï50Ç¯ÄøÅÙÀ¸¤¤ë¡£40Âå°Ê¹ß¤Ë»ô¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¼¡¤Î»ô¤¤¼ç¤ÎÌÜÅÓ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¸Å¤¯¤Ï¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤Î»þÂå¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥è¥¦¥à¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÌîÀ¸²¼¤Ç¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¡¢2016Ç¯10·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ç¹ñºÝ¼è°ú¤Î¶Ø»ß¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤ÏÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸ÄÂÎ¤Î¤ß¡¢¼è°ú²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¯¸Â¤ê¡¢ÆüÃæ¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç²á¤´¤¹¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
»ô°é¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢ÅÐÏ¿É¼¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×Â¦¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á½éÇ¯ÅÙÅÐÏ¿¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢5Ç¯¤Ë1ÅÙ¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¥è¥¦¥à»ô°é¤Ë¤ÏºâÎÏ¤È³Ð¸ç¤¬É¬Í×
¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤¬¥è¥¦¥à¤ò»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¾òÌóÀ©ÄêÁ°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢À¸ÂÎ²Á³Ê¤Ï25Ëü±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤ÎÊÝ¸î¥ì¥Ù¥ë¤¬ºÇ¹âÅÙ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢60Ëü±ß°Ê¾å¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£100Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ë¸ÄÂÎ¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤é»ô¤¦¤Ê¤é¤è¤Û¤É¤ÎºâÎÏ¤È³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ú¥è¥¦¥à»ô°é¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡Û
¡¦Âç·¿Ä»ÍÑ¤Î¥±¡¼¥¸¡Ê¸¤ÍÑ¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç¤â²Ä¡Ë
¡¦»ß¤Þ¤êÌÚ
¡¦¥¨¥µÆþ¤ì¡¢¿åÆþ¤ì
¡¦ÊÝ²¹´ï¶ñ
¡¦¤ª¤â¤Á¤ã
¡¦°ÜÆ°ÍÑ¥±¡¼¥¹¡ÊÆ°ÊªÉÂ±¡ÍÑ¡Ë
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï1LDK¤ÎÉô²°¤Ç¶õµ¤À¶¾ôµ¡2Âæ¤È¥¨¥¢¥³¥ó¤ò¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¥¦¥à¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¸ÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥¤ß¤âÀ³Ê¤âÁ´¤¯°ã¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤ÏÂçÀ¼¤ÇÌÄ¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÅÔÆâ¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ô°é¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¸Æ¤ÓÌÄ¤¡×¤¬·ã¤·¤¤¸ÄÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÉ²»ÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥µ¤Ë²¿¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¡¢¥è¥¦¥à¤Î¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê°ã¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¥¯¥Î¥¹¥±¤Ï3¼ïÎà¤Î¥Ú¥ì¥Ã¥È¡Ê¸Ç·Á»ôÎÁ¡ËÃæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¥ì¥Ã¥È¤òÁ´¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤»Ò¤ä¡¢¹âµé¤Ê¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤ò¹¥¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ú¥è¥¦¥à»ô°é¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¡Û
¡¦À¸ÂÎ²Á³Ê¡§60Ëü¡Á100Ëü±ß
¡¦½é´üÈñÍÑ¡§10Ëü±ß°ÊÆâ
¡¦¼«Á³´Ä¶¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÅÐÏ¿ÎÁ¡§5000±ß¡Ê5Ç¯¤´¤È¤Ë¹¹¿·¡Ë
¡¦¿©Èñ¡§3000±ß¡Á¡Ê¥è¥¦¥à¤Î¹¥¤ß¤Ë¤è¤ë¡Ë
¡¦ÅÅµ¤Âå¡§·î1Ëü¡Á2Ëü±ß¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡Ë
¡¦Æ°ÊªÉÂ±¡Âå¡§·ò¹¯¿ÇÃÇ3Ëü¡Á4Ëü±ßÄøÅÙ¡Ê¸ÄÂÎº¹¤¢¤ê¡Ë
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤Î¥¨¥µ¤Ï¥Ú¥ì¥Ã¥ÈÃæ¿´¤À¤¬¡¢¥¨¥µ¤Ï¥è¥¦¥à¤Î¹¥¤ß¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥ì¥ó¥È¥²¥ó¸¡ºº¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¡¢¸ÄÂÎº¹¤¬Âç¤¤¤¥è¥¦¥à»ô°é
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤ÎÀ³Ê¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤Ê¤é¡¢¡Ö¤ª¤ª¤é¤«¡×¡£¥è¥¦¥à¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¿À·Ð¼Á¤µ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¶áÎÙ¤Ëµï½»¤¹¤ëÊì¿Æ¤Ë°ì»þÍÂ¤±¤Æ¤â¡¢¤±¤í¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥è¥¦¥à¤ÏÃÎÇ½¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢À®Ä¹´ü¤Ë2ÅÙ¤Û¤ÉÈ¿¹³´ü¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤Ë¤ÏÁ´¤¯¤½¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¿¹³´ü¤Ë¶ìÏ«¤µ¤ì¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³ú¤ß¤Ä¤«¤ì¤Æ¡¢Ëè²ó·ì¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥¯¥Î¥¹¥±¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÅÜ¤ë¤È¤¤¤¦»×¹Í²óÏ©¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
