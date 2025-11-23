SAKURA¡¢ÎÞ¤ò´®¤¨¡Ä¡ÖÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤ò¡×LE SSERAFIM¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÎÞ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¡¢ºÇ¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎÞ¤Î¥Ï¥°
¡¡LE SSERAFIM¤¬½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME¡Ù¤ò¡¢11·î18¡¢19Æü¤Ë³«ºÅ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¡Ä¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹SAKURA
¡Ö°ì¶Ú¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê´õË¾¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2022Ç¯5·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é3Ç¯È¾¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÃå¼Â¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿LE SSERAFIM¡£¥é¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤ë»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡KAZUHA¤ÏÀèÆü¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤¢¤ëÊý¤¬¡Øº£¥Ð¥ì¥¨¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤È¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£»ä¼«¿È¤âÀÎ¡¢¥Ð¥ì¥¨¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë½é¤á¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ì´¤ò¸«¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¸ø±é¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¤¬¤é¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡HONG EUNCHAE¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬º£¤Î¤è¤¦¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊÌ´¤â³ð¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È°§»¢¤·¤¿¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Öº£²ó½é¤á¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬³¤³°¤Þ¤Ç¸ø±é¤ò¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎFEARNOT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢²ÈÂ²¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏFEARNOT¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹þ¤ß¾å¤²¤ëÎÞ¤ò´®¤¨¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡SAKURA¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤â¤¦14Ç¯´ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤óÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¡Ø¤â¤·¼«Ê¬¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£14Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Æ¡£¤¿¤ÀÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¿¤·¡Ä¡Ä¡×¤ÈÎÞ¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¤ÎÊÌ¤ì¤â·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ÎÆü¡¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤³¤Î·Ê¿§¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢»ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤È¡¢¤Þ¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤òÁª¤Ö¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö13ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¼¯»ùÅç¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ò¤³¤ó¤Ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ò¤·ÎÞ¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¶»¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎKIM CHAEWON¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ´¤ÎÉñÂæ¤ò½ª¤¨¤ëº£¡¢¤È¤Æ¤âÍÄ¤¤º¢¤«¤é±£¤ì¤Æ²Î¤ò²Î¤¤¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤Îº¢¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÌ´¤ò°é¤ß¡¢Äü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿²áµî¤Î»ä¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤·¡¢½Ë¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ë°¦¤òÁ÷¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌ´¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì´¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤â¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÊâ¤º¤ÄÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤¿¤Á¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡HUH YUNJIN¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î³«ºÅ¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Î»×¤¤¤ò½Ò²û¡£¡ÖÀµÄ¾¤½¤Î»þ¤ÏÁ´Á³¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÎÞ¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÞ¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡ÄËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤òÃ¯¤«¤¬ºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ÂçÊÑ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ì¶Ú¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ê´õË¾¤Ç¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾ðÇ®¤Ï¤Þ¤ÀÍ¸ú¤À¡¢Ì´¤ò¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ä¤È¤¤¤¦°Ö¤á¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Èà½÷¤é¤·¤¤´¶À¤ËËþ¤Á¤¿¸ÀÍÕ¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¤½¤·¤ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤Æ³¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£Æ±¤¸Ì´¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤è¤¦¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç²¹¤«¤¤¥Ï¥°¤ò¤·¤¿¡£
