¡Ö°ìÌÜ¤Ü¤ì¡×¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡¡¼¡¤Î»ý¤Á¼ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÃæ³ØÀ¸¡¡Áª¤ó¤À¾¯½÷¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡×¡¡Ê¡²¬¡¡
»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î´óÉÕ¤òÊç¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤»ý¤Á¼ç¤ËÂçÀÚ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÌµÎÁ¤Ç¾ùÅÏ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¤ËÊÂ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¢£¤ªÉã¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Çã¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¡£¡Ê¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ËÍ§Ã£¤òºî¤ë¡£¡×
¤³¤ÎÆü¤Ï¾ùÅÏ¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø2Ç¯¤ÎÌÚ²¼Íª¤µ¤ó¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤òÃÎ¤ê¡¢6Ç¯´Ö»È¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò´óÉÕ¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ãæ³Ø2Ç¯¡¦ÌÚ²¼Íª¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÊý¤¬¥é¥ó¥É¥»¥ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢¼«Ê¬¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡×
ÄÁ¤·¤¤Ã¸¤¤¥°¥êー¥ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤¬°ìÌÜ¤Ü¤ì¤·¤ÆÁÄÉãÊì¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌÚ²¼¤µ¤ó
¡Ö»×¤¤Æþ¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÂçÀÚ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤â¡¢¤³¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë¤Ï»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÌÚ²¼Íª¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ
¡Ö³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¡¦3Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆËèÆüÅÐ¹»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁêËÀ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡×
´óÉÕ¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ëµ×Î±ÊÆÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬°ì¤Ä°ì¤ÄÃúÇ«¤Ë¿¡¤¾å¤²¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤ËÀ°¤¨¤Æ²ñ¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£
¢£³ØÀ¸
¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤â²ñ¾ì¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤¬ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¤³¤ì¤¬¤¤¤¤¡£¡×
¤Ê¤ó¤ÈÂ¨·è¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡£
¢£»Ò¤É¤â
¡Ö¿§Ì£¤ä¡¢½ý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤À¤·¡¢ÍðË½¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¤Þ¤¿¡Ö°ìÌÜ¤Ü¤ì¡×¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ý¤Á¼ç¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÁª¤Ó¡¢¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÇØÉé¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î3ÇÜ¤òÄ¶¤¨¤ë200¸Ä°Ê¾å¤¬¿·¤·¤¤»ý¤Á¼ç¤Î¼ê¤Ø¤ÈÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µ×Î±ÊÆÂç³Ø3Ç¯¡¦¿¹ ·ëºÚ¤µ¤ó
¡Ö6Ç¯´Ö»È¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤¤ì¤¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌµÎÁ¤ÇÅÏ¤»¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍ±×¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤°¾Ð´é¤Î¥ê¥ìー¡£¡Ö¥é¥ó¥É¥»¥ë¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯11·î17Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