Âç·¿¤ÎÄ»¤Ï¡¢¥¯¥ë¥ß¤ò³ú¤ßºÕ¤¯¤Û¤É¤Î¤¢¤´¤Î¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£»ô°é¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´í¸±¤¹¤®¤Æ¥±¡¼¥¸¤«¤é½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¯¡£
½½±©½½¿§¡£¼ï¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¼Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Í´Ö¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸ÄÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ³Ê¤â¹¥¤ß¤âÂç¤¤¯°ã¤¦¡£Æ¬¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢»ô°éÊýË¡¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤È¤½¤Î»Ò¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È¡¢¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£
¤¤¤¿¤º¤é¤·¤¿ÈÈ¿Í¡Ê¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¡Ë¤Î¸½¾ì¸¡¾Ú¡£¤¤¤¿¤º¤é¤µ¤ì¤Æ¤â´í¸±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤·¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
¿åÆ»¤ò½Ð¤»¤Æ¤âÄù¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¢¤Þ¤ê¹¬¤»¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤ª¤ª¤é¤«¤Ê¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
¥è¥¦¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡×
¥è¥¦¥à¤ò»ô¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¿¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤ä»È¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ø¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È»ä¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥óÇî»Î¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡2¿Í¤Î·±Îý¼Ô¤Ç¹Ô¤¦
¢A¤¬B¤Ë¤¢¤ëÊªÂÎ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¾Î¤ò¿Ò¤Í¤ë¡£
£B¤¬Àµ²ò¤¹¤ì¤ÐA¤ÏB¤Ë¤´Ë«Èþ¤òÍ¿¤¨¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¼¸¤ë¡£
B¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¼¨¤¹¡Ö¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¡¿¥é¥¤¥Ð¥ëË¡¡×¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤ò°ì¿Í¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡¢¥¿¥Ã¥ÁË¡¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤ò·Ú¤¯¤Ä¤Ä¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡ÖÆ¬¡¢¥¿¥Ã¥Á¡×¤È¸À¤¦¡£¥¯¥Á¥Ð¥·¤ò¿¨¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥Á¥Ð¥·¡¢¥¿¥Ã¥Á¡×¡¢¤ªÊ¢¤ò¿¨¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÊ¢¡¢¥¿¥Ã¥Á¡×¡£¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¼«¿È¤Î´¶³Ð¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëºîÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿2016Ç¯²Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÆ¬¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¥¢¥¿¥Þ¡¢¥¿¥Ã¥Á¡ª¡×
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤Þ¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°/¾õ¶·¤òÉ³¤Å¤±¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¡Ë
ÀäË¾Åª¤Ê½Ö´Ö¤ÏÆÍÁ³¤Ë¡Ä
¥¥¯¥Î¥¹¥±¤¯¤ó¤ÈÊë¤é¤·»Ï¤á¤Æ¤â¤¦¤¹¤°10Ç¯¡£Èà¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¡¢¥¤¥ó¥³¥Ç¥¹¡×¡¢¼ó¤ò¾å²¼¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¦¥¨¡¢¥·¥¿¡¢¥¦¥¨¡¢¥·¥¿¡×¡¢¼«Ê¬¤òÎå¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¥¯¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¡×¡¢»¶Êâµ¢¤ê¤Ë¡Ö¥¢¡¼¡¢¥Ä¥«¥ì¥¿¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¸ýÄ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¼¿§¤Þ¤Ç¥«¥Þ¥¿¤µ¤ó¤Ë»÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤³¤È¤Ê¤¯À³Ê¤Þ¤Ç¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£»ô¤¤¼ç¤È¥è¥¦¥à¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÇÈÄ¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ó¤Ê1¿Í¤È1±©¤Ë¤â¡¢ÀäË¾Åª¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÆÍÁ³¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÊµÜ粼 ¤Þ¤¤³ ¡§ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë