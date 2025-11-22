Æü»º¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×È¯É½¡ªHUAWEI¤ÎºÇ¿·¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷
Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¹ñ¹çÊÛ²ñ¼Ò¡¦ÅìÉ÷Æü»º¾èÍÑ¼Ö¸ø»Ê¤Ï¡¢¹½£¥âー¥¿ー¥·¥çー¤Ë¤ÆHUAWEI¤ÎºÇ¿·¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHarmonySpace5.0¡×¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÅëºÜ¤·¤¿¿··¿¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2¥ê¥Ã¥¿ーVC¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤È¡¢AI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ä15.6¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥«ーÂÎ¸³¤òÍ»¹ç¡£¼ÖÆâ¤Î²÷Å¬À¤ä°ÂÁ´ÀÇ½¤âÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤¿°ìÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï13.99Ëü～16.79Ëü¸µ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅìÉ÷Æü»º¡¢¡ÖHarmonySpace5.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×¤òÈ¯Çä
¡ÊËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¥ê¥êー¥¹¤Î¾¶Ìõ¤Ç¤¹¡Ë
Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥¤¥ô¥¡¥ó ¥¨¥¹¥Ô¥Îー¥µ¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¹çÊÛ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìÉ÷Æü»º¾èÍÑ¼Ö¸ø»Ê¡ÊDFN¡Ë¤Ï21Æü¡¢¹½£¥âー¥¿ー¥·¥çー¤Ë¤ª¤¤¤ÆHUAWEI¤ÎºÇ¿·¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHarmonySpace5.0¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Æ¥£¥¢¥Ê¡×¤ÎÁ´¥°¥ìー¥É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢²Á³ÊÂÓ¤Ï13.99Ëü～16.79Ëü¸µ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ëÃæ±û¤«¤éº¸±¦¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Þ¤ÇÌó2£í¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë¡É¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°¡ÉLED¥é¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥¯¥é¥¹ºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë230m¤Îµ÷Î¥¤ò¾È¼Í²ÄÇ½¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤è¤ê¡¢Ìë´ÖÁö¹Ô¤Î°ÂÁ´À¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥éー¤Ë¤ÏÀìÍÑ¿§¤Î¡Ö¥µ¥ó¥É¥¹¥Èー¥ó¥°¥ìー¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ñー¥×¥ë¡×¤Î2¿§¤òÀßÄê¤·¡¢¾å¼Á¤µ¤ÈÌöÆ°´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÏÌó90%¤ÎÈÏ°Ï¤ò¥½¥Õ¥È¥Ñ¥Ã¥É¤Ç¹½À®¤·¡¢ºÇÂç256¿§¤ÎÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¢¥ó¥Ó¥¨¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Âç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤È¼ÖÆâÁ´°è¤Ç¤Î¹âÀºÅÙ¥Ü¥¤¥¹¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È°ÜÆ°¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥Ûー¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ê²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï2¥ê¥Ã¥¿ー¤ÎVC¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ
¥Ñ¥ïー¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤ÏÆü»º¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÎÌ»º²½¤ËÀ®¸ù¤·¤¿²ÄÊÑ°µ½ÌÈæ¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖVC¥¿ー¥Ü¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ243ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯371Nm¤Î2¥ê¥Ã¥¿ーVC¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¹Ô´Ä¶¤Ç¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¥Ù¥ë2¤ËÁêÅö¤¹¤ë±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤âÅëºÜ¤·¡¢¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥»ー¥Õ¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥¯¥é¥¹¤òÄ¶¤¨¤¿²÷Å¬À
Á°¸åÀÊ¤É¤³¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½ÉÕ¤¥·ー¥È¤Ë¤è¤ê²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥·ー¥È¤Ë¤Ï¥·ー¥È¥Ù¥ó¥Á¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥â¥êーµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Þ¥Ã¥µー¥¸µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÌµÃÊ³¬Ä´À°¼°¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üHarmonySpace5.0¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÅëºÜ
¡ÖHarmonySpace5.0¡×¤òÉ¸½àÅëºÜ¤¹¤ëÀ¤³¦½é¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¡ÊICE¡Ë¼Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÖºÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤Î15.6¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌHUAWEI¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÅëºÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê²»À¼Ç§¼±¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëAI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤äOTA¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡üHUAWEI SOUND¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²»¶Á
HUAWEI SOUND¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿15¥¹¥Ôー¥«ー¡Ê¢¨ºÇ¾å°Ì¥°¥ìー¥É¤Ï17¥¹¥Ôー¥«ー¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã²»¤ÏÎÏ¶¯¤¯¡¢Ãæ²»¤ÏÈþ¤·¤¯¡¢¹â²»¤ÏÀ¡¤ó¤À¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥É¥¢¤ËÆó½Å¹½Â¤¤ÎÀÅ²»¥¬¥é¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹âÂ®°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Þ¤ë¤Ç·à¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅ½Í¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§Æü»º¼«Æ°¼Ö³ô¼°²ñ¼Ò